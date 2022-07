Autoroutes en ville, l’affaire d’un autre siècle

Trois-Rivières, Montréal, Sherbrooke, Québec, Longueuil : ce sont autant de villes dont les autoroutes déchirent le tissu urbain. Ces voies rapides sont devenues essentielles pour le transport de marchandises et les déplacements comme le sont les neurones dans le cerveau. Or, elles illustrent particulièrement bien l’échec de la planification urbaine au Québec depuis au moins une soixantaine d’années. Elles sont le résultat de la toute-puissance de l’automobile.

Même si les déplacements actifs (vélo, marche, course à pied, etc.) ont un impact positif sur la santé physique et mentale et qu’ils sont une solution efficace pour lutter contre les changements climatiques, l’espace urbain consacré aux véhicules est démesuré dans nos villes.

Imaginons, cependant, ce qu’il est possible de faire en retirant des parcelles d’autoroutes, voire des tronçons entiers. Les solutions ne manquent pas, elles abondent : construire des milliers de logements sociaux pour lutter contre la crise du logement ; rénover et construire de nouvelles écoles dignes du XXIe siècle qui ne ressemblent pas à un bloc de béton bruni tombé du ciel ; aménager des voies réservées pour le transport en commun sur des distances plus longues ; aménager de belles et grandes pistes cyclables sécuritaires et universellement accessibles comme c’est le cas dans les pays scandinaves ; développer des quartiers paisibles qui permettent aux enfants de jouer dans la rue sans craindre de se faire faucher par un automobiliste qui ne respecte pas les limites de vitesse. D’ailleurs, le design des rues larges dans les centres urbains favorise des vitesses plus élevées.

Il est possible de limiter considérablement l’étalement urbain et d’appliquer la densification, concept que certains élus qualifient de « mode ». Ainsi, l’on favoriserait la création d’écoquartiers où il fait bon vivre. Chaque mètre de bitume retiré est une victoire pour la qualité de vie, la sécurité et la lutte contre les changements climatiques. Nous sommes en pénurie d’espace, et empiéter sur nos précieuses terres agricoles est inimaginable. Or, les infrastructures routières continuent d’occuper des parties disproportionnées de nos villes.

Une superficie importante de notre environnement urbain est donc négligée. Les autoroutes urbaines, y compris celles qui sont surélevées, ont le potentiel d’être transformées en des lieux de repos face à l’agitation du quotidien et de favoriser des interactions humaines plus nombreuses et de meilleure qualité selon une étude. En plus, la santé mentale de tout un chacun serait significativement améliorée en raison des interactions humaines de plus grande qualité et de tous les bénéfices documentés des espaces verts sur la santé globale des gens. En effet, notre santé mentale s’améliore en présence de parcs et de boisés à distance de marche de notre domicile.

Les individus ne sont pas égaux face aux autoroutes urbaines cependant. Chez notre voisin américain, Joe Biden veut détruire les « autoroutes du racisme » qui favorisent une forme de ségrégation entre d’un côté la classe moyenne supérieure et de l’autre les communautés pauvres, noires et ouvrières. Selon Santé Canada, la pollution atmosphérique liée au trafic automobile, qui représente l’apport des véhicules routiers à la pollution de l’air ambiant, est présente aux endroits où le trafic est dense, comme près des autoroutes et dans les centres urbains.

En ce sens, les groupes vulnérables comme les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant un statut socioéconomique bas sont plus susceptibles d’être de faire face aux effets nocifs sur la santé de la pollution atmosphérique. Logiquement, les mieux nantis sont donc beaucoup moins exposés à la pollution parce qu’ils ont les moyens de vivre dans des quartiers paisibles, éloignés des autoroutes et où la présence d’espaces verts est certainement plus élevée. Ils ont aussi une plus forte tendance à se battre pour leurs droits que d’autres.

Si l’on va plus loin, il existe une forme de discrimination acceptée dans nos villes, tant ici qu’ailleurs, puisque les autoroutes polluent la vie des gens établis à proximité de ces mastodontes d’asphalte.

Heureusement, il existe des transformations couronnées de succès, dont plusieurs aux États-Unis, comme la démolition de Harbour Drive à Portland, en Oregon, qui a laissé place à des espaces urbains de qualité le long de la rivière. Il y a aussi la transformation de l’autoroute Riverfront Parkway à Chattanooga au Tennessee en un boulevard urbain qui a complètement revitalisé le secteur et stimulé le développement d’un tissu urbain dynamique. La population a même crû de près de 30 % depuis 1990 en raison de la reconversion de cet axe routier.

En somme, il ne faut plus faciliter le mode de transport qui cause notre perte et qui dégrade la santé mentale et physique de nombre d’entre nous.