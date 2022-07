Le point de bascule

C’est la fin d’un monde, en accéléré.

Il n’aura fallu que six ans, depuis la fin de la présidence d’Obama, pour faire basculer le paysage américain (visible) en une réalité devenue méconnaissable. Une nouvelle norme où l’esprit critique aura cédé à toutes les dérives et à nombre d’invraisemblances, car, avouons-le, voilà ce peuple états-unien projeté aux confins de la pensée raisonnable, débarqué sur un continent qui attise désormais le désordre, sa Cour suprême plombée pour longtemps, sa boussole morale jetée aux requins.

Mais comment expliquer les composantes de ce changement, en apparence aussi brusque, de climat social et des ordres moral et politique ? Mais surtout, où trouver les motifs déclencheurs dans ces radicalisations aux débordements qui se propagent et se banalisent, devenant trop souvent de facto de nouvelles normes aspirationnelles ?

Quelques faits et circonstances glanés dans l’actualité américaine des dernières années nous renseignent sur l’enfièvrement qui s’est emparé de quelque 40 % de son électorat, le rendant résolument hostile à distinguer le vrai du faux, l’incitant à avaler mépris et cynisme, lui enjoignant d’avaliser une contagion qui rend cette masse d’électeurs désormais résolument imperméable au bon sens…

Pour preuve, dans un élan non dissimulé de fierté patriotique, près de la moitié des Américains acceptent de croire que l’assaut sur le Capitole n’était qu’une simple promenade. On célèbre la prolifération des armes à feu de combat, prétextant que ce sont les gens qui tuent et non les armes (sic !). La mort et les traumatismes de nombre de jeunes écoliers ne semblent pas représenter une raison valable pour considérer un train de mesures correctives urgentes. On gobe l’idée que des démocrates et quelques vedettes d’Hollywood s’adonnent à des rituels sataniques, où se mêle le sang d’enfants séquestrés. On accepte le projet d’érection d’un mur à hauteur de 15 milliards de dollars alors que les études doutent globalement de son efficacité — ce qui s’avère.

On s’oppose aussi à la science, encourageant ainsi l’accélération des changements climatiques et, ainsi, celle de la menace montante des catastrophes naturelles dont beaucoup des tenants de ces réfutations souffrent pourtant au quotidien.

Une petite armée de contribuables acceptent sans rechigner que leur soutien à un fonds d’urgence visant à financer les poursuites liées au prétendu vol des élections se révèle être une supercherie visant à enrichir l’ex-président lui-même.

À la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg, à moins de deux mois des élections de 2020, les élus républicains saccagent tous les arguments qu’ils avaient invoqués avec force quatre années plus tôt et font nommer, dans un temps record, une nouvelle juge à la Cour suprême qui contribuera en ce mois de juin 2022 à plusieurs reculs majeurs de société : l’invalidation du décret Roe v. Wade, l’élargissement de certaines règles régissant le port des armes sans permis, puis une obstruction non déguisée aux réglementations étatiques environnementales sur les impacts des énergies fossiles…

Mort d’enfants, violation des principes, subversion ouverte, braquage de la vérité, rackets électoraux, escroqueries et manoeuvres frauduleuses, tout cela paradoxalement trempé d’une vigoureuse ferveur religieuse fondée sur une profonde justice morale, prétendument respectueuse de la vie, de la vérité et des serments des lois et de la foi !

Ces contrastes sont tout aussi saisissants que leurs écarts. C’est comme si l’on se promenait en plein épisode de schizophrénie collective ou encore dans le sillon d’une prise d’otage de l’esprit humain par un leader charismatique.

Ce pacte faustien, de bas en haut de la société civile, sur quoi repose-t-il ?

Il est simple et fondé sur quelque chose d’autant plus dangereux qu’il est élémentaire : la peur de l’autre.

« L’autre », celui qui est différent, celui qui menace l’homogénéité du groupe.

Le racisme systémique des descendants des Pères pèlerins à l’endroit des peuples afro-américains est une épine dans le pied de cet immense pays qui n’a jamais pu se résoudre à intégrer ni à entrevoir une paix durable avec cette partie-là de son histoire esclavagiste.

Plus largement, la dénatalité et la contraction démographique de la présence blanche sur le territoire américain entretiennent maintenant, tout comme ailleurs en Occident, une peur viscérale de l’inexorable métissage qui est en marche, qu’on le veuille ou non.

L’Occident est en mutation accélérée. Les conflits au Moyen-Orient ont provoqué des exodes avec des déferlements de cultures différentes sur l’Europe. La guerre des narcotrafiquants, doublée de la corruption endémique de nombreux gouvernements d’Amérique du Sud, provoque des vagues de trains migratoires vers les États-Unis. Et les changements climatiques ne feront qu’amplifier encore ces grandes transhumances.

L’extrême droite est une terre fertile pour les suprémacistes blancs et nombre de lobbyistes et de membres du Parti républicain qui ont désormais mis au point cette théorie raciste « spectaculaire » appelée le Grand Remplacement, laquelle stylise cette aversion aux autres, laquelle n’est pas non plus étrangère à celle de l’eugénisme qui, il n’y a pas si longtemps, faisait trembler l’Europe. Or cette frange du Parti républicain se voit comme l’ultime baroud d’honneur devant les assauts d’un monde en mutation.

Mais personne ne peut rien contre la marche du temps, des hasards et des nécessités — relisez Darwin ! En attendant une large réédition de L’origine des espèces et son lectorat convaincu (!), nous nous préparons à assister à un sale grabuge chez nos voisins du Sud, armés jusqu’aux dents.

Nous ne pouvons que souhaiter un vif et ultime coup de barre pour cette civilisation américaine encore relativement jeune, mais chez qui la peur et son corollaire, la haine, sont là, trop bien enracinés. Ce qui est consternant est que cette haine menace désormais cette même démocratie qui lui autorise ses voies d’épanouissement néfastes.

Au nord du 49e parallèle, nous tenons une position fragile, perméables que nous pourrions être à la puissance de ce virage. Il nous faut en être conscients et rester extrêmement vigilants à l’endroit de ce qui nourrit nos pensées intimes envers le monde, envers notre monde. L’effort exigera sûrement plus de courage moral et de détermination pour veiller à demeurer une nation accueillante et bienveillante envers ces « autres » qui arrivent à nos frontières et qui modifient forcément, tout en l’enrichissant, notre paysage à nous.