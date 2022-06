Du beau risque de Lévesque au mal nécessaire de Legault

Je me souviens du « beau risque » que René Lévesque avait accepté et imposé au caucus de son parti, sur la foi de l’engagement de Trudeau père de réformer le fédéralisme canadien en cas de victoire du Non lors du référendum de 1980, et après l’invitation de Brian Mulroney à signer la Constitution canadienne « dans l’honneur et l’enthousiasme » en 1984. S’ensuivirent la démission de nombreux ministres et une dénonciation par autant de chantres de l’indépendance, hors gouvernement.

Je me souviens du raz-de-marée libéral, le 2 décembre 1985 ; retour d’un fédéralisme inconditionnel, qui semblait enterrer l’idée même d’indépendance du Québec. Pendant les neuf années suivantes, aucun appel, recours ou adresse au peuple québécois en faveur de son indépendance. Les seuls discours promouvant l’indépendance du Québec étaient réservés aux congrès à la chefferie du Parti québécois… Comme aujourd’hui.

Je me souviens de la déception et de la démobilisation qui ont suivi le référendum de 1995. Un vacuum de dix ans, débouchant sur le manifeste des « lucides » en 2005, avec Lucien Bouchard, Joseph Facal et compagnie, à partir de quoi l’option souverainiste a été remisée durablement sous le boisseau.

Je me souviens de la croisade du ministre libéral, Gaétan Barrette, en 2016-2017, appuyée par le Bloc québécois, pour la modification de la despotique Loi canadienne sur la santé. Jamais un ministre québécois, tous partis confondus, n’avait été si dur, dans un langage aussi vert, à l’endroit d’un gouvernement canadien.

Et nul besoin d’une bonne mémoire pour se souvenir de l’ambiance acrimonieuse que Trudeau fils a instaurée et maintenue tout au long de la récente crise de santé publique. Le premier ministre François Legault a dénoncé à plusieurs reprises l’ingérence et les « leçons » condescendantes du fils de l’autre, notamment quant à la gestion de la vaccination. Et s’il n’y avait que cela…

Mais le paternalisme trudeauiste, qui n’était que menaçant lors de l’adoption, et des débats l’ayant précédée, de la loi 21 sur la laïcité, de 2019 à 2021, revient à la charge, doublé d’une déclaration de guerre contre le projet de loi 96 et la réforme de la Charte de la langue française. Et il y a gros à parier que la demande du Québec d’élargir ses pouvoirs en matière d’immigration ne fera qu’ajouter une tranchée dans l’affrontement perpétuel entre le Québec et le Canada.

Ajoutons à tout cela les empiètements du pouvoir fédéral sur les compétences des provinces, depuis plus de quarante ans, qui ajoutent à la tension, contribuent à la confusion des citoyens-électeurs et maintiennent artificiellement en vie le Canada. (Les compétences fédérales constitutionnelles sont si loin de la vie des citoyens qu’une élection générale fédérale ne saurait s’y limiter au risque d’un taux de participation voisin de celui des défuntes élections scolaires.)

Qui a cru croira. François Legault n’est pas qu’un « ancien souverainiste » ; il était un ministre influent (à l’Éducation et à la Santé) dans les gouvernements Bouchard et Landry, et a cru suffisamment en la cause pour demeurer député de l’opposition pendant six ans, jusqu’en 2009. On peut décemment concevoir que c’est par nécessité, confronté au désintérêt de la population et au manque de talent de ses promoteurs, que François Legault a renoncé à l’option souverainiste pour continuer à s’impliquer politiquement, avec l’espoir de gouverner le Québec. Personne, jamais, non plus que lui, n’a rationnellement conclu, et publiquement déclaré, que l’indépendance du Québec était, en soi, une « mauvaise idée ». Et donc, faute de mieux, le fédéralisme canadien est un mal nécessaire.

François Legault est un homme pragmatique, qui sait s’adapter aux circonstances. Je me souviens qu’au moment de la publication du manifeste Coalition pour l’avenir du Québec, avec Charles Sirois, en 2011, François Legault rejetait l’idée de fonder un parti politique. Mais lorsque les sondages ont indiqué que les Québécois le préféraient, à près de 60 %, comme premier ministre éventuel, il changea d’idée. François Legault ne forcera rien, car il sait supporter les maux nécessaires, ce qu’il a démontré au cours des deux dernières années. Il suivra les Québécois, au gré de leur ferveur nationaliste et de leur besoin d’émancipation et de leur volonté d’affirmation.

Mais le nationalisme québécois a beaucoup évolué depuis vingt ans, et ne se limite plus, aujourd’hui, à la défense du français, sur fond de conquête anglaise et de granges brûlées, en embrigadant le monde artistique. Il est question maintenant d’un portrait global de société, avec des valeurs claires, un mode de vie, une réflexion sur soi, en fonction de choix qui n’existaient pas il y a quelques décennies, et qui font que lentement, doucement, patiemment, les beaux mots de « société distincte » se matérialisent peu à peu.