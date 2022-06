Un tramway nommé Délire

Cette idée que le tramway qu’on veut nous imposer comme réseau structurant dans notre ville de Québec sera le nec plus ultra ne réussit pas à me convaincre même après avoir lu, entendu et visionné toutes les infopublicités de la Ville. Les promoteurs du tramway nous le vantent comme spacieux, moderne, écologique, sans aucune faille !

Ce merveilleux objet de désir de nos élus va nous faire endurer un calvaire durant les cinq-six années de travaux, qui sont déjà commencés, bien sûr !

Oui, oui ! Il faut complètement tout refaire pour le passage de Sa Majesté le tramway, c’est-à-dire creuser et déplacer les conduites souterraines, élargir les voies coûte que coûte, bulldozer, nous empoussiérer, nous abasourdir et jouer avec nos nerfs ! Mais notre tramway sera si éblouissant qu’on viendra de partout pour vivre à Québec ou du moins l’essayer. Oups ! Il faudra bien sacrifier quelques majestueux arbres, quelques centaines ou quelques milliers, on ne le sait pas, mais ce n’est pas grave, on en replantera tellement ! Vous savez, les arbres, cela filtre la pollution, cela nous abrite du soleil brûlant, et c’est très beau, surtout quand ils ont atteint leur maturité.

Une autre chose dont je ne comprends pas la logique, bien que je sache pourquoi, c’est pourquoi on fait passer le tramway au centre de la chaussée. Pour moi, c’est une hérésie si on se soucie un peu des utilisateurs, qui doivent franchir au minimum une voie de circulation, ou deux ou trois, avant de monter à bord. Par contre, il y aura beaucoup de fluidité pour monter et descendre par les nombreuses portes de notre limousine du transport en commun. Et la circulation sera stoppée tant que tout ce beau monde ne sera pas en sécurité, comme avec un autobus scolaire, n’est-ce pas ?

Autre petit inconvénient : sur René-Lévesque, entre autres, il n’y aura qu’une seule voie, partagée ou pas, de chaque côté de notre fier tramway.

On espère qu’il n’y aura pas d’accident de la circulation avec blessés, surtout à l’heure de pointe ! Comment ambulanciers, policiers et pompiers vont-ils pouvoir foncer sur les lieux alors qu’il n’y a pas de place pour stationner une voiture de taxi ou de livraison sur ce haut lieu de passage du tramway ?

Autre aberration : à la question d’une citoyenne qui trouvait malheureux de perdre l’arrêt de bus Gérard-Morisset qu’utilisent beaucoup de personnes âgées au profit de la station Maguire, on a répondu que la station de tramway n’avait pas l’espace pour s’implanter ailleurs, mais qu’il y aura des bancs publics le long des trottoirs pour aider ces personnes à mobilité réduite à se rendre jusqu’à la station. Bien oui, même chose pour les clients du Grand Théâtre, par tous les temps et surtout en hiver, ce ne sera qu’une petite marche de santé pour atteindre ce sublime véhicule à l’arrêt de la rue Cartier ou de la colline Parlementaire !

Personne n’a encore parlé des pannes de tramway. Cela arrive pourtant (Bordeaux, Valence, Lille, Lyon). Et quand cela se produira, quelle sera la solution pour tous ces passagers laissés en plan ? Un autobus qui tombe en panne, c’est un moindre mal, car cela ne bloque pas tout le circuit.

Et en hiver, y’en aura pas, de problèmes, pour autant que la bordée ne dépasse pas les 15 centimètres ! J’imagine le terre-plein sur le boulevard Laurier embourbé de neige, de glace et de slush. J’ai hâte de voir ça, les miracles du tramway ! Encore là, il ne faudra pas que cela coince quelque part sur le trajet, car tout s’arrêterait !

Faire compliqué et cher

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué et plus cher ? J’admets que ce doit être la manne pour bien des travailleurs et des cols blancs associés au mégachantier de près de 4 milliards de dollars. Et cela prend un tunnel, parce que le tramway n’a pas ce qu’il faut pour les côtes : on va cacher ce petit défaut sous terre. Mais ce n’est qu’une petite dépense parmi tout le reste, hein ! Y aura-t-il quelques inconvénients associés aux travaux de creusage du tunnel, comme le bruit pour les habitants du quartier ? Mais oui, c’est évident !

Et puis, vous avez entendu parler de la plateforme encadrant le tramway, dont la hauteur est variable, soit plus ou moins la hauteur d’une bordure de trottoir, ce qui est normal pour les tramways. C’est pour la sécurité : on va tellement être en sécurité qu’on va être paralysés !

Une autre raison de choisir le tramway, c’est qu’il roulera à 20 ou 30 km/heure en moyenne. Pas de quoi faire une crise cardiaque, mais au bout du compte vous gagnerez du temps.

Voilà ! Quand on regarde l’implantation du tramway ailleurs dans le monde, par exemple à Grenoble, les commerçants nous disent que le temps des travaux a été infernal, que beaucoup de commerces ont dû fermer, car les compensations financières offertes n’étaient pas à la hauteur des pertes subies. Par contre, une fois les travaux terminés, la vie reprend, de nouveaux commerces apparaissent…

On nous dit qu’à Bordeaux l’implantation du tramway a aussi suscité beaucoup de récriminations, mais qu’après coup tout le monde était content ! Tant mieux pour les Bordelais, mais le climat de Bordeaux est dit tempéré chaud. Bordeaux affiche une température moyenne de 13,8 °C sur toute l’année… Tout à fait comparable à Québec, n’est-ce pas ?

Un mirage

Plus je me renseigne sur le projet et sur les avancées du tramway, plus je me désole. Quel être sensé aurait choisi ce projet si coûteux, qui nécessite de tout refaire de A à Z, qui décapite une grosse partie de nos arbres, ouvre toutes les chaussées pendant des mois, nécessite un tunnel, car l’engin n’est pas fort dans les côtes ni dans les virages, va bloquer notre circulation et nos services d’urgence sur le segment de René-Lévesque, va bousiller les milieux humides dans le secteur Legendre, va se retrouver bloqué au moindre pépin de la météo, au moindre problème mécanique ou informatique. De plus, les communicateurs de la Ville n’ont pas su nous donner une réponse rassurante sur les mesures de sécurité prévues pour les passagers advenant un incident dans le tunnel…

Notre nouveau maire, Bruno Marchand, se vante de pouvoir faire accepter son tramway à l’usure (18 mois de communication orientée). J’ai lu une centaine de pages du rapport du BAPE sur l’opportunité du tramway et tout est là pour nous prévenir du mirage de ce projet. Par contre, avec le troisième lien, notre maire sera bien attentif au constat du futur BAPE. Cherchez l’erreur !

Après les privations dues à la pandémie, on va nous faire vivre l’enfer de l’implantation de notre réseau structurant, c’est-à-dire un minimum de cinq ans de travaux bruyants, polluants, dérangeants, qui vont transfigurer sans pitié notre ville pour faire passer ce tramway nommé « Délire ».

Moi, j’ai un projet : je déménage !