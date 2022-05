Médecin de famille, profession en péril

Il y a près de dix ans, j’ai hésité jusqu’à la dernière seconde, littéralement. J’ai finalement « ranké » « med fam – Joliette » devant quatre choix en anesthésie. J’ai choisi un milieu et une spécialité. J’ai choisi de retourner dans ma région natale. J’ai eu mon premier choix.

Je me suis dit qu’avec la médecine familiale, je pourrais « tout » faire. C’était d’ailleurs ce qu’on me promettait. Un choix de raison dans les circonstances de l’époque, mais, dans le fond, je ne me voyais ni faire le deuil des enfants, ni celui des vieux, encore moins des femmes ou des techniques. Je voulais tout faire. J’aime en savoir sur tout, pouvoir répondre à tous.

Deux ans de médecine familiale, un fellowship en enseignement médical et un certificat à Oxford en enseignement des soins de santé fondés sur les données probantes dans la poche, je travaille désormais à lancer un GMF-U avec une puissante équipe avide de soins tournés vers l’outreach communautaire, je fais de la garde hospitalière une semaine sur quatre en plus d’être responsable de l’enseignement pour mon hôpital d’attache, je suis médecin-conseil pour le GAP du CIUSSS-de-l’Est, je donne des conférences sur la surmédicalisation et l’utilisation judicieuse des ressources en santé, je suis clinicienne enseignante, j’aide chaque semaine des humains à mourir dignement et je m’occupe de plus de 700 patients, dont une majorité sont membres et résidents d’une communauté des Premières Nations, où, chaque jour, je révise que l’instrument médical le plus puissant reste la relation qui se lie entre un médecin et son patient.

Sur les derniers coups de 2020, je suis sortie précocement de mon congé maternité pour monter au front parce que j’estimais être particulièrement bien équipée comme médecin de famille pour aller combattre la COVID. Personne ne m’a forcée, pas de contrainte gouvernementale. Je n’avais pas besoin du gouvernement pour me dire ce que je devais faire. Je le savais. Je voulais être là, je voulais soigner, je n’ai jamais compté les heures. J’aime profondément pratiquer la médecine et le contact avec les patients.

À l’hôpital, en SNT, en RPA et en communauté, j’ai été avec mes collègues sur la ligne pour prendre soin des patients et leur offrir des soins dans des conditions souvent difficiles. Et je ne suis pas seule. On est des milliers à travers le Québec à l’avoir fait, sans qu’on nous y ait obligés, sans qu’on nous l’ait demandé. On l’a fait parce qu’il le fallait. On est des milliers à avoir relevé nos manches pour prendre soin de nos communautés.

En arrivant à Montréal, je n’ai eu d’autre choix que de m’engager à prendre 250 patients supplémentaires pour avoir le droit d’intégrer l’équipe du futur GMF-U Hochelaga-Maisonneuve. Rien à faire du fait que ça me prend 7 h chaque semaine aller voir mes patients de Manawan, rien à faire que ça mette en péril ma capacité à offrir des soins à ceux que je suis depuis plusieurs années.

Quand on « signe » un nouveau docteur sur un territoire, charité bien ordonnée exige qu’on commence par soi-même et qu’il pousse à la roue pour « vider le guichet » local. Il me reste environ 100 jours pour ajouter 100 patients du GAMF de l’Est à mon caseload pour respecter cette obligation (sans quoi la RAMQ va amputer ma rémunération de 30 %). Pour information, il y a plus de 57 000 noms toujours en attente sur le GAMF de l’Est, aussi bien dire qu’il n’y a pas de « petite contribution ».

Ces 100 jours sont par ailleurs déjà grevés de quatre semaines de garde à l’hospitalisation, où je ne peux pas réalistement ajouter de la clinique. Ah oui, c’est sûr, je peux demander une dérogation sur le délai. Ça pourra être discuté au comité paritaire… fiou, tout n’est pas perdu.

Je travaille avec de jeunes médecins absolument extraordinaires, qui ont des formations complémentaires, des surspécialités dans des domaines de soins de pointe […]. Ces jeunes médecins arrivent difficilement à valoriser leur expertise parce qu’on leur dit : « hors de la prise en charge, point de salut ». Et ça, trop souvent, ils le découvrent à la dure une fois qu’ils pratiquent parce que le monde universitaire continue de cultiver un discours de « possibles », alors que la somme des contraintes gouvernementales à la pratique permet de moins en moins de valoriser des pratiques qui servent les communautés et les individus d’une manière différente, mais tout aussi utile que la « prise en charge ».

« Médecine de bourreau »

À travers tout cela, je le dis sans hésiter, la médecine familiale de « bureau », la fameuse « prise en charge », est certainement ce qu’il y a de plus difficile comme médecine. C’est aussi ce qu’il y a de plus gratifiant. Du cancer que tu contribues à diagnostiquer, au parent que tu rassures en passant par cette vie qu’on te dit que tu as sauvée non pas avec du gros matériel, mais juste parce que tu as été là au bon moment pour écouter, alors que la lettre de suicide était rédigée, cette pratique est pleine de petites victoires contre les petites épreuves de la vie et contre la mort.

Mais c’est tellement lourd ! Parfois on rit en appelant ça la « médecine de bourreau »… il y a la paperasse, la lourdeur, le fait qu’il y a souvent justement de moins en moins de médecine au bureau et de plus en plus de niaisage administratif… les contraintes alphabétiques à la pratique (AMP, PREM, RLS, GAMF, DRMG, MSSS, CIUSSS, etc), le mutisme systémique avec la deuxième ligne, le doctor-bashing, les rendez-vous donnés aux patients afin de m’assurer qu’ils ne sont pas tombés dans les trop nombreuses craques du système, à travailler avec des équipes brûlées et décimées, revoir un patient quatre fois pendant qu’il est en attente de son service, un système où les victoires technologiques consistent à envoyer un fax par courriel, un système qui continue de prioriser l’hôpital sur la communauté, des politiciens qui minent ce qui est prouvé depuis près de 30 ans offrir « the best bang for the buck » : la médecine de première ligne.

Encore en 2019, une étude publiée dans le JAMA concluait qu’ajouter « dix omnipraticiens a un impact sur l’espérance de vie 250 % plus important qu’un ajout équivalent en médecine spécialisée ». Il est aussi démontré que les endroits où il y a davantage de médecins de famille ont des taux de mortalité plus bas. Je vous laisse faire les comptes de ce que ça peut représenter sachant que, cette année, encore, 73 postes restent vacants.

Encore cette année, on s’émeut que des dizaines de postes restent à pourvoir. Si j’avais « ranké » cette année, je vous laisse deviner quel choix j’aurais mis en premier. Ce n’est pas une fatalité. Il y a des décisions, des actions, des omissions et des paroles qui nous ont conduits là… il y a des responsables. Il y a des solutions. Exigeons qu’ils fassent mieux.

Réinvestissons la première ligne : c’est payant et ça sauve des vies… mais ça ne devrait pas servir à gagner des élections.