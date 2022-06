Conservateurs, les Québécois?

Il suffit d’avoir lu les textes d’opinion de quotidiens torontois à l’égard des déclarations de François Legault cette semaine pour reconnaître que ses plus grands fans ne se trouvent probablement pas dans les provinces à l’extérieur du Québec.

Certains se sont montrés plus doux, affirmant que c’était sans doute l’aspect anticonstitutionnel du projet de loi 96 qui les chicotait. D’autres y sont allés un peu plus fort : une montée de lait particulièrement sévère a même comparé les propos de Legault à ceux de Trump.

La plupart du temps, l’idée selon laquelle les Québécois sont xénophobes transparaît de ce type d’élucubration. Ce n’est pas non plus la première fois que des critiques canadiennes-anglaises tentent de dépeindre le Québec comme une société significativement plus conservatrice ou intolérante que les autres provinces. Objectivement, cette affirmation est loin de s’imposer comme une évidence.

Doug Ford vient d’obtenir un deuxième mandat sans grand obstacle, raflant bien plus que la majorité des sièges dans la province la plus populeuse au pays. Outre le fait qu’il a été nommé à un moment le pire gestionnaire de pandémie que le Canada ait connu, ce démagogue avoué a tout fait pour baisser les taxes à l’échelle de sa province. Il s’est défendu bec et ongles pour empêcher la mise en vigueur d’une taxe de carbone en Ontario.

Pour économiser des fonds publics, Ford a également proposé de mettre des enseignants à la porte du système d’éducation publique. Ne parlons même pas de sa croisade contre un programme d’éducation sexuelle qui se voulait inclusif de la communauté LGBTQ. Force est de constater que François Legault n’a pas le même point de vue concernant ces questions. Néanmoins, à en croire quelques éditoriaux chez nos voisins, c’est le Québec qui est gravement arriéré.

Les sondages les plus récents indiquent que les conservateurs fédéraux récoltent quasiment les mêmes intentions de vote que les libéraux. Même en suivant de loin la course à la chefferie du Parti conservateur, il est assez clair que Pierre Poilievre a de très bonnes chances de gagner. Son langage populiste et son ton chicanier lui ont valu un franc succès hors Québec — mais guère ici, où on ne sait à peu près pas de qui il s’agit.

Ce libertarien qui souhaite couper les budgets de tous les services gouvernementaux et prévenir l’inflation avec des cryptomonnaies n’a pas encore séduit les Québécois. Le convoi de camionneurs qu’il a fermement appuyé à Ottawa a probablement reçu moins de notre attention cet hiver que les influenceurs de Tulum. Or, la Belle Province ne cesse d’humilier le Canada avec ses valeurs barbares, paraît-il.

N’oublions pas que le parti de Maxime Bernier, qui verse régulièrement dans des théories du complot, a récolté 5 % du vote à l’élection fédérale de 2021, largement en raison de ses fidèles en dehors du Québec. Sept des neuf autres premiers ministres provinciaux sont issus de partis bien ancrés à droite.

Le Québec est loin d’être parfait et on peut être en accord ou en désaccord avec le gouvernement de la CAQ. Toutefois, prétendre que le Canada est un pays progressiste avec une tache conservatrice québécoise en son centre est tout simplement farfelu. Certains chroniqueurs devraient se garder une petite gêne.