Un nouveau tribunal spécialisé, c’est bien, mais deux, ce serait mieux

Notre ministre québécois de la Justice a annoncé avec force tambours et trompettes la création d’un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles. Nous lui savons gré d’avoir réagi de la sorte à cette problématique et nous lui adressons même nos félicitations.

De fait, la célérité du gouvernement à mettre sur pied ce tribunal spécialisé est remarquable. Elle rend compte de l’étendue du phénomène et surtout de la préoccupation du système de justice à l’égard des séquelles à long terme qu’encourent les victimes de telles agressions.

La prise au sérieux d’une problématique jusqu’ici banalisée s’inscrit dans la mouvance des dénonciations en ligne qui font florès dans les dernières années, et qui ne cessent d’alimenter les réseaux sociaux, entre autres. Nous sommes des hommes et des femmes de notre temps, après tout.

Mais une autre problématique, tout aussi sérieuse, et plus facile à quantifier, appelle à l’action : celle du nombre croissant de « demandes d’autorisation de soins » et de « demandes de garde en établissement ». Contrées par le refus du patient, ces demandes font aussi florès, malgré le peu de publicité dont elles font l’objet (en raison notamment de leur caractère confidentiel). C’est du moins ce que notent les observateurs du milieu judiciaire. Il serait grand temps qu’un tribunal spécialisé leur soit consacré aussi.

En quelques mots, on a recours à la demande d’autorisation de soins lorsqu’une personne refuse catégoriquement un soin requis par son état de santé. On fait appel à la demande de garde lorsque la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental. Le dogme de l’inviolabilité de la personne se contourne donc si un tribunal juge que la personne est inapte à consentir aux soins dont elle a un besoin vital.

Ces soins peuvent être de tous ordres : psychosocial ou médical (cela va de la prise de médicaments aux électrochocs, etc.), en passant par l’hébergement (avec la perte associée de son domicile).

On comprendra que forcer une personne à ingurgiter un médicament dont elle ne veut pas (quel que soit le motif) ou à déménager dans un CHSLD (où l’espérance de vie est souvent de moins de trois ans) n’a rien de réjouissant. Ainsi, l’ordonnance du tribunal qui autorisera le soin ou la garde en établissement ressemblera fort, pour qui la recevra, à une sentence de détention civile, à l’instar de celles prévalant en droit pénal (avec des répercussions différentes, évidemment).

Pour l’octroi d’une demande d’autorisation de soins, la personne sera jugée inapte à consentir aux soins proposés à partir des données psychiatriques, médicales ou psychosociales actuelles, données évaluées selon des critères élaborés par les tribunaux. Quant à la garde en établissement, la dangerosité de la personne devra être vérifiée ou à tout le moins considérée comme envisageable pour qu’elle soit retenue.

Des hausses importantes

Or, il se trouve que l’importance de ce genre de demande devant les tribunaux, encore timide dans la dernière décennie du siècle dernier, prend une ampleur considérable. Si on ne peut pas prétendre à un effet de mode, entendons-nous pour dire que cette multiplication est un phénomène inquiétant, sachant qu’il s’agit en principe de demandes prévues pour être exceptionnelles (que la Cour d’appel ne cesse d’encadrer, d’ailleurs).

« En matière de garde d’une personne contre son gré dans un établissement de santé en raison du danger qu’elle représente pour elle-même ou pour autrui, 7030 demandes ont été présentées à la Cour du Québec en 2020, une hausse de 23 % en cinq ans. La hausse est encore plus spectaculaire en matière d’autorisation de soigner contre son gré une personne inapte à consentir à ses soins et y opposant un refus catégorique, avec 3244 demandes qui ont été présentées à la Cour supérieure en 2020, une hausse de 33 % en cinq ans », explique la professeure Emmanuelle Bernheim.

C’est à dessein que, dans l’extrait mentionné, le recours à la garde en établissement et le recours à l’autorisation des soins, bien que distincts, forment une même équipe. Ils diffèrent sur plusieurs plans, ne serait-ce déjà que sur leur fondement, leurs effets et les tribunaux concernés. Ces recours révèlent cependant une chose assez singulière : ils doivent tous les deux être exercés devant deux (voire trois) tribunaux distincts en fonction de leur fondement.

Ce n’est pas un détail. Il faut s’imaginer dans la peau d’un citoyen vulnérable, malade, âgé et/ou handicapé aux prises avec ce salmigondis juridique. Pour lui, c’est éminemment complexe. À quand une cour intégrant tous les problèmes relevant de l’intégrité du citoyen ? À quand, surtout, la fin du travail sur ces dossiers en vase clos ?

Beaucoup de questions, une même solution

La pandémie justifie-t-elle une telle hausse des cas ? Les citoyens sont-ils aussi inaptes ou dangereux que le laissent entendre les statistiques ? Ou la complaisance des tribunaux ferait-elle partie du problème, et ce, malgré les mises au point des tribunaux d’appel ? Le poids du savoir psychiatrique (on pourrait même demander de son pouvoir) est-il en cause ? Un juge pourrait très bien ne pas se sentir assez outillé pour contredire l’expertise médicale. Est-ce que ça expliquerait, du moins en partie, la multiplication des autorisations accordées aux demandes qu’on leur présente ?

Les tribunaux sont-ils à ce point mal à l’aise avec les risques associés à l’autonomie des personnes âgées, ou face à la maladie mentale ou à des problèmes neurocognitifs dont souffrirait une part croissante des justiciables ? L’absence assez généralisée de représentants juridiques accrédités (avocats, curateur public) ou d’accompagnateurs en mesure d’aider le débat contradictoire contribue-t-elle à l’acceptation de telles demandes, dont le flux ne cesse de grimper ? Et enfin, cette importance croissante des demandes est-elle un effet pervers de la raréfaction de l’accès aux services du réseau de la santé ?

Quoi qu’il en soit, tout converge vers une même solution. De même que nous saluons la démarche du ministre en matière de violences sexuelles qu’est la création de ce tribunal spécialisé, il nous semble qu’il serait temps pour lui de voir à ce que les tribunaux se dotent d’une Chambre de la personne, toutes juridictions confondues. À l’instar de la Chambre commerciale, cette chambre pourrait offrir au public un système de justice plus cohérent et surtout plus compréhensible, capable de juguler le flux de demandes touchant l’intégrité même du citoyen. Il y va du bien-être de tous nos concitoyens face à ces glissements alarmants.