«Ce qui nous lie», un petit livre aux grandes idées

Depuis longtemps, des militants tentent de relancer l’argumentaire de la souveraineté. On trouvera dans Ce qui nous lie (Écosociété) des propositions en ce sens formulées par des membres de Québec solidaire.

Il y a du neuf et du moins neuf, du bon et du très bon, comme du moins bon. On connaît les grandes orientations du parti ; ce qui s’ajoute ici, ce sont des réflexions et des précisions sur les voies à suivre. Je m’arrête d’abord sur les grandes lignes du livre pour ensuite les commenter brièvement.

Les idées principales

L’argumentaire repose sur l’idée d’un État binational formé des « peuples du Québec », à savoir les Autochtones et les « Québécois » — ce terme devenant impropre pour désigner notre nation (j’y reviendrai). L’ouvrage souligne que ces partenaires partagent une condition de colonisés, une volonté de souveraineté, le souci du climat et de la biodiversité, un rapport intense au territoire. On affirme : « Nous sommes […] appelés à vivre ensemble et à dessiner collectivement ce vivre-ensemble » (N. Kanapé Fontaine). Les Néo-Québécois constitueraient, semble-t-il, un troisième partenaire (M. Massé).

Décolonisation, souveraineté, climat, territoire, telles sont les composantes du projet, entre lesquelles l’ouvrage montre les interactions. L’allégeance souverainiste est clairement affirmée, ce qui rassurera ceux et celles qui pouvaient en douter.

On rejette le nationalisme identitaire : une « accumulation de frustrations », une « régression historique », un « nationalisme rabougri » (G. Nadeau-Dubois). On propose plutôt de s’appuyer sur nos forces de développement collectif inspirées par la social-démocratie et la justice sociale. On veut sortir d’un modèle favorisant la pauvreté et l’inégalité, « l’exclusion des gens sur la base de leurs différences » (M. Massé). On trouvera aussi un chapitre (R. Ghazal) qui offre une réflexion éclairée et généreuse sur le français.

Les auteurs dénoncent la concentration des mécanismes de décision au détriment des régions. Ils veulent « rapprocher le pouvoir du territoire », dans l’esprit d’une démocratie participative (inspirée des Autochtones). Un autre objectif est de créer une grande plateforme à partir de laquelle seront définis le chemin vers la souveraineté et le type de société à construire. Une « assemblée citoyenne » rédigera une Constitution définissant le nouveau pays.

L’ouvrage formule d’une façon très pédagogique une critique du régime fédéral : inégalité, répartition inéquitable des pouvoirs, politiques néfastes aux intérêts du Québec, déficit démocratique, structure colonisatrice, complicités néolibérales, paradis fiscal…

Au départ le rêve

On s’accordera sur la nécessité du rêve si on veut refaire une société. Il convient d’abord d’allumer la passion, de stimuler l’engagement. Vient ensuite le travail de terrain où les obstacles, inévitablement, se dressent et où la détermination est mise à l’épreuve. Québec solidaire en aura besoin, étant donné la vision très relevée et très audacieuse qu’il projette sur la politique.

Ainsi, est-on certain que les Premières Nations voudront entrer dans cette alliance, comme l’un des peuples québécois ? Le cas échéant, comment comblera-t-on la grande distance qui sépare la culture québécoise et la culture autochtone (on évoque un « territoire imaginaire commun », un cheminement « main dans la main », « une formidable occasion de convergence ») ? Dans les négociations à venir, dans quelle mesure la première voudra-t-elle faire place à la seconde ? Les « Québécois » seront-ils séduits par une union aussi étroite avec les Autochtones (« nos frères et sœurs ») ?

Qu’adviendra-t-il de l’identité québécoise, avec son puissant enracinement symbolique ? En devenant l’un des « peuples du Québec », ne devrions-nous pas en toute logique changer de nom ? Par ailleurs, on semble mettre sur le même pied la condition de colonisés des Premières Nations et celle des Québécois (« un combat commun »). N’y a-t-il pas ici un important déséquilibre dans le degré des préjudices et injustices subis ?

Grâce à l’autodétermination, les « peuples déterminent ce qu’ils ont envie de faire ». Les plus grands espoirs sont dès lors autorisés : éliminer le racisme, remporter la bataille du climat, mettre fin au pouvoir oppressif des multinationales et du néolibéralisme, nous affranchir des réseaux sociaux, opérer un retour au local (« le plus radical » qui soit — C. Dorion), combattre efficacement la pauvreté, les inégalités, l’exclusion, mettre l’argent au service du bien commun, faire du Québec « un chef de file mondial », bref : « faire éclater le cadre », « redéfinir… les règles du jeu », « faire table rase », « changer le système ». C’est beaucoup. Comment y arrivera-t-on ?

Comme l’écrit Mme Massé, il reste bien du travail à faire. On n’en doute pas.

Cela dit, le lecteur voudra s’arrêter sur le texte de V. Marissal, qui offre un aperçu concret et précis des voies d’action à emprunter « pour reprendre les moyens de nos ambitions ».

Conclusion ? Le Québec a besoin d’un parti de gauche qui deviendra suffisamment influent pour rééquilibrer le partage des pouvoirs à l’Assemblée nationale et pour influencer la prise de décision. Ce n’est pas le cas présentement. Est-ce que Québec solidaire y parviendra avec ce programme ? Moi qui ai si peu agi dans l’arène politique, j’aurais mauvaise grâce à spéculer sur le sujet. Quoi qu’il en soit, ce grand projet mérite attention. Il n’est pas fréquent qu’un parti élève la réflexion à ce niveau.

P.S. À retenir, cet énoncé de G. Nadeau-Dubois sur l’identité : « Ce qui nous lie, c’est ce que nous… ferons ensemble ».