La pénurie de main-d’œuvre nous fera repenser l’éducation

Si une force surnaturelle devait soudain faire se volatiliser l’entièreté de nos écoles, collèges et universités, ainsi que les programmes du ministère de l’Éducation et la totalité des habitudes et traditions accumulées par les enseignants québécois de générations successives, voudrions-nous recréer des institutions identiques à celles ainsi disparues pour répondre à nos besoins actuels ?

Tant de choix autrefois raisonnés, qui aujourd’hui nous semblent si naturels, si nécessaires, ne peuvent manquer de nous apparaître d’une désuétude croissante, proportionnellement à l’urgence sans cesse plus pressante de pourvoir les postes vacants — le taux de chômage actuel se situe à 4,3 %, un creux historique ; le vieillissement de la population se poursuit ; l’immigration ne comblera pas le déficit de travailleurs.

Il y a plusieurs siècles, notre société a lancé le projet de former la jeunesse dans des salles de classe auprès d’instituteurs eux-mêmes formés par l’Église puis par un État tutélaire, plutôt que directement sur les lieux de travail auprès d’artisans et de professionnels formés par le travail lui-même.

Elle a institué un calendrier scolaire, décrétant que l’apprentissage devait commencer fin août et se terminer début juin, plutôt que selon les besoins à combler. Elle regroupa les élèves en cohortes isolées les unes des autres en fonction de l’âge, plutôt que des apprentissages ; elle préféra à la spécialisation et à l’approfondissement l’étude en parallèle, en surface et « au cas où » d’une multitude de disciplines faiblement apparentées et essentiellement discursives ; elle voulut mesurer la réussite à la lumière de récitations et d’examens standardisés plutôt que selon la valeur des services individuels rendus à la société.

Elle étendit la scolarisation loin du vestibule de la vie adulte, et là aussi, elle sépara la plupart du temps l’éducation du travail, insérant systématiquement une, deux, trois, quatre années de classes entre le choix d’un emploi et la mise des mains à la pâte.

Dilemme

Nos distants ancêtres, vivant en petites communautés proches de la nature, ne connaissaient pas notre dilemme. Ils faisaient accompagner les jeunes garçons à la chasse avec pères, oncles, frères et cousins, les jeunes femmes au domicile avec mères, tantes, soeurs et cousines pour la préparation de la nourriture, la confection des vêtements, la garde des enfants et des aînés.

L’économie et la communauté se confondaient en une seule et unique entreprise familiale. Il n’existait pas de séparation nette entre vie scolaire et vie tout court, pas de bulletins se substituant à l’expérience, pas de devoirs à la maison, pas de « saut » du diplôme au marché du travail. La jeunesse participait à la communauté dès qu’elle en était capable. Certains en déduisent que l’adolescence est une création scolaire : elle se définit comme l’ensemble des personnes en âge de participer à la société qu’on fait néanmoins se tortiller sur les bancs d’école.

La naissance des premières cités et la spécialisation subséquente des rôles économiques dérobèrent les enfants à leurs parents, qui durent les confier à des maîtres capables de leur transmettre la science et l’art d’un métier qu’eux-mêmes ne maîtrisaient pas. Mais en ces temps reculés, la jeunesse ne tardait pas à participer dans la mesure de ses capacités.

Je ne dis pas qu’une personne est apte au travail sans éducation préalable, ni que notre système d’éducation ne s’efforce pas d’introduire des stages et des simulations proches de la réalité, ni qu’une classe ne convient pas pour apprendre à lire, écrire et compter, ni que notre société n’a pas su fonctionner et se développer pendant de nombreuses décennies sans la pleine participation de la jeunesse, ni qu’on doive abuser comme autrefois du travail des enfants, ni que l’âge moyen de la retraite n’ira pas en s’accroissant, contribuant à atténuer quelque peu la pénurie de travailleurs.

Je dis seulement qu’on n’apprend pas un métier dans une classe ; qu’on ne participe pas à la société dans une classe ; qu’on n’entre pas en contact avec toute la richesse du réel dans une classe et que très bientôt, nous n’aurons tout simplement plus le luxe de retarder de la sorte l’intégration économique et sociale, car nous manquerons cruellement de participants dans tous les domaines, y compris dans les écoles elles-mêmes.

Impatience

Peut-être qu’une part des élèves confinés aux classes s’impatientent par ailleurs de participer ; que nombre d’enseignants aimeraient eux-mêmes oeuvrer en dehors d’une classe ; que la famille pourrait reprendre de l’État la tâche de transmettre la culture ? D’une pierre quatre coups, donc !

Cette problématique, annoncée dès le milieu des années 1990 (mais sans qu’on la prenne très au sérieux) par les ténors de l’Action démocratique du Québec, est trop complexe pour qu’on en discute en profondeur dans les pages d’un quotidien. Je crois qu’on peut néanmoins suggérer ici quelques initiatives, par exemple le rapatriement accéléré de la formation de la classe vers les lieux de travail, afin qu’on puisse rétablir l’union pourtant si naturelle de l’apprentissage et de la participation sociale.

Quoi que nous fassions, la scolarisation ne saurait plus très longtemps les tenir artificiellement séparés. Des transformations majeures bouleverseront bientôt le rapport entre travail et éducation. C’est une éventualité a priori régressive, mais qui pourrait, tout bien considéré, s’avérer salutaire tant pour la jeunesse qu’on valorisera que pour notre société qui saura lui accorder plus de place.