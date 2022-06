Précision d’importance à propos du 2050, rue Stanley

L’immeuble situé au 2050, rue Stanley, dont la possible démolition est annoncée dans l’article paru dans la section Économie du Devoir, le 9 juin dernier, fait partie intégrante du projet de la Maison-Alcan conçu par Arcop au tournant des années 1970 et dont tous les éléments sont classés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, à l’exception du premier. Ce dossier me fait penser à celui du Centre commercial du Domaine-de-L’Estérel.

L’appartenance du 2050, rue Stanley au projet de la Maison-Alcan est manifeste dans la facture architecturale de l’édifice, identique à celle de l’immeuble Davis, érigé au début des années 1980 à l’arrière des anciens édifices conservés sur la rue Sherbrooke : même mur-rideau en aluminium et traitement du rez-de-chaussée sur rue, semblable au soubassement de la vénérable maison Lord-Atholsan qui s’élève plus loin, au coin de la rue Sherbrooke. Le 2050, rue Stanley fut construit pour l’Armée du Salut, propriétaire de l’ancienne église Emmanuel Congregational, voisine et ayant pignon sur la rue Drummond, dans le cadre d’un échange de terrain.

Depuis 2017, la Maison-Alcan est triplement protégée, à titre d’immeuble patrimonial classé, auquel est attachée une aire de protection, et à titre de site patrimonial classé du Complexe-de-La-Maison-Alcan.

En fait, l’immeuble classé correspond uniquement à l’ancien siège social d’Alcan formé de six bâtiments, alors que le projet des architectes en comprenait un septième, le nouvel immeuble de l’Armée du Salut, de même que le jardin traversant, entre les rues Stanley et Drummond, aménagé autour de l’ancienne église Emmanuel Congregational. Ces deux derniers éléments s’ajoutent à la Maison-Alcan pour constituer le site patrimonial.

Pourquoi rapprocher ce dossier de celui du Centre commercial du Domaine-de-l’Estérel ? Ici, à nouveau, le projet architectural réalisé n’est pas complètement classé, mais couvert par une aire de protection, et les promoteurs ont peu d’égard pour le patrimoine.

Pas facile pour un citoyen de se figurer l’emprise des aires de protection et les éléments qu’elle inclut ; ceux-ci ne sont pas précisés dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Le Plan de conservation du site patrimonial et de la Maison-Alcan nous apprend que l’aire de protection couvre tout l’îlot délimité par les rues Sherbrooke Ouest, Stanley et Drummond et le boulevard De Maisonneuve Ouest.

Le 2050, rue Stanley est non seulement dans l’aire de protection de la Maison-Alcan, mais encore dans celles de deux autres immeubles classés, le Mount Royal Club et le Mount Stephen.

De plus, le 2050, rue Stanley n’échappe pas au contrôle de l’État. La ministre a le droit de regard sur les interventions d’importance dans les aires de protection, telles les démolitions et les nouvelles constructions. La Loi lui confère un tel pouvoir afin de « favoriser » la préservation de la valeur patrimoniale des immeubles classés auxquels elles sont attachées.

La valeur patrimoniale de la Maison-Alcan est historique et architecturale. Sa construction en tant que siège social d’Alcan marque un tournant dans la conception de l’architecture : fini la table rase, au profit d’une reconstruction de la ville respectueuse de son grain ancien et de son patrimoine. Le remplacement du 2050, rue Stanley par une tour de 40 étages ne trahit-il pas cette valeur ?