Atténuer n’est pas interdire

Le 29 juin 2022, le CRTC a rendu sa décision concernant la plainte déposée à l’encontre d’une chronique de Simon Jodoin datant du 17 août 2020. En moins d’une semaine, une marée d’articles, de chroniques et une pétition se sont succédé pour converger vers l’idée qu’il n’y aurait rien à redire à la chronique et que le CRTC aurait dû classer la plainte sans aucune autre suite.

S’il est très sain de débattre de cette décision, plusieurs logiques à l’oeuvre dans ce qui se dit et se publie sont plus que gênantes. La plainte et la décision sont souvent rapportées de manière réductrice, voire caricaturale. La nature quasi symbolique de la sanction n’est jamais soulignée, ce qui empêche toute discussion rationnelle sur ses conséquences réelles sur la liberté journalistique au pays.

Rappelons pour commencer que personne n’a nommément été blâmé par le CRTC. Aucune sanction d’interdiction d’antenne ou de nature financière n’a été retenue. Le CRTC demande à la SRC de s’excuser auprès du plaignant parce que le diffuseur public devrait pouvoir mieux faire pour répondre à une exigence de haute qualité de ses services et surtout au regard de sujets qui l’engagent dans une société multiculturelle et multiraciale. Cette exigence est d’ailleurs inscrite dans la Loi sur la radiodiffusion, ce que rappelle le CRTC.

L’intégralité de la décision du CRTC est pourtant limpide. Il n’est pas question d’interdire le mot, ni de mettre à l’index le livre de Pierre Vallières, encore moins de censurer toute discussion de cet ouvrage crucial pour l’inconscient collectif québécois. Dans sa conclusion, le CRTC mentionne la nécessité de prendre des mesures pour atténuer l’impact du mot en n sur une certaine partie de l’auditoire afin de prendre en compte le caractère multiculturel et multiracial de la société. Si quelques suggestions apparaissent, il revient à la SRC de définir les stratégies et manières qu’elle entend déployer pour atteindre cet objectif.

Beaucoup de commentaires s’engouffrent en fait dans une brèche ouverte par l’opinion minoritaire dissidente de la vice-présidente, diffusion, du CRTC, Caroline J. Simard : la charte et les dispositions applicables en matière de radiodiffusion ne protègent pas du droit de ne pas être offensé. L’esprit renoue avec l’emballement médiatique qui a suivi l’affaire du mot en n à l’Université Concordia et dans lequel s’inscrivait la chronique incriminée : on laisse entendre que se plaindre d’un usage non prudent du mot en n équivaut à exiger un droit absolu à ne pas être offensé.

Ceux qui se plaignent sont assimilés à des êtres fragiles, voire écervelés, dont la sensibilité est incompatible avec la vie en démocratie. On leur dénie une conscience politique, on les accuse d’ignorer l’histoire du Québec et de ses luttes linguistiques. Ce déni est généralement assorti de l’accusation de singer des mouvements venus des États-Unis ou du Canada anglais multiculturaliste à mille lieues de la société québécoise.

On aime souligner que le mot en n n’a pas la même charge en français et en anglais. On oublie qu’à la page 34 de son livre, Vallières explique : « C’est en voulant percer [un certain] mur de silence et de mépris que j’inventai, pour désigner les Québécois, le concept des nè[***]s blancs d’Amérique. C’est d’ailleurs en anglais que ce concept se formula spontanément dans ma tête. White N[****]rs of America. » La décision a le mérite de préciser qu’on ne peut pas constamment user de toutes ces excuses pour ne rien faire.

Ricardo Lamour, le plaignant, dit dans un passage crucial de sa plainte que « ce terme nécessite, du moins, que les personnes visées historiquement par l’implacabilité de l’usage de ce terme puissent avoir une place de choix dans une discussion se faisant dans un contexte qui appelle à l’antiracisme et non à l’aplatissement des luttes dans une visée décentrée de ceux que Fanon appelait les damnés de la Terre ».

L’insistance sur l’effondrement de la liberté journalistique à moins que l’on ne puisse prononcer le mot en n, voire le répéter à souhait, est un rituel médiatique qui édifie un véritable tabou. Les logiques de l’ouvrage de Vallières sont encore à l’oeuvre dans le Québec de 2022 : c’est au nom de l’aplatissement des luttes dans une visée décentrée qu’on nie au plus haut sommet de l’État l’existence de racisme systémique au Québec. On ne peut être raciste ou colonisateur si on est un opprimé « comme les autres ».

Cette même logique incite à croire que le mieux que l’on puisse faire pour parler de l’oeuvre de Vallières est d’en répéter le titre ad nauseam dans un entre-soi patent, en oubliant que l’histoire du Québec est vécue et pensée par la majorité comme par les minorités.

Va-t-on finir par comprendre que face aux enjeux rappelés par le CRTC et à un contexte politique hostile aux minorités au Québec, les usages et répétitions du mot en n sont tout simplement outranciers? Dire qu’il ne s’est rien passé dans la chronique mise en cause, exiger du CRTC et de la SRC qu’ils classent ce dossier sans suite, c’est rater une énième occasion de regarder ces sujets de front. C’est aussi, dans le cas de l’usage de ce mot dans le titre de Vallières, refuser d’avancer du bon pied en regardant l’histoire du Québec, ensemble.