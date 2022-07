Une prise de conscience irréversible

Commémorer, c’est-à-dire convoquer la mémoire, scruter la place qu’y occupe tel personnage ou tel événement, poser un acte de conscience, écouter les ondes de résonance d’un passé connu en soi. Éprouver sa conscience historique, prendre conscience de chaque moment significatif du passé. Pas le « Je me souviens » des plaques d’immatriculation. Se souvenir, mais de quelque chose. De quelque chose à comprendre parce qu’il faut donner du sens à son présent, à un avenir immédiat. La conscience historique est le contraire du ronron historique, de l’incantation.

La résonance des 200 ans du deuxième projet d’union du Bas et du Haut-Canada de 1822 ne peut être plus vibrante au coeur de la conscience de la condition coloniale du Québec. Le très proactif et craintif gouverneur Craig avait songé à un premier projet d’union vers 1810. La stratégie impériale était alors dans l’air depuis un moment récent (l’Acte d’union entre la Grande-Bretagne et le royaume d’Irlande de 1800) et moins récent (l’Acte d’union entre les royaumes d’Angleterre et d’Écosse de 1707). Il y avait eu quelques répétitions générales de la stratégie.

Le projet est discrètement acheminé à Londres par des marchands montréalais, et on en apprend l’existence au Bas-Canada en septembre 1822. Le Canada Trade Act a des visées commerciales : la régulation du partage des droits de douane pour les biens du Haut-Canada transitant par le port de Québec, qui, du coup, fait voir que le Haut-Canada n’a pas accès à la mer.

Déjà, on peut commencer à évaluer l’importance de la voie maritime du Saint-Laurent pour l’ouest du territoire. Le projet d’union a surtout un objectif politique : établir une seule chambre d’assemblée et un seul conseil législatif ; accroître le nombre de députés anglophones dans les townships ; hausser le critère financier d’éligibilité à 500 livres ; décréter l’anglais comme seule langue des débats et concéder au roi un droit de veto sur toute loi passée dans la colonie.

Les « unionnaires » délèguent à Londres en février 1823 le paradoxal et intrigant James Stuart, qui entend mettre un terme aux « National préjudices » des Canadiens et à leur projet de « nation canadienne ». Le préjudice national est celui de l’autre, du colonisé ; il ne peut être celui du colonisateur… Une histoire à faire des angles morts des puissants.

Chemin de Damas

L’opposition s’organise. Pour Papineau, qui voit rapidement l’enjeu, la Constitution de 1791 assure au Bas-Canada une majorité dans la représentation aussi longtemps qu’il aura une majorité dans la population. Dans Le Canadien de Québec, Étienne Parent voit aussi clair : « Ce n’est pas tant l’Union que l’on cherche comme une majorité dans la représentation pour obéir aux voeux de l’exécutif. »

Depuis le tournant du XIXe siècle, faute d’une immigration britannique suffisante, Londres ne dispose comme moyen de contrôle politique dans la colonie que du Conseil législatif, dont il nomme les membres et qui peut toujours bloquer une loi votée par la Chambre élue. On essayait aussi de maintenir un budget discrétionnaire, non contrôlé par la Chambre et que le gouverneur utilisait pour pensionner des favoris.

John Neilson, un anglophone qui partage la voie démocratique du « parti » canadien, et Papineau sont délégués à Londres pour y porter une pétition de 60 000 signataires opposés à ce projet. Une petite opposition aux Communes anglaises réussit à différer un vote sur le projet d’union, jugé hâtif.

Hâtif, mais porteur à plus d’un titre. Le projet crée une occasion d’énonciation d’un autre projet de règlement de la majorité dans la Chambre élue ; le juge Jonathan Sewell du Bas-Canada et le député John Robinson du Haut-Canada publient une brochure dans laquelle est proposée une union non plus seulement du Bas et du Haut-Canada, mais de toutes les colonies (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard) de l’Amérique du Nord britannique. Quand on se rappelle qu’un nouveau projet d’union réussira en 1840, que le premier recensement canadien de 1851 permit justement de voir la supériorité numérique du Haut-Canada sur le Bas-Canada, on comprend que 1867 était enfin la « première » des répétitions générales de 1810, 1822 et 1840.

Le projet d’union de 1822 se révéla porteur là où l’on ne s’y attendait pas. Ce fut pour Papineau, comme il le détaille dans ses lettres à sa femme en 1823, un chemin de Damas : constats de la méconnaissance à Londres de la situation coloniale, du lobby des marchands coloniaux, du désintérêt du Colonial Office et, surtout, des inégalités sociales engendrées par la révolution industrielle.

À partir de ce moment, Papineau chercha du côté de la République américaine les solutions possibles à la sortie de la condition coloniale. Il y trouva dès la fin des années 1820 l’idée d’un Conseil législatif élu, comme le Sénat, dans quelques États de la Nouvelle-Angleterre. L’idée allait être la ligne de départage des patriotes et des réformistes dès 1835 et, a fortiori, en 1837 et en 1838.

Le très proactif et craintif gouverneur Craig avait songé à un premier projet d’union vers 1810