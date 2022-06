Les plaques tectoniques de la politique ont bougé

Durant les nombreuses années où j’ai débattu de l’avenir du Québec avec les indépendantistes, j’ai toujours pensé que le projet souverainiste ne mourrait jamais, que les Québécois garderaient toujours dans leur coffre à outils cette ultime possibilité, dans l’éventualité où leur existence comme nation distincte deviendrait impossible au sein du Canada. Jamais je n’aurais imaginé que le mouvement soit un jour aussi affaibli qu’il l’est maintenant. La défection de Bernard Drainville, dont tous se rappellent les discours passionnés et passionnants pour la souveraineté, me semble lui infliger une blessure gravissime.

Ce n’est pas seulement que M. Drainville quitte le radeau pour embarquer dans le paquebot de la CAQ. Il y a la personne. Le moment. Il y a surtout la manière. Relisons les propos qu’il a tenus lors de son point de presse de mardi dernier : « On peut, comme Québécois, faire des avancées avec notre statut actuel, avec les pouvoirs qu’on a. […] Nous ne sommes pas condamnés à l’impuissance parce que nous n’avons pas tous les pouvoirs. On peut agir et améliorer notre société et améliorer la vie des Québécois avec l’autonomie qu’on a. »

Ces propos contredisent radicalement le discours souverainiste des 50 dernières années, depuis René Lévesque jusqu’à aujourd’hui, selon lequel le fédéralisme canadien est un carcan qui empêche le Québec de se développer suivant sa personnalité propre. Ce que Bernard Drainville a dit mardi, exception faite de son appui aux lois 21 et 96, j’aurais pu le dire moi-même : rien n’empêche le Québec de continuer d’avancer comme il l’a fait depuis la Confédération.

Le demi-tour de l’ex-journaliste se produit la semaine même où sont lancées les activités marquant le centième anniversaire de naissance de René Lévesque, le père du mouvement indépendantiste moderne. Or, comble de malheur pour le Parti québécois, l’ancien chef de la formation et président d’honneur de la commémoration, Lucien Bouchard, laisse tomber que le PQ « ne mérite pas de très bien aller ». Pour ce qui est de l’indépendance, elle n’est plus « projet », mais « un rêve » : « Quelle forme ça va prendre, ce projet-là ? Ça va se transformer comment ? Ce ne sera peut-être pas un projet souverainiste […] »

Un projet devenu rêve

M. Bouchard connaît le sens des mots. Or, la signification de « rêve » dans le dictionnaire est la suivante : « Un projet trop beau pour se réaliser un jour. » Le Robert nous renvoie au mot « illusion ». Bref, selon l’ancien premier ministre, le glas a sonné pour l’indépendance comme projet réaliste.

Je suis d’accord avec M. Bouchard lorsqu’il dit qu’« il y a quelque chose qui ne mourra pas et qui va s’exprimer d’une façon ou d’une autre dans la vie politique québécoise ». Ce quelque chose, à mon avis, c’est l’idée que le Québec doit protéger, promouvoir, développer sa façon propre de faire les choses, pour ce qui est de la culture, bien sûr, mais aussi la culture au sens large, celle qui se décline dans la politique, l’économie, les arts, la justice sociale, l’environnement, l’éducation, etc. Autrement dit, c’est le nationalisme, une façon de voir et de vivre le Québec que partage la grande majorité des Québécois, dont un grand nombre de gens qui continuent de s’identifier aussi comme fédéralistes.

Le sentiment indépendantiste ressuscitera-t-il de ses cendres à la faveur des jugements de la Cour suprême sur 21 et 96, comme l’espèrent de toutes leurs forces les séparatistes qui restent ? Peut-être, mais c’est loin d’être certain tellement la conjoncture a changé.

Au-delà des insultes

Bien sûr, les partis d’opposition n’ont pas manqué de traiter M. Drainville d’ « opportuniste ». Mais leurs insultes parviennent mal à cacher le désarroi des « vieux partis » que sont le PQ et le Parti libéral du Québec devant un mouvement aussi puissant des plaques tectoniques de la politique québécoise. Le PQ, qui subit coup dur après coup dur, est plus affaibli que jamais. Quant au PLQ, il en est réduit à agiter la supposée « gouvernance séparatiste » de la CAQ, un spectre d’autant moins apeurant que certains des ministres les plus influents de M. Legault ont renouvelé publiquement leur profession de foi fédéraliste.

Pourtant, là encore, M. Bouchard a raison : « Ce qui arrive au Parti libéral, ce n’est pas bon pour la démocratie québécoise. Ce n’est pas grave pour les élections qui vont venir, je pense. Mais dans l’avenir, il faut que ce parti-là se reconstitue. » Quant à moi, je n’exclus pas que ce regain de vie puisse se produire d’ici au 3 octobre prochain, la cheffe Dominique Anglade ayant recentré son message autour des valeurs historiques de la formation.

Toutefois, à plus long terme, il faudra que le Parti libéral se refonde en tenant compte du fait que, comme l’a dit M. Drainville : « Les gens n’ont pas d’appétit pour ce débat-là. On a passé 50 ans à en débattre. Et là, ce que les Québécois nous disent, c’est “travaillez donc dans le Canada pour nous renforcer, pour améliorer notre quotidien”. » Ayant fait le même constat, Mme Anglade a d’abord tenté un virage vers une gauche nationaliste ; elle a perdu ses militants dans la brume. Quelle direction prendra le parti une fois passées les élections, en supposant que la CAQ soit réélue ?

On peut bien insulter M. Drainville tant qu’on voudra, il est difficile de contredire sa lecture de certains faits. Le Québec d’aujourd’hui n’a rien à voir avec celui où René Lévesque est né il y a 100 ans, ressemble peu à celui qu’il rêvait de mener à la « souveraineté-association » en 1968, et est déjà très différent de celui qui a rejeté l’indépendance en 1980 et en 1995. S’il veut sortir de la marginalité, le Parti québécois devra en prendre acte. Le Parti libéral du Québecaussi, s’il veut être à nouveau perçu comme un gouvernement en devenir.