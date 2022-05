La Loi 96, un autre pas désastreux vers la «démocratie illibérale»

Le projet de loi 96, ou la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, devenu officiellement une loi le 24 mai, fait du français la langue exclusive dans les municipalités et lieux de travail de 25 employés et employées ou plus. Il élimine ainsi les droits linguistiques des minorités protégés par la Constitution, notamment le droit de déposer des documents en anglais à la cour des petites créances, et limite aussi l’accès à des services essentiels comme les soins de santé dans une langue autre que le français. Pour l’instant, le libellé de la loi sur la langue officielle est aussi particulièrement vague et se contente de mentionner « certaines exceptions ».

Il est choquant de constater que des dispositions de la Loi permettent même à la « police de la langue » de fouiller les téléphones, les ordinateurs et les documents de toute entreprise, sans mandat, pour confirmer que les communications se font en français. Qui aurait pu imaginer qu’une telle chose se produirait au Canada ?

La loi sur la langue officielle risque fort de conduire à ce que Fareed Zakaria, commentateur politique respecté, appelle une « démocratie illibérale », c’est-à-dire une démocratie qui limite de plus en plus les libertés des personnes qu’elle représente, ignorant la volonté de la minorité. En revanche, comme le souligne Zakaria, un État proprement libéral protège les droits individuels et les minorités contre les mauvais traitements des majorités démocratiques.

Comme avec la loi sur la laïcité, qui a érodé les libertés religieuses individuelles de certains Canadiens et de certaines Canadiennes qui vivent au Québec, le gouvernement Legault limite une fois de plus les droits des minorités. Cette fois, il vise les Canadiens et Canadiennes anglophones qui vivent dans la province en s’attaquant à leurs droits linguistiques, ceux inscrits dans la Charte canadienne des droits et libertés. Ce sont ces mêmes dispositions constitutionnelles qui protègent également les droits linguistiques des minorités francophones hors Québec.

Pour contourner ces droits linguistiques minoritaires protégés par la Constitution, le gouvernement Legault a une fois de plus invoqué de façon préventive la disposition de dérogation de la Charte. Autrement, la loi sur la langue officielle ne résisterait pas à une révision judiciaire. Nous le savons parce que la Cour supérieure du Québec, dans une décision rendue en avril 2021, a déclaré que la Loi sur la laïcité de l’État (« loi 21 ») « viole les droits fondamentaux des minorités religieuses de la province, mais ces violations sont permises en raison de la clause nonobstant la Constitution ».

Dans mon livre récemment publié, Noir et blanc. Une prise intime et multiculturelle sur « l’avantage blanc » et les chemins du changement, je demande l’abolition de la disposition de dérogation de la Charte, dont plusieurs gouvernements ont abusé ces dernières années (et pas seulement le gouvernement du Québec) et qui contribue à l’érosion de notre démocratie libérale. L’élimination de la disposition de dérogation ouvrirait la porte à une contestation réussie et à l’abrogation de nombreuses dispositions inconstitutionnelles des lois 21 et 96.

Je fais également valoir qu’il est nécessaire et urgent de promouvoir et d’intégrer plus profondément le français dans tous les aspects de la société canadienne, d’un océan à l’autre. Mais il est insoutenable de le faire en limitant les droits de citoyens et de citoyennes sous prétexte de protéger une culture, une langue et un patrimoine choisis. Quel genre de société le Québec ou l’ensemble du Canada deviendrait-il si la volonté de la majorité s’imposait aux droits constitutionnels de la minorité ? Nous n’avons qu’à regarder au sud de la frontière pour avoir un exemple du danger que cela représente.

« Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d’autres », écrivait George Orwell dans sa satire politique révolutionnaire, La ferme des animaux. Orwell y met en évidence le danger de prêcher l’égalité d’un côté, en prévoyant des exceptions de l’autre simplement pour avantager certaines personnes. La récente réflexion mondiale sur la race, par exemple, a donné lieu à un nouvel appel à l’élimination de la « supériorité blanche » ancrée dans tous nos systèmes et toutes nos institutions.

C’est pourquoi tous les Québécois et toutes les Québécoises doivent continuer de s’opposer à l’érosion des droits et libertés constitutionnels, et ce, indépendamment de la race, de la religion, de l’origine ethnique, du patrimoine culturel ou de la langue des personnes concernées. Et cette opposition devrait aller de pair avec un effort collectif pour formuler de nouvelles idées et de nouvelles politiques qui mettent en avant la langue française, la renforcent et l’intègrent dans tous les aspects de la société.

Le soutien et la promotion de la langue et de la culture francophones au Canada, tant au Québec qu’en dehors, sont d’une importance capitale, non seulement parce que nous sommes officiellement un pays bilingue, mais aussi parce que le français fait partie intégrante de l’identité canadienne.

Avec la loi sur la langue officielle, cependant, nous nous tenons devant un précipice qui risque de nous plonger davantage dans la division si nous ne défendons pas maintenant les droits fondamentaux qui nous unissent. Parce que nous ne risquons rien de moins que de perdre notre démocratie libérale. Tragiquement, la « loi 96 » démontre l’urgence de notre malaise actuel.

Ce texte a été traduit par Aycha Fleury.