L’architecture, l’art et la ville

L’architecture et le patrimoine comptent-ils toujours parmi les attraits majeurs de Montréal ? Deux oeuvres d’art public récentes conduisent au constat qu’aujourd’hui, ils semblent être relayés à un rôle secondaire : la murale Dazzle my Heart de la rue Mansfield et l’Anneau de Place Ville-Marie. Toutes deux ont pour support des édifices.

La première, de l’artiste Michelle Hoogveld, fut réalisée lors de l’édition 2021 du Programme d’art mural de la Ville de Montréal. À la différence de la majorité des autres murales urbaines, Dazzle my Heart n’investit pas un mur aveugle, mais la façade principale de l’hôtel Le Germain Montréal, un édifice singulier. Son architecture rappelle la destination première de l’édifice, conçu en 1967 par les architectes Rosen, Caruso, Vecsei et les ingénieurs McMillan & Martinowicz pour loger le siège de l’Institut canadien des ingénieurs. L’unique motif de sa façade en béton est les hautes poutres Vierendeel, du nom de l’ingénieur inventeur de ce type structurel plus courant dans la construction de ponts que dans l’édification d’immeubles.

L’Anneau conçu par l’agence Claude Cormier + Associés apporte la dernière touche à l’importante opération de mise en valeur de Place Ville-Marie (PVM) par son propriétaire, Ivanhoé Cambridge. En novembre 2017, le bras immobilier de la Caisse de dépôt du Québec dévoilait son ambitieux projet de revitalisation du centre-ville par la rénovation de ses principales propriétés : PVM, l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth et le Centre Eaton.

Les travaux entrepris à PVM constituent un retour aux sources, en voulant refaire de l’esplanade un des grands lieux de rassemblement de Montréal, ce qu’elle était à ses débuts, accueillant terrasses, spectacles et grands événements. Fin des années 1980, l’ajout de parterres et de lampadaires lui conféra une allure de square, tandis que la galerie commerciale installée sous sa surface était agrandie en couvrant de toits pointus les quatre cours anglaises qui y donnaient accès.

Fenêtre géante sur le mont Royal, le grand toit plat de verre qui les a remplacés est plus dans l’esprit du projet conçu en 1957 par l’architecte I. M. Pei et son jeune collaborateur et futur associé Henry Cobb, de même que l’escalier monumental substitué au belvédère ajouté en 1989 au-dessus de l’entrée du stationnement souterrain situé dans l’axe de l’avenue McGill College. Cet accès carrossable devait être caché par une large rampe piétonnière menant à la rue Sainte-Catherine, qui ne fut jamais construite. L’investissement de 200 millions d’Ivanhoé Cambridge dans son « immeuble phare » comprend de plus le remplacement à l’identique du parement de pierre des façades des édifices auxquels l’anneau est accroché.

Je me souviens d’une conférence livrée par Henry Cobb. Il y rappelait l’expérience de sa première visite du site en 1956 : un vaste quadrilatère quasi vacant, au milieu duquel s’ouvrait un grand trou (la trémie des voies ferroviaires débouchant du tunnel Mont-Royal pour rejoindre la gare Centrale) avec, au loin, l’imposant sommet de la montagne. Une émotion semblable inspira le plan d’ensemble de PVM, dont une première élaboration prévoyait dans l’axe de McGill College une ample cour creusée au centre de l’esplanade et la trouée dans le front bâti érigé sur la rue Catchart. Ce cadre établi par l’architecture et accentué par la surélévation ultérieure des immeubles ne suffisait-il pas à mettre en valeur la perspective vers le mont Royal ? Fallait-il la souligner par l’ajout d’un anneau géant suspendu ?

Avec l’Anneau, Claude Cormier dit vouloir « renforcer le caractère intemporel de PVM », alors que Michelle Hoogveld ne semble aucunement s’être souciée de l’oeuvre de ses prédécesseurs. En temps de pandémie, sa principale motivation était d’apporter, grâce à la couleur, de la joie dans un « environnement bétonné et vitré ». Modifier l’ambiance urbaine est aussi un des objectifs de Cormier : la dérider par l’humour, sans pour autant nier l’architecture, mais en y ajoutant du spectaculaire.

L’Anneau a été accueilli par le gouvernement du Québec et par le milieu des affaires comme une intervention salvatrice alors que l’attractivité de Montréal était ébranlée par le télétravail et la suspension des voyages internationaux. La murale Dazzle my Heart compte au nombre des images promotionnelles du centre-ville.

Claude Cormier qualifie l’Anneau de « geste de grande sobriété ». Sans doute, vu sa simplicité formelle. Sa géométrie élémentaire est en parfait accord avec l’esthétique moderniste abstraite de PVM, à moins de l’interpréter différemment, symboliquement.

Par ailleurs, la sobriété qui s’impose de nos jours n’est-elle pas d’un autre ordre ? Ne concerne-t-elle pas avant tout nos modes de vie ? Atténuerons-nous le péril du réchauffement climatique en visant sans cesse à attirer plus de voyageurs internationaux et à stimuler la consommation afin de soutenir la croissance ? Si, voilà 40 ans, le verdissement de l’esplanade de PVM était empreint de nostalgie, sa spectacularisation aujourd’hui est-elle durable ?