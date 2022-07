Reste-t-il un peu de suspense dans la course à la chefferie conservatrice?

Stratège conservateur, l’auteur a été conseiller politique dans le gouvernement Harper. Il a fait de même dans l’opposition.

Avec la disqualification de Patrick Brown, beaucoup doutent que la course conservatrice puisse encore nous réserver quelques surprises. À moins d’éventuels rebondissements durant l’été, les chances d’une victoire de JeanCharest s’amenuisent. Jusqu’à conclure qu’une victoire est impossible ? Non, tout de même pas, car rien n’est impossible en politique.

Il reste un peu plus de deux mois avant de connaître le résultat, le 10 septembre, de la course à la direction du Parti conservateur du Canada. Un premier constat s’impose, cinq mois après le départ d’Erin O’Toole : cette course a suscité plus d’intérêt que la précédente. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 675 000 membres, par comparaison à 270 000 en 2020. C’est un record tous partis confondus. Au Québec, on dénombre 56 000 membres recrutés, du jamais vu.

Le choc des personnalités est frappant ; impossible de s’y méprendre. Les divergences et les lignes de démarcation sont bien établies sur l’échiquier politique. Des figures importantes du mouvement conservateur ont même ressenti le besoin de reprendre du service et de s’exprimer publiquement.

Mike Harris, ancien premier ministre de l’Ontario, et David Alward, ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, ont apporté leur soutien à M. Charest. De même que l’ancienne sénatrice Marjory LeBreton. ElmerMacKay, père de Peter MacKay et ancien ministre du gouvernement Mulroney, s’est rangé derrière Pierre Poilievre. Il en va de même pour Ches Crosbie, de Terre-Neuve, fils de l’ancien ministre John Crosbie. Brian Mulroney, avec un clin d’oeil à son ami Jean Charest, a déclaré ne plus se reconnaître dans le parti actuellement.

Depuis le début de la course, Pierre Poilievre a franchi chaque étape avec succès. Il a convaincu le plus grand nombre de députés de le rejoindre : 60 sur 119, et aucun n’a changé d’avis. M. Charest compte pour sa part sur l’appui de 16 députés. M. Poilievre a tenu des événements partout au pays, avec des foules considérables. Il est ressorti des débats, dans les deux langues, sans trop d’égratignures. Il est de loin le politicien conservateur le plus suivi sur les réseaux sociaux, face à un Jean Charest qui n’a pas encore franchi le cap des 25 000 abonnés. M. Poilievre a quant à lui recruté un nombre record de membres, plus de 300 000, sans compter ses partisans de la première heure.

L’équipe Charest a raison d’affirmer qu’il faut tenir compte de la mathématique des points et pas uniquement du nombre de membres recrutés. Unebonne répartition des votes à travers le pays est essentielle. Il faut surtout éviter une trop grande concentration dans une même région, car cela n’apporte pas plus de points au meneur. Puisqu’il s’agit d’un vote préférentiel, il faut aussi tenir compte du report des votes, sauf si M. Poilievre l’emporte lors du premier tour.

Finalement, il faut évaluer le taux de participation, car beaucoup de membres vont négliger d’envoyer leur bulletin de vote en plein été.

Le Québec sera décisif dans la course. Avec 78 circonscriptions, représentant 7800 points sur les 16 901 nécessaires pour gagner, le clan Charest doit tout rafler. Son équipe prétend pouvoir obtenir 80 % des points au Québec, bien que l’équipe Poilievre ait déjà recruté 45 % des membres. Si c’était le cas, cela voudrait dire que le clan Poilievre a recruté trop de membres dans un petit nombre de circonscriptions au Québec, en négligeant la répartition.

Que reste-t-il de notre été ?

Bien entendu, des révélations pourraient encore resurgir, comme on l’a vu avec Patrick Brown. Le risque de faire une erreur de jugement est toujours présent. Il suffit d’une mauvaise lecture de l’actualité sur le vif pour entraîner des déclarations regrettables.

À l’interne, des jeux de séduction vont avoir lieu auprès des membres afin de les identifier et surtout de les faire voter. Le taux de participation est essentiel. Courriels, appels, messages textes, publicités sur les réseaux sociaux, les membres n’y échapperont pas de tout l’été.

Les candidats réclament un ultime débat officiel avec M. Poilievre, mais cela demeure incertain. Tous les candidats vont défiler dans leurs plus beaux habits de cowboy durant le Stampede de Calgary. Le festival western de Saint-Tite commençant le 9 septembre, il ne sera pas un arrêt obligatoire. On peut penser qu’il y aura une autre hausse des taux d’intérêt le 13 juillet prochain, ce qui remettra l’économie au centre de la course, pour un certain temps du moins.

Et si d’aventure Jean Charest réussissait l’exploit de terminer premier, serait-il un vainqueur légitime ? Être chef tout en ayant recruté moins de membres et en ayant obtenu moins de votes risquerait de le fragiliser face à un caucus qui ne l’a pas soutenu en majorité. Pourrait-il même vraiment diriger ? À l’inverse, une victoire de Pierre Poilievre aurait des répercussions sur l’aile progressiste. Anéantie, celle-ci serait tentée de quitter le navire,mettant en péril la grande coalition forgée par Stephen Harper et Peter MacKay lors de la fusion de 2003.

Le suspense reste entier. Pour ceux qui s’accrochent, c’est encore l’issue de la course qui compte. Pour les autres, ce sont les décisions qui vont être prises au lendemain du résultat qui importent. Il y a fort à parier que plusieurs remettront en question leur avenir politique au sein de la famille conservatrice.