Mais voir une amie pleurer…

Après trois décennies à Rimouski, dont près de la moitié au Bic, je m’apprête à quitter la région. Avec l’imminence du départ, mes déambulations dans le village prennent une tout autre coloration. C’est le temps de dire « au revoir » aux gens comme au paysage grandiose.

Mardi, en remontant la côte vers l’église, je croise la belle Colombe, qui, chose surprenante, n’a pas l’exubérance qu’on lui connaît, ni sa joie de vivre habituelle. La ville de Rimouski a signifié à Mme St-Pierre que sa Cantine de la mer ne pourra être ouverte l’an prochain à son emplacement actuel, et on lui demande d’annoncer publiquement son départ dès maintenant.

Pendant ce temps, les tracasseries administratives au sujet de sa Cantine se multiplient : inspections, réclamations, discussions, etc. Au point de nuire à son travail. C’est une Colombe exténuée et au bord des larmes qui me raconte ses déboires. Malgré les prix, les médailles, sa participation à des événements internationaux, et au-delà de la fierté que sa réussite procure à la région, le soutien des instances n’a jamais vraiment été au rendez-vous.

Ouvrir et maintenir le restaurant Chez St-Pierre au Bic a plutôt constitué une course à obstacles pour cette jeune cheffe, mère de trois enfants et amoureuse de sa région. De plus, comme pour beaucoup de ses collègues, survivre à la pandémie n’est pas une mince affaire.

La première fois que j’ai entendu parler de Colombe St-Pierre, c’est lorsqu’on m’a raconté qu’une jeune femme souhaitant ouvrir un restaurant gastronomique au Bic s’était fait répondre par le CRD qu’elle devrait plutôt songer à s’installer en Estrie. Pour une région qui disait vouloir à tout prix persuader les jeunes d’y rester, c’était là, disons-le par euphémisme, une vision bien étriquée. Colombe St-Pierre ne s’est pas laissé abattre et, envers et contre tous les avis, elle a réussi à ouvrir ce restaurant, bien décidée à créer une gastronomie régionale.

J’ai été conquise dès les premiers repas qu’elle m’a servis il y a 15 ans, et je n’ai jamais cessé depuis d’être épatée par sa grande créativité. Il y a dans sa cuisine tant de générosité, tant d’amour, que je suis convaincue de ne pas être la seule à trouver que dans le ravissement d’une expérience gastronomique Chez St-Pierre se trouve comme un « goût » de bonheur. J’espère de tout coeur que les petitesses d’une myopie administrative tracassière ne réussiront pas à éteindre le feu sacré qui habite une artiste aussi talentueuse.

Est-ce que la situation serait différente si la cheffe St-Pierre avait pignon sur rue à Rimouski plutôt qu’au Bic, qui a gardé une personnalité distincte en dépit de la fusion municipale ? Y a-t-il rivalité géographique ou même aigreur post-électorale avec le secteur bicois ? Jusqu’à maintenant, le maire Guy Caron n’a brillé sur aucun des dossiers rimouskois qu’il a commentés publiquement (pénurie de logements, problèmes de traversier, délabrement des terrains de soccer, etc.).

Est-ce que le maire connaît la différence entre la politique fédérale, toujours à distance de ses commettants et la politique municipale, d’une plus grande proximité ? On peut en douter, ses commentaires étant toujours conjugués au futur flou, très très simple. Je comprends que l’existence de la Cantine de la mer puisse indisposer quelques personnes, mais si on mesure la contribution du restaurant Chez St-Pierre, avec sa Cantine, à la gastronomie québécoise et le rayonnement de sa cheffe au-delà de la région, je crois que le calcul est facile à faire. Pourquoi ne pourrait-on simplement reconnaître que l’excellence a des besoins particuliers et qu’elle doit être soutenue concrètement ?

Bien sûr, il y a la guerre en Ukraine… Bien sûr, il y a dégradation du climat. Bien sûr… Mais voir une amie pleurer…