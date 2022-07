Des semences d’ailleurs

Au début, je les comptais. Maintenant, je me surprends à dire spontanément « sept ». Sept ans, déjà sept années me séparent du jour où mon pied a foulé le sol québécois. À la veille de mes douze ans, je sautais dans un avion en direction du Québec, convaincue d’une seule chose : j’apportais avec moi mes racines marocaines, et je les ferai fleurir au Québec. Du reste, je n’étais sûre de rien. Je ne savais pas si j’allais avoir un choc culturel, si la chaleur réconfortante de mon beau pays allait me manquer, si la neige d’ici allait d’une couche blanche me protéger.

C’est comme ça quand on arrive, toujours. Il y a ceux qu’on laisse, ceux qu’on retrouve et ceux qu’on découvre. J’ai aimé ce que j’ai découvert au Québec, je m’y suis acclimatée, je m’y suis reconnue et, surtout, je m’y suis attachée. Attachée à l’histoire, au climat, au peuple, aux paysages, aux institutions et à la culture.

Bien sûr, ne nous leurrons pas : on se heurte à certaines lacunes quant à l’intégration, et, même avec la meilleure des intentions individuelles, tous les partis prenant part à l’immigration doivent s’activer, puisque les nouveaux arrivants, c’est l’affaire de tous.

Cela dit, quelles sont les clés d’une intégration réussie ? Bien, les réponses diffèrent, vont de la remise en question de la notion d’intégration à l’assimilation. En ce qui a trait à mon opinion, dans une optique de démarches individuelles, je dirai avant tout que c’est le résultat d’un mélange de cultures, un mélange qui ne procure que des bienfaits à la terre d’accueil. Apporter le vent frais d’ailleurs, le mêler à la brise du Québec, puis en tirer le meilleur pour ne pas perdre son identité dans le processus consistant à en consolider une nouvelle.

S’éduquer. Un simple verbe se trouve être ma deuxième clé. Un verbe qui recèle à lui seul le secret de la pérennité. En apprendre davantage sur l’histoire du Québec, sur ses politiques, sur sa place dans le monde, sur son étendue et sur sa culture diversifiée. Cela peut se faire par divers moyens : par l’implication communautaire, par exemple dans les conseils jeunesse municipaux, par le bénévolat, par la participation à divers événements multiculturels, etc. Nous ne sommes pas sans savoir que tout cela nécessite des ressources également, mais voilà un autre cheval de bataille.

Troisième accès à une intégration réussie : il faut oser et s’ouvrir. Il peut être très tentant de ne fréquenter que la diaspora, c’est réconfortant et sécurisant. En revanche, immigrer va de pair, à mes yeux, avec le fait d’être déstabilisé. Chose plutôt positive dans l’optique de rebondir plus haut, prêt à affronter l’adversité. J’ai eu à déménager au Lac-Saint-Jean à partir de Montréal, et ce ne sont pas les appréhensions qui manquaient. Pourtant, il y eut plus de peur que de mal, car il suffit d’avoir des convictions fortes pour ne pas s’oublier, en même temps qu’un esprit assez ouvert pour tirer profit de toute expérience dépaysante.

On l’oublie souvent, mais il n’est jamais trop tard pour attiser la flamme envers sa terre d’accueil, jamais trop tard pour renforcer ses liens avec la terre natale non plus. Il s’agit simplement de semer, dans ces deux endroits fertiles, ses efforts, dans l’attente d’une floraison prochaine.