200 ans plus tard, souvenons-nous d’Alexis Saint-Martin

Le 6 juin 2022 marque le bicentenaire d’un incident qui, normalement, aurait dû être oublié après quelques jours et une messe improvisée : l’une de ces nombreuses blessures mortelles subies par les voyageurs anonymes durant leurs intrigues pelletières dans les Pays d’en haut. Alexis Bidaguin, dit Saint-Martin, né en 1802 à Berthier, au Bas-Canada (aujourd’hui Berthierville, dans Lanaudière), est l’un des rares voyageurs dont on a retenu le nom, en raison de cette tragique bévue qui, contre toute logique, ne fut pas mortelle, et devint un événement historique.

Le 6 juin 1822, au magasin général de l’île de Mackinac, dans le lac Huron, lieu stratégique de la traite des fourrures depuis la fin du XVIIe siècle, Saint-Martin a reçu à bout portant une décharge accidentelle de carabine qui lui a perforé l’abdomen. Le docteur William Beaumont (Connecticut, 1785-1853), assistant-chirurgien de la garnison de l’armée américaine postée au fort de Mackinac, lui a sauvé la vie. Voyant la blessure guérir en une fistule donnant directement accès à l’estomac à travers la paroi abdominale, Beaumont a fait de Saint-Martin son cobaye et l’a étudié durant dix ans. Ses expériences, publiées en 1833 dans son ouvrage Experiments and Observations on the Gastric Juice, and the Physiology of Digestion⁠, ont prouvé le processus chimique de la digestion grâce à l’acidité des sucs gastriques, et lui ont assuré une renommée internationale et la postérité dans les annales médicales.

De son côté, 200 ans après son accident et plus de 140 après sa mort en 1880, Alexis Saint-Martin demeure un personnage secondaire de la vie de Beaumont. Son corps fabuleux ne l’a pas fait accéder à l’imaginaire collectif aux côtés de Louis Cyr, de Jos Montferrand, d’Alexis le Trotteur ou du Géant Beaupré ; ni l’histoire ni la littérature ne lui ont rendu l’honneur qu’il mérite. Sa présence dans la littérature, construite de clichés et d’imprécisions, en fait un personnage caricatural.

Une dette morale

Aux États-Unis, les biographies romancées de Beaumont en parlent en méconnaissance de cause. Au Québec, un court récit s’inspire librement de son histoire : Alexis Saint-Martin (1794 [sic]-1880). L’homme-cobaye du docteur William Beaumont (Serge Gauthier, Éditions Charlevoix, 2021). Pourtant, sa vie mérite d’être racontée avec un plus grand souci de détail et de vérité, non seulement pour l’intérêt qu’elle suscite en elle-même, mais parce qu’elle témoigne de l’Amérique française du XIXe siècle. Bien sûr, sa condition médicale est fascinante. Mais les circonstances qu’il a traversées à cause d’elle le sont sans doute davantage.

Durant les dix années de leur collaboration, Saint-Martin, souffrant des expériences et de l’éloignement de sa famille, a fui Beaumont à plusieurs reprises pour rentrer à Berthier. Or, il retournait aux États-Unis pour rejoindre le chirurgien — avec sa famille à Prairie du Chien (Wisconsin), seul à Plattsburgh (NY) et à Washington (DC) —, sous l’emprise d’une dette morale dont le scientifique a su profiter, dans une relation complexe, teintée à la fois de soumission et de résistance.

Beaumont l’a fait s’enrôler dans l’armée américaine en 1832 pour l’avoir sous son commandement, et lui a fait signer un contrat d’engagement où il a consenti, en signant du X des analphabètes, à se plier aux expériences sur sa personne, une première dans l’histoire médicale. Durant ces années, Beaumont a fait parader Saint-Martin dans les amphithéâtres médicaux de Nouvelle-Angleterre et, après sa dernière fuite en 1833, l’a harcelé à Berthier en envoyant des lettres, des émissaires de l’American Fur Company et même son fils Israel, pour le convaincre de se soumettre à de nouvelles expériences, sans succès.

Pourchassé par les scientifiques

Le décès de Beaumont en 1853 n’a pas libéré Saint-Martin de sa condition d’étrangeté médicale. Un charlatan l’a exposé à son tour aux États-Unis et ailleurs au Canada en 1856 et 1857, et comme le mentionnent quelques entrefilets dans la presse britannique, en périphérie de Londres à l’hiver 1858. Cette fois, Saint-Martin était plutôt une attraction digne d’un freak show qu’un sujet d’étude physiologique, et encore, insuffisamment spectaculaire pour être engagé par P. T. Barnum, brièvement intrigué par son cas.

Saint-Martin a vécu toute sa vie dans la pauvreté, stigmatisé par sa blessure et son alcoolisme — il a même été pris en contre-exemple par les apôtres de la tempérance —, et a été poussé, comme d’innombrables compatriotes, à s’exiler avec sa famille en Nouvelle-Angleterre pour travailler dans les usines de textile. Il a toujours été pourchassé par les scientifiques, même après sa mort, à Saint-Thomas de Joliette, en 1880.

Le célèbre médecin canadien William Osler, sous prétexte de l’autopsier, voulait subtiliser son estomac pour l’exposer au musée de l’armée américaine à Washington. « Do not come, will be killed », a répondu la famille avant d’enterrer le corps huit pieds sous terre (et sous du gravier) dans une tombe non marquée, pour éviter que les résurrectionnistes ne troublent la paix dont il pouvait enfin profiter.

Personnage complexe et contradictoire, à la fois remarquablement fort, endurant et courageux, et amoindri par de profondes souffrances physiques et morales, Saint-Martin éclaire notre XIXe siècle par son parcours. Son implication comme voyageur dans les rivalités commerciales et géopolitiques où s’affrontaient les puissantes compagnies de traite, sa vie dans les communautés franco-métisses de Mackinac et de Prairie du Chien où avançait la frontier américaine, sa servitude volontaire en tant qu’homme à tout faire de Beaumont, dont il était l’indentured servant, sa misère dans une campagne surpeuplée de la vallée du Saint-Laurent où les familles ne restaient pas nombreuses très longtemps en raison d’une impitoyable mortalité infantile — soulignons ici combien sa femme, Marie Joly, l’a épaulé de tout temps et mérite une reconnaissance équivalente —, son exode en Nouvelle-Angleterre, son décès dans sa communauté où l’on a su honorer son corps et son âme, tout cela donne à sa vie exceptionnelle de profondes résonances collectives.

Une vie qui doit être racontée dans toute sa complexité et sa richesse, avec humanité. Souvenons-nous d’Alexis Saint-Martin !