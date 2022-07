Courir pour la chance de vivre

Il y a un an, j’entrais aux soins intensifs deux jours après l’accouchement de mon deuxième garçon, Félix. La vie m’a donné la chance de vivre, donc j’ai décidé d’en profiter au maximum.

Dans les 10 jours précédant la naissance de Félix, je suis allée aux urgences, quatre fois plutôt qu’une. Je souhaitais être prise en charge pour des symptômes d’asthme non contrôlé et une crise d’arthrite aiguë. À tel point que je n’étais plus capable de marcher et encore moins d’utiliser une pompe d’asthme. Malgré ces allers-retours, une prescription de morphine et une analyse sanguine, rien ne fut concluant. Le plus dérangeant a été d’entendre une médecin dire que ma crise d’asthme était « dans ma tête » et que je devais simplement être anxieuse d’accoucher.

Le fait d’être admise à l’hôpital pour l’accouchement a mis en lumière la gravité de la situation. J’étais malheureusement rendue dans une phase avancée de la maladie, souffrant d’une hémorragie aux poumons. Bref, c’est seulement lorsque j’ai commencé à cracher du sang qu’on m’a prise au sérieux. Ce n’était plus « dans ma tête ».

Ma situation n’est pas unique. Malheureusement, les maladies rares, tel le syndrome Churg-Strauss, qui m’a été diagnostiqué, sont peu connues et donc peu considérées par une grande majorité de soignants de première ligne. Heureusement, il y a le regroupement québécois des maladies orphelines (RQMO), qui a pour mission, entre autres, de sensibiliser le public et le milieu médical aux maladies rares.

En plus d’avoir de la difficulté à recevoir un diagnostic clair, nous, les personnes atteintes de maladies rares, rencontrons souvent des embûches pour obtenir un médicament optimal, car la RAMQ ne couvre pas nécessairement le coût de ce médicament. Nous avons donc recours à un médicament de deuxième choix, moins coûteux, mais avec des effets secondaires plus importants.

Je ne pourrais toutefois passer sous silence le travail plus qu’exceptionnel de l’équipe médicale qui a su poser un diagnostic sur une maladie extrêmement rare ainsi que la qualité du suivi médical que j’ai actuellement. Je peux témoigner du fait que, lorsque nous sommes « entrés » dans le système, nous avons une très bonne qualité de soins au Québec.

Il y a un an, j’étais à court de souffle, aux soins intensifs, loin de mon bébé, et je me demandais si je survivrais. Aujourd’hui, j’ai la chance de respirer et de vivre. J’ai la chance d’avoir une merveilleuse famille et je veux que mes enfants puissent profiter d’une maman le plus longtemps possible.

J’ai donc décidé de relever un défi qui sera de courir 10 km pour le RQMO et de lever des fonds auprès de mon réseau. C’est en finançant la mission de cette organisation que nous pourrons nous assurer que les maladies rares seront mises en avant et que les familles pourront être accompagnées dans cette épreuve.