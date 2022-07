Les pianos publics, le projet mal aimé

Trois millions quatre cent mille dollars pour le surf à Montréal… Combien pour les pianos publics ? Remarquez, nous n’avons rien contre le surf et ses adeptes. Nous voudrions seulement la même considération pour d’autres activités, particulièrement celles, très peu nombreuses, qui favorisent la démocratie culturelle.

L’an dernier, devant une pétition exigeant le retour immédiat des pianos publics, la mairesse et ses conseillers sont demeurés inflexibles : les pianos publics reviendront, mais seulement l’an prochain. Ils sont arrivés tard, sont peu nombreux (pour l’instant, l’arrondissement de la mairesse elle-même n’en compte aucun), leur qualité est déplorable, les horaires sont très limités et souvent non respectés.

Au 311, on nous invite à nous présenter sur place. On y constate cependant que les pianos sont souvent sous leur bâche cadenassée. Le préposé de celui du métro Laurier a prétendu un risque de pluie pour le fermer avant l’heure indiquée lors d’une journée pourtant radieuse. Dans Outremont, la personne qui en avait la clé a été malade plus d’une semaine. L’autre piano du quartier est géré par un résident bénévole, charmant et dévoué.

En somme, cette désinvolture occasionne souvent beaucoup de kilomètres à vélo pour rien.

Le projet des pianos publics, dont tout le monde parle avec émerveillement et fascination, est essentiellement soutenu par la charité. Des gens ont fait don de leur piano, souvent vieux et tenant mal son accord, ce qui se traduit par des instruments inutilisables qui deviennent rapidement une simple apparence : « Regardez : à Montréal, nous avons des pianos publics ! »

Plusieurs sont inutilisables (comme pour une machine à écrire, toutes les touches doivent être fonctionnelles), certains s’en trouvent réduits à n’être qu’une nuisance sonore. Dans les gares de la France, les pianos publics sont presque neufs. Sainte-Thérèse a de meilleurs pianos que Montréal.

Certains arrondissements ont pourtant réussi à offrir quelque chose de très valable, comme Hochelaga, qui avait au moins trois pianos d’excellente qualité. Mais voilà, l’organisme qui s’en occupait a été dissous et les pianos ont disparu. Un seul sera disponible cette année, localisé à l’extrémité est, et il fermera à 18 h. Pas pratique pour les personnes qui travaillent. Et c’est le cas pour plusieurs pianos cette année.

Est-ce que cette activité est prise au sérieux ? Si les courts de tennis étaient remplis de trous, qu’en diraient les usagers ? Combien pour les arénas, les terrains de jeux de toutes sortes et les spectacles financés à grands frais ?

Un accordeur de pianos nous a raconté qu’il accorderait 40 instruments pour le seul Festival de jazz. Combien pour les pianos publics ? Le 311 nous dirige vers la page Facebook « Pianos publics de Montréal » pour obtenir plus d’information. Pas une seule question des citoyens n’a reçu de réponse, même celle d’une personne qui s’offrait bénévolement pour aider. Que doit-on en comprendre ?

Les pianos publics n’ont pas de lobby pour en faire la promotion, seulement des citoyens qui attendent humblement qu’on les prenne au sérieux. On ne voudrait surtout pas déranger, mais quand on compare notre situation à d’autres, on devient furieux.

De bons pianos accessibles attirent de bons pianistes. Et Montréal en est remplie. Voilà un bel exemple de projet structurant : on offre l’infrastructure, et la magie arrive toute seule, gratuite et généreuse, pour que les âmes se soulèvent, comme le chantait Louise Forestier. Quelle belle occasion manquée !