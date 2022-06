Quand on s’intéresse au monde de l’immobilier, on y pose généralement un regard manichéen. D’un côté, le « secteur privé » à la recherche d’un profit sans aucun scrupule, sans égard pour l’environnement ni pour le patrimoine. De l’autre, les secteurs publics et communautaires, gardiens du bien commun, porteurs de solutions visionnaires sans toujours avoir les moyens de les mettre en œuvre.

Vous comprendrez que ce sont ici des caricatures. Pourtant, aucune de ces caricatures ne s’approche même de notre réalité montréalaise. Pire encore, ces stéréotypes nous éloignent de la réalité de celles et ceux pour qui tout le monde travaille dans le milieu de l’habitation : nos concitoyennes et nos concitoyens.

Heureusement, les choses pourraient bientôt changer et nous pourrions ainsi développer une vision plus harmonieuse du domaine. D’ailleurs, plusieurs signaux se sont additionnés au cours des derniers jours, donnant l’espoir qu’on puisse enfin « dépolitiser » l’habitation.

Le premier signal est venu de la part du groupe Vision Bridge-Bonaventure, un regroupement de constructeurs, d’urbanistes et d’architectes qui propose une autre vision que celle de la Ville pour le développement de ce secteur. Vision autre, mais convergente : la proposition des experts atteint ou dépasse les objectifs de l’administration municipale en matière de densité, d’espaces verts, de mobilité, d’environnement et de mise en valeur du patrimoine.

On aurait pu s’attendre à une fin de non-recevoir, mais ce fut tout le contraire : l’accueil est enthousiaste. Même la mairesse de Montréal, souvent dépeinte comme étant en opposition au secteur de l’immobilier, a salué cette proposition, la qualifiant d’« excellente initiative ».

Le lendemain, la Ville de Montréal refusait à son tour les stéréotypes en créant un grand chantier sur l’habitation coprésidé par Édith Cyr (Bâtir son quartier), Benoît Dorais (Ville de Montréal) et votre serviteur (Broccolini). L’objectif ? Mettre nos expertises en commun, revoir toutes nos façons de faire et trouver des solutions pour rendre le logement plus abordable dans la métropole. Qui aurait pensé que c’était possible, il y a quelques mois encore ?

Ce grand chantier de l’habitation s’ajoute à la « cellule facilitatrice », le canal de communication qui s’est ouvert en février dernier entre la Ville de Montréal et le secteur privé. Nous rejoignons ainsi les bonnes pratiques en matière d’innovation qui font le succès d’autres grandes villes en Amérique du Nord, dont plusieurs sont en concurrence directe avec Montréal.

Une telle collaboration nous permet d’envisager aujourd’hui des projets auxquels nos concitoyens n’étaient même pas en mesure de rêver auparavant. Collaborer, créer, innover : voilà comment Montréal peut maintenir sa place parmi les villes qui ont la meilleure qualité de vie au monde.

Le Sommet immobilier de Montréal, qui se tenait dans les derniers jours, nous a permis d’apprécier l’ampleur des possibilités qui s’offrent à nous. Saurons-nous saisir ces occasions avec toute l’ambition dont nous sommes capables ? La collaboration nouvelle qui s’installe entre les partenaires du secteur privé et du secteur public, qui souhaitent travailler ensemble, nous permet enfin d’y croire.

Dépolitisons l’habitation pour rêver et réaliser Montréal tous ensemble !