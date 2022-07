Vos carrières avant nos traumatismes

Rédactrice et citoyenne engagée, l’autrice a enseigné la littérature au collégial, est présidente du conseil d’établissement d’une école primaire et membre du comité de rédaction de Lettres québécoises. Elle a codirigé et coécrit l’essai collectif Traitements-chocs et tartelettes. Bilan critique de la gestion de la COVID-19 au Québec (Somme toute).

Hommes, continuez de nous violer. Vous avez des vies, des carrières. Vous êtes quelqu’un, ce n’est pas un viol qui va vous empêcher de vous épanouir. Vous avez de grandes choses à accomplir, vous devez voyager pour affaires, gagner votre pain à la hauteur de votre salaire d’homme, de votre statut d’ingénieur.

Et si vous avez à le faire, pour le contexte, buvez (on le sait, l’ivresse explique bien des comportements, sauf quand on est une femme victime d’une agression ; on oublie alors les détails qui permettront à notre témoignage d’être entièrement crédible). Faites ça vite, minimisez le nombre de doigts (un, c’est bien ; deux, c’est mieux, mais plus, c’est peut-être trop), choisissez une amie endormie, photographiez-la à neuf reprises.

À lire aussi Simon Houle dans l’eau chaude peu après son absolution conditionnelle?



Soyez blanc, riche, exercez une profession noble ou libérale, soyez une vedette ou, mieux encore, un athlète prometteur. Entreprenez un certificat en droit.

Mettez ainsi toutes les chances de votre côté de conclure une agression sexuelle réussie. Impunie. Et priez pour tomber sur un juge qui sera votre ersatz, qui pourra se projeter dans votre vie : que deviendrait la sienne si des privilèges lui étaient retirés ? Ne plus voyager ? Faire face aux conséquences de ses actes ? Voir sa vie s’écrouler pour deux doigts et quelques photos, pour une agression « qui s’est déroulée somme toute rapidement » ? Il aura peut-être tant d’empathie pour vous, son semblable, qu’il répondra à votre plaidoyer de culpabilité par une absolution conditionnelle.

(Oh, j’allais oublier : vous avez déjà agressé par le passé ? Confessez-le : cela témoigne de votre transparence et de votre bonne foi, pas de votre dangerosité pour les femmes que vous côtoierez, après votre rencontre comme consultant à Lyon ou à Djibouti. Quoi ? Vous n’avez encore jamais voyagé pour le travail ?)

C’est tout cela qu’il dit, le jugement rendu par Matthieu Poliquin à l’endroit de Simon Houle. Explicitement ou implicitement. Et c’est ce pour quoi la population réagit autant.

L’affaire Marc Bissonnette

Ce jugement est tombé au moment où j’étais en pleine écoute de la plus récente saison de l’excellent balado Ma version des faits. Isabelle Richer revient cette fois-ci sur l’affaire Marc Bissonnette, un chirurgien plasticien déclaré non coupable d’une agression sexuelle commise sur une patiente anesthésiée en 1995, malgré deux témoins oculaires directs, les témoignages d’ambulanciers et le sperme prélevé au réveil de la victime le lendemain matin, à l’hôpital.

La stratégie de la défense, lors du procès, a consisté à brosser un portrait élogieux de l’important chirurgien… et à discréditer la victime. Les collègues médecins de Bissonnette sont venus le décrire comme un homme aidant,humain, une sommité dans son domaine, une personne dont la société ne saurait se passer. De l’autre côté, l’avocat de la défense a cuisiné pendant des jours les témoins oculaires et la victime, simple employée d’une banque, leur demandant de décrire avec précision la configuration de la salle d’opération, la couleur des vêtements du médecin, mettant en doute le fait que ce qu’elles croyaient être un pénis était en fait une tache ou une ombre…

Le juge félicitait presque le chirurgien de ne pas avoir « succombé » plus tôt devant cette belle femme qu’il traitait depuis des années. En fin de compte, il a discrédité la victime, car elle a déclaré que la relation sexuelle qu’elle avait eue avec son amant quelques jours avant l’agression avait été protégée, alors que lui a affirmé n’avoir pas porté de condom. Bissonnette, lui, a menti tout au long de son procès en niant carrément l’agression. Au fil du balado, Isabelle Richer souligne que pareils propos et pareil jugement ne seraient plus possibles après #MoiAussi. Cela explique pourquoi les bras nous en sont tombés, presque trente ans plus tard, à la découverte du jugement à l’endroit d’un autre « homme respectable ».

L’espoir de l’appel du DPCP

Les esprits se sont calmés quand le DPCP a annoncé qu’il ferait appel… puis ils se sont échauffés de nouveau quand l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense (AQAAD) s’est rangée derrière le juge Poliquin. Notamment, sans doute, parce que ce n’est pas « l’esprit de vengeance » qui anime la population indignée. C’est l’esprit de justice.

Ce qui est certain, c’est qu’il importe de rebâtir rapidement la confiance avec les tribunaux spécialisés en violence sexuelle. Les victimes se sentent à nouveau trahies par le système. Le jugement Poliquin, qui cite l’affaire Rozon à plusieurs reprises, est en outre une claque au visage des Courageuses. Il met (une fois de plus, une fois de trop) en surbrillance une réalité qui heurte : quasi impossible d’être une parfaite victime, mais possible d’être un agresseur presque parfait — et celui-ci mérite une seconde chance.

Les parallèles entre les affaires Bissonnette et Houle débordent le cadre judiciaire : devant l’impunité du système de justice, le chirurgien a été radié cinq ans de l’Ordre du Collège des médecins. L’employeur de Simon Houle l’a congédié. Comme quoi les deux hommes n’étaient pas aussi essentiels à la société que ce que les deux magistrats ont bien voulu le (faire) croire… Malgré ses belles paroles, le Dr Bissonnette a agressé deux autres patientes quand il a repris du service. Il aura fini par être radié à vie.

Les similitudes auraient pu s’arrêter là, trop tôt pour savoir si Simon Houle allait récidiver. Mais j’allais mettre le point final à ce texte quand la nouvelle est sortie : ce serait désormais chose faite. Bague d’ingénieur au doigt, il aurait empoigné les fesses d’une femme dans un tout-inclus, à Cayo Coco. Il a tant cheminé, n’est-ce pas, qu’il lui aurait affirmé « c’est pas moi, c’est mes mains », lit-on dans le reportage de Radio-Canada ! Bien que les déclarations de cette dernière n’aient pas encore franchi le test des tribunaux, la question demeure : le risque a-t-il été mal jaugé — et l’accusé, mal jugé ? L’affaire Simon Houle démontre à tout le moins qu’il est temps que les carrières des hommes ne pèsent pas plus lourd dans la balance que les traumatismes des femmes. D’ailleurs (puisque certains tendent à l’oublier), elles ont elles aussi des vies — et des carrières.