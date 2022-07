Il faut contester la décision du CRTC

Monsieur le Président du conseil d’administration de Radio-Canada/CBC, Michael Goldbloom,

Nous, signataires de cette lettre, sommes conscients que la direction de CBC/Radio-Canada doit prendre une décision d’en appeler ou non de la récente décision du CRTC.

Le CRTC demande à Radio-Canada de s’excuser pour avoir permis à un chroniqueur de prononcer en ondes, de façon pourtant factuelle et légitime, le titre de l’ouvrage de Pierre Vallières Nègres blancs d’Amérique.

Nous tenons à insister sur un point fondamental soulevé par cette décision du CRTC.

C’est qu’il n’appartient qu’à la direction éditoriale de Radio-Canada de définir en toute indépendance comment traiter les sujets selon sa propre politique éditoriale et ses Normes et pratiques journalistiques. Ce sont d’ailleurs les plus exigeantes de tous les médias au pays. Autrement, ce serait accorder ce rôle au CRTC. Devant cette ingérence du CRTC dans la politique éditoriale de Radio-Canada, il est important, selon nous, d’en appeler de cette décision pour faire trancher par les tribunaux supérieurs cette question d’intérêt démocratique, au-delà du contexte de l’utilisation du mot en n.

Ce serait un dangereux précédent si le CRTC s’appropriait cette prérogative. De plus, si cette décision n’est pas contestée, elle pourrait à terme être étendue à d’autres médias sur lesquels le CRTC exerce et exercera davantage un rôle réglementaire à l’avenir.

Nous vous demandons donc de vous engager à contester cette décision du CRTC.

Veuillez, monsieur le président, agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.

* Ont signé cette lettre :

Michel Arpin, ex-vice-président CRTC, radiodiffusion 2005-2010

Yvan Asselin, ex-directeur général de la radio française de Radio-Canada

Paule Beaugrand-Champagne, ex-présidente du Conseil de presse du Québec

Carole Beaulieu, ex-rédactrice en chef/éditrice de L’Actualité

Maud Beaulieu, ex-première chef des contenus, région de l’Ouest, Radio-Canada

Claudine Blais, ex-rédactrice en chef à Radio-Canada, professeure invitée en journalisme, UdeM

Marc Blondeau, ex-dirigeant CKAC/Télémédia, L’actualité/Rogers Média, TVA/LCN et ex-membre du Conseil de presse du Québec

Marie-Andrée Boivin, ex-journaliste à la recherche, radio, Radio-Canada

Pierre Bruneau, chef d’antenne, TVA Nouvelles

Tony Burman, ex-editor-in-chief, CBC News

Mario Cardinal, ex-journaliste/animateur/ombudsman de Radio-Canada, écrivain

Luc Chartrand, ex-journaliste/correspondant de Radio-Canada

Denis Collette, ex-directeur CHFA, Radio-Canada Alberta

Manon Cornellier, ex-éditorialiste/correspondante parlementaire, Le Devoir

Pierre Craig, ex-journaliste et animateur de Radio-Canada

Frances Cutler, ex-directeur, Office of Employment Equity, CBC

Bernard Derome, ex-journaliste et animateur du Téléjournal de Radio-Canada

Gaetan Deschênes, ex-directeur des stations régionales radio de Radio-Canada

Bernard Descôteaux, ex-directeur du Devoir

Anne-Marie DesRoches, ex-directrice des politiques de la radiodiffusion francophone-CRTC

Jeffrey Dvorkin, ex-ombudsman, NPR, Washington, DC et ex-Managing Editor and Chief Journalist, CBC Radio

Michèle Fortin, ex-vice-présidente de Radio-Canada et ex-présidente Télé-Québec

Paul Gaffney, ex-producer television current affairs et ex-producer et directeur senior, affaires corporatives et réglementaires, CBC

Guy Gendron, ex-ombudsman de Radio-Canada

Réal Germain, ex-vice-président 98,5, consultant Cogeco

Renaud Gilbert, ex-ombudsman de Radio-Canada

Daniel Gourd, ex-vice-président télévision de Radio-Canada

Geneviève Guay, ex-directrice de l’information radio de Radio-Canada

John H. Kennedy, ex- Head of TV Drama for CBC/regional director for the province of BC

Frank Koller, ex-correspondant à l’étranger, CBC News

Sylvain Lafrance, ex-vice-président services français, Radio-Canada

Jean-François Lépine, ex-journaliste et animateur de Radio-Canada

Pierre Martineau, directeur général du 98,5 et vice-président des stations parlées de Cogeco Média

Michaël Nguyen, président de la FPJQ

Pierre Noreau, professeur de droit, chercheur au Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal

Anne Panasuk, ex-journaliste de Radio-Canada

Jean Paré, directeur fondateur du magazine L’Actualité, président fondateur de l’Association québécoise des éditeurs de magazines, président des Éditions Rogers Media

Jean Pelletier, ex-directeur des affaires publiques à Radio-Canada

Alain Pineau, ex-vice-président à la planification et aux affaires réglementaires, Radio-Canada

Micheline Provost, vice-présidente de l’Association québécoise des retraités(es) de Radio-Canada

Armande Saint-Jean ex-journaliste, professeure retraitée de journalisme

Claude Saint-Laurent, ex-directeur général de l’information (télé) à Radio-Canada

Christine St-Pierre, députée de L’Acadie et ex-ministre de la Culture et des Communications, ex-journaliste

Alain Saulnier, ex-directeur général de l’information (services français) de Radio-Canada

Micheline Savoie, ex-directrice de la représentation équitable dans la programmation CBC/SRC

Monique Simard, ex-membre du panel d’experts sur la révision de la législation en matière de radiodiffusion et télécommunication (Rapport Yale)

Pauline Sincennes, ex-directrice régionale, Radio-Canada, Colombie-Britannique

Stan Staples, ex-directeur, recherche et stratégie, CBC/Radio-Canada

Richard Stursberg, ex-vice-président services anglais CBC

Pierre Tourangeau, ex-ombudsman de Radio-Canada

Luci Tremblay, ex-directrice des communications Festival d’été de Québec

Pierre Trudel, ex-membre du panel d’experts sur la révision de la législation en matière de radiodiffusion et télécommunication (Rapport Yale), professeur de droit

Talin Vartanian, ex-producer, CBC Radio

Yanick Villedieu, ex-animateur Radio-Canada

Kealy Wilkinson, ex-conseillère spéciale, planification, division des services anglais