Une fête manquée pour les artisans-meuniers

En pleine Saint-Jean, le 24 juin dernier, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, annonçait la désignation légale de la meunerie artisanale comme élément du patrimoine immatériel du Québec. Alors que les festivités nationales allaient tambour battant, les artisans-meuniers étaient hissés au rang de porteurs d’une « source de fierté collective ». Autrement dit, une désignation noyée dans une fête bleue et blanche, loin de souligner dignement le savoir-faire traditionnel d’une dizaine d’artisans-meuniers qui portent à bout de souffle leur pratique historique !

S’il y avait de quoi se réjouir, au lendemain de l’annonce, l’accueil du milieu était plutôt à la perplexité. C’est qu’après sept années d’attente depuis le dépôt de la demande de désignation par la Corporation du moulin Légaré, en 2015, on avait eu le temps d’espérer plus qu’un simple communiqué en ligne.

Au-delà de la « reconnaissance et de [la] mise en valeur » de la pratique, c’est à une manifestation concrète d’engagement que le milieu est en droit de s’attendre pour la préservation et la transmission futures de la meunerie artisanale. La réaction du directeur du Conseil québécois du patrimoine vivant, Antoine Gauthier, l’exprimait d’ailleurs sans équivoque : « La désignation ne doit pas être un acte symbolique à portée médiatique forcément restreinte, ni être axée sur l’histoire […] mais bien un catalyseur vers des projets de développement nationaux structurants. »

Cette annonce sur le ton de la célébration ne saurait suffire à soutenir l’importance de préserver la pratique à l’avenir.

Solution du passé pour l’avenir

Au-delà de la fierté folklorisante d’un héritage historique, les artisans-meuniers se font également porteurs d’avenir. À titre de gardiens d’une solution de rechange à notre système de production globalisé, leur rôle est à considérer ! En contribuant à la vitalité économique rurale et en valorisant les ressources locales, la meunerie artisanale incarne un modèle d’industrie au service de son territoire.

De plus, en misant sur une ingénierie mécanique utilisant des énergies motrices primaires, naturelles et renouvelables — l’eau et le vent — et essentiellement faites de bois, de fonte et de cuir, les moulins incarnent des exemples parfaits de développement durable. Cette technologie préindustrielle offre un contrepied nécessaire à nos machines actuelles high-tech et dépendantes des énergies fossiles.

Par leur principe de mouture sur meules de pierre, ils soutiennent aussi la santé des consommateurs en offrant une farine naturellement vivante et exempte d’additifs ou d’agents de conservation. Finalement, leur production à petite échelle tend à renouer avec le principe de circuit court, dont on vante déjà les bienfaits pour le climat. Loin d’être une nostalgie passéiste, la meunerie artisanale se présente comme une solution éventuelle du passé aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux de notre siècle.

Les engagements de Québec

En cohérence, un éventail d’engagements gouvernementaux lie le Québec à un avenir fait de plus d’achat local, d’économie de proximité et de développement durable. À preuve, le Plan stratégique 2020-2023 du ministère de l’Économie et de l’Innovation affirme, au sujet de l’achat et de la production à l’échelle locale, qu’il s’agit d’« une voie que soutiendra le Ministère [de l’économie et de l’innovation] au cours des prochaines années ».

En outre, dans le Plan d’action 2020-2022 en occupation et vitalité des territoires d’Investissement Québec, on peut lire la nécessité « de faire grandir des industries traditionnelles pérennisées » et de « préserver cette diversité régionale qui fait notre identité et qui participe à notre prospérité ».

Quant à elle, la politique bioalimentaire du Québec 2018-2025 fait valoir comme objectif, entre autres, l’appui au développement d’initiatives liées à la mise en marché de proximité et au tourisme gourmand. Autant de chantiers de travail pour lesquels le gouvernement et le milieu de la meunerie ont tout intérêt à oeuvrer en collaboration.

En attendant la prise de mesures concrètes du gouvernement, et fort du dynamisme du milieu pour assurer sa survie, le Conseil québécois du patrimoine vivant annonçait lors de la dernière édition des Journées des moulins du Québec, le 1er juillet dernier, la mise sur pied d’une première formation professionnelle en meunerie artisanale pour l’hiver 2023.

Alors que la survie du métier de meunier tient aujourd’hui entre les mains d’une poignée d’artisans, celle-ci visera à former une première cohorte d’apprentis-meuniers à l’échelle du Québec. Voilà une première étape qui s’avère primordiale. La meunerie artisanale constitue une réserve d’espoir pour la suite du monde qui mérite plus qu’un communiqué occulté par les bruits de la Saint-Jean.