Les dialogues de sourds sur la densification ne mènent nulle part

Bien que polarisé et polarisant, le débat actuel sur la densification urbaine est extrêmement positif. Il faut canaliser cette énergie pour transformer le présent dialogue de sourds en une véritable discussion publique constructive. Entre exposés magistraux et clips assassins, le dialogue est l’ingrédient dont dépend notre succès ou notre échec collectif, comme société, à gérer intelligemment et profitablement cet enjeu d’avenir, complexe et sensible. Loin des slogans et de Twitter, c’est possible.

Dans le débat actuel, comme dans la plupart des débats sociaux ou politiques contemporains, notre conversation collective sur la densification urbaine n’est malheureusement pas à la hauteur des enjeux qu’elle sous-tend. Comprenons-nous bien ! Nous ne pouvons que nous réjouir de l’engouement des derniers jours pour des questions, nécessaires et inévitables, d’urbanisme, de densification et d’étalement urbain. Si la qualité des expertises déployées est, elle aussi, matière à réjouissance, il reste cependant qu’entre les deux extrêmes du populisme et de l’intellectualisme, les principaux intéressés parlent à l’intérieur de leur propre chambre d’écho et ne s’adressent qu’à leurs clans respectifs.

Pourtant, l’expérience nous enseigne que, sur ces questions ou la plupart de celles touchant l’humain, le meilleur argumentaire, la meilleure démonstration technique, voire le meilleur gazouillis (tweet) n’ont pratiquement aucun effet s’ils ne sont pas précédés d’un réel effort d’écoute active et empathique. Marteler son point, fort de toute sa conviction — qu’elle soit idéologique ou scientifique — ne mène à rien sans un dialogue réel.

Quel dialogue ?

Malheureusement, si l’on persiste à utiliser à tort et à travers le terme « dialogue », il risque de devenir un mot à la mode (buzzword). « Écouter les communautés » ne signifie pas noter les commentaires de citoyens et citoyennes se présentant au micro lors d’une soirée d’information ni partager les résultats d’un sondage. Ce n’est pas non plus se contenter d’une séance de questions et réponses et encore moins « couper la poire en deux » pour tenter de démontrer la conclusion d’un compromis.

Un vrai dialogue, c’est d’abord et avant tout un mode de conversation fondé sur l’intelligence, la raison, le discernement, le jugement et la pondération. Il ne se limite pas à entendre une diversité d’opinions, mais cherche à comprendre les raisons qui les justifient ou les motivations profondes qui les sous-tendent. C’est un exercice souvent laborieux, mais d’autant plus fructueux que du choc, voire de la confrontation des idées, jaillissent la lumière ainsi que des mises en perspective et des prises de conscience généralement salutaires. En d’autres mots, des conditions propices à l’émergence de solutions inédites, constructives et fructueuses.

En ce qui concerne la gestion des défis de densification qui varient considérablement d’une communauté à l’autre, le dialogue véritable est un incontournable, car leur solution se situe généralement entre un statu quo de plus en plus difficile à défendre et des modèles de développement dont la piètre qualité n’a d’égale que la conception déficiente.

Créer des espaces constructifs où transporter les débats

Force est de constater que beaucoup — trop — de plateformes numériques d’information et d’échanges exacerbent la polarisation des débats et les enténèbrent plutôt que d’éclairer les citoyens et les citoyennes.

D’où l’importance primordiale, pour tout promoteur à la recherche d’acceptabilité sociale, de bien choisir, en amont de son projet, le cadre dans lequel il lui faut engager, entretenir et maintenir un dialogue digne de ce nom ; en aval, il est toujours trop tard, car les opinions sont cristallisées et les positions bien campées. Autrement dit, les convictions ont déjà cédé à l’opiniâtreté. En plus de plomber la possibilité d’un consensus (ou d’un compromis), cet état de fait a pour corollaire un prix à payer directement proportionnel au temps pris pour y arriver. Tout promoteur avisé sait que plus un accord intervient en aval (et donc loin de l’amont), plus il s’avère coûteux.

Les exigences de l’acceptabilité sociale ne laissent aucun choix : tout projet ou tout enjeu potentiellement controversés commande d’emprunter le plus tôt possible la voie parfois éprouvante de l’ouverture et de l’argumentation avec toutes les parties prenantes concernées, peu importent leurs positions.

Et même si les médias numériques et sociaux sont utilisés par certains groupes dogmatiques qui préfèrent le tintamarre, l’outrance et la désinformation au sens de la mesure et aux faits documentés, nombre d’expériences terrain démontrent de façon claire et non équivoque qu’il est encore possible de se doter d’espaces constructifs pour y cultiver la réflexion et le dialogue dans une ambiance favorisant la raison, le respect et la confiance. C’est en quelque sorte la persévérance inébranlable du « juste milieu ».