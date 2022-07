Des actions de santé publique s’imposent contre le VIH

En santé, il y a des slogans que l’on répète ad nauseam : « retenir des leçons de l’histoire », « rendre universel l’accès aux soins », « acquérir la gratuité des médicaments ». Au chapitre du VIH, on ne cesse de les réitérer. Et pourtant… La 24e Conférence internationale sur le sida s’ouvre à Montréal vendredi. Son dernier passage ici date de 1989. Que de chemin parcouru depuis, certes.

Nous avons été témoins de succès scientifiques sans précédent à une vitesse fulgurante. Dans les pays développés, la trithérapie antirétrovirale a permis, dès 1996, que l’espérance de vie des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) s’apparente à celle des personnes séronégatives ; la transmission du VIH de la mère à l’enfant a quasiment disparu et la prophylaxie pré-exposition (PrEP) permet à une personne séronégative de réduire le risque de contracter le VIH de 95 % (la PrEP est un antirétroviral), autant de progrès qui permettent d’éradiquer le VIH. Et pourtant, peut-on crier victoire ?

Comment se fait-il que, au Canada, environ 15 % des PVVIH ignorent encore leur statut sérologique (elles ne sont donc pas traitées et peuvent, à leur insu, transmettre le virus), qu’au Québec, parmi les personnes ayant reçu nouvellement un diagnostic, près de 60 % n’ont jamais eu de dépistage antérieur et que 27 % présentent un taux de cellules CD4 < 200/mL et/ou une maladie indicatrice du sida, ce qui signifie un diagnostic à un stade avancé de la maladie.

Ces chiffres reflètent une absence de sensibilisation largement alimentée par la rareté des campagnes de prévention et l’abolition des cours d’éducation sexuelle. Ces carences, liées à des coupes budgétaires, ont eu des effets dont on n’a pas mesuré l’ampleur. Rattraper le retard pris nécessitera un travail de longue haleine dont les bénéfices sont invisibles dans l’immédiat. Tout comme la mise en place d’un système d’accueil des migrants plus chaleureux dans le réseau médical, souvent associé aux milieux institutionnels du pays d’origine et à leur répression, et qui freine l’accès aux soins et aux services.

Les problèmes auxquels font face les migrants sont plus complexes encore. Tous ne bénéficient pas d’emblée de la RAMQ ou du programme fédéral de santé intérimaire (PFSI). Les médecins les voient, on réussit à trouver des médicaments grâce à des programmes compassionnels, mais il est difficile d’effectuer des bilans sanguins sans des collaborations exceptionnelles, car les laboratoires, centralisés, refusent les échantillons qui ne comportent pas d’identifiant RAMQ. Ces migrants n’ayant certainement pas les moyens d’accéder au privé, leur prise en charge demeure donc sous-optimale. C’est là une responsabilité de santé publique qu’il reste à assumer.

Gratuité

Devant l’envergure de ces défis, il existe pourtant des moyens qui ont des effets à très court terme. Il serait grand temps que les gouvernements les utilisent. Le traitement des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) — chlamydia, gonorrhée, LGV et syphilis, notamment — est gratuit au Québec. Ce programme permet de se procurer gratuitement des médicaments prescrits pour les traiter.

Pourquoi le traitement du VIH n’est-il pas gratuit ? En Amérique du Nord, le VIH affecte davantage les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes que la population générale. Doit-on comprendre qu’il y a un lien ? Cela tient-il au fait que le VIH est une maladie chronique et que le traitement est à long terme ? Pourtant, le nombre de PVVIH au Québec demeure restreint (environ 17 000) et les coûts sont limités, comparativement à l’impact qu’ont de nouvelles infections.

Depuis 2008, on sait qu’une personne ayant une charge virale indétectable ne peut pas transmettre le VIH sexuellement : indétectable = intransmissible. Au Québec, pour certains, la contribution à la RAMQ représente un défi. Rendre le traitement gratuit et accessible aux PVVIH serait un geste responsable de santé publique. La gratuité des médicaments aurait évité les arrêts de traitement pendant la pandémie de COVID-19 à cause d'une perte de revenus.

La prophylaxie post-exposition (PPE) permet de prévenir la transmission du VIH à une personne séronégative ayant été exposée au virus. Il faut prendre des antirétroviraux dans les 72 heures après une exposition potentielle, et ce, pendant quatre semaines. La gratuité du traitement des ITSS s’applique aussi aux personnes ayant eu un contact avec une personne atteinte. Et il en est de même pour la pilule abortive. Autant de mesures que personne ne remet en question, à raison. Alors, pourquoi la PPE n’est-elle pas gratuite ?

Finalement, comment se fait-il que la PrEP, dont l’efficacité est semblable à celle d’un vaccin, soit sous-utilisée ? Par ignorance, par crainte de parler de sexualité de la part du médecin ou du patient, mais aussi à cause de son coût. À l’Actuel, 15 % des patients sous PrEP ont dû cesser de suivre ce traitement pour des raisons financières. Et cette situation malheureuse, la Santé publique doit en assumer la responsabilité.

La 24e Conférence internationale sur le sida va redonner une visibilité à cette épidémie oubliée. Les prochains jours montreront si les décideurs optent pour des actions concrètes et rapides ou s’ils se contentent de se satisfaire des progrès réalisés jusqu’à présent. Si l’on veut vaincre le VIH d’ici 2030, comme le préconise ONUSIDA, prenons les mesures requises pour réussir. Pour cela, les volontés politiques nationale, provinciale et municipale ainsi que celle de la Santé publique sont essentielles.