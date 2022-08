Le défi du devoir d’hospitalité

Dans son texte Idées « La relève de la nation » paru le 11 juin dernier dans ce journal, le professeur Louis Balthazar énonce de façon éloquente l’apport nécessaire de l’immigration au Québec. « Ces populations renforcent notre poids démographique. Elles sont notre planche de salut, la relève de la nation », affirme-t-il.

Cette relève ne compte pas seulement quand il s’agit de préserver notre poids démographique. Elle contribue également à la vitalité de notre économie et à la richesse et à la vigueur de notre scène culturelle et artistique, souvent au-delà de nos frontières.

Plus encore, les immigrants se sont avérés indispensables au maintien de beaucoup de nos services essentiels. En effet, comment ne pas remarquer la présence de ceux-ci dans nos établissements de santé (hôpitaux, CHSLD, ressources intermédiaires, CLSC), dans les CPE et les services de garde, services alimentaires et livraison à domicile ?

Honnêtement, je ne sais pas comment nous aurions pu passer à travers la pandémie sans cette contribution. Sommes-nous disposés à le reconnaître comme nation ? Je me pose sérieusement la question.

M. Balthazar soulève de sérieuses interrogations : « Les Québécois sont-ils suffisamment disposés à promouvoir l’amitié civique essentielle à l’intégration des nouveaux venus ? Ces derniers se sentent-ils bienvenus, respectés, encouragés à se joindre à nous ? Les néo-Québécois sont-ils considérés comme des citoyens à part entière, quelles que soient leur origine, leur religion ou la couleur de leur peau ? Notre gouvernement représente-t-il les minorités aussi bien que la majorité ? »

Le discours officiel se complaît souvent à présenter la société québécoise comme accueillante à l’égard de l’étranger. Si on considère uniquement les chiffres, on conclura que le Québec y met du sien. Cela fait-il de nous un peuple vraiment hospitalier ?

L’inhospitalité peut se manifester de différentes manières : politiques restrictives sur le nombre d’admissions et lois qui ne favorisent pas la pleine égalité des minorités avec la majorité, l’ouverture à l’altérité et le respect des différences, la capacité d’intégration des nouveaux arrivants. C’est tout le contraire du devoir d’hospitalité, qui se veut une obligation morale instinctive d’aider l’étranger dans le besoin, d’aller à la rencontre de l’Autre sans pour autant renoncer à la légitime édification du « chez soi ». Tel est le paradoxe de la vraie hospitalité.

L’équilibre entre ces deux pôles reste un défi perpétuel, surtout parce que la nation québécoise doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la survie de sa culture et de sa langue. L’interculturalité reste le meilleur véhicule d’intégration parce qu’elle tient précisément compte du paradoxe de l’hospitalité.

Lorsque nos lois et nos politiques traitent différemment certains citoyens venus de l’étranger en raison de la couleur de leur peau ou de leur religion, ou exigent d’eux une intégration quasi instantanée à la culture de la majorité, l’hospitalité devient inhospitalière.

L’adoption récente du projet de loi 96 sur la langue française exige que les immigrants obtiennent des services de l’État en français après six mois. Il s’agit à mon sens non seulement d’un sérieux manque de réalisme, mais aussi d’un manque de respect envers les personnes que nous accueillons.

L’interculturalité devrait être tout le contraire d’un repli identitaire qui s’observe parfois lorsqu’on se réfère candidement aux souhaits de la majorité. Elle se construit de façon dynamique au moyen du dialogue des cultures et donne naissance à une société ouverte, nouvelle, riche de son passé, mais sans en être prisonnière, tournée vers l’avenir. L’immigration n’est pas un problème, mais une richesse. Sommes-nous prêts à courir le risque de cette mutation ?