L’école laïque, au-delà du voile

Pour mieux refléter la neutralité religieuse du Québec, la Loi sur la laïcité de l’État s’est surtout attardée sur l’interdiction du port de signes religieux pour certains nouveaux fonctionnaires, dont les enseignants du réseau public. Or, pour le secteur de l’éducation, l’enjeu de la laïcité est beaucoup plus vaste. À la veille d’une élection provinciale, une réflexion sur la finalité de la laïcité dans les écoles québécoises s’impose.

Actuellement, la finalité de la laïcité à l’école semble se résumer à offrir des apprentissages appropriés et neutres (en termes religieux) dans une école accueillante pour les élèves, indépendamment de leur appartenance ethnique, culturelle et religieuse. Ce n’est pas suffisant.

La finalité recherchée devrait être la formation de citoyens responsables possédant des connaissances fondamentales solides et ayant la capacité de réagir de façon posée, lucide et rationnelle aux défis qu’ils auront à affronter. Dans une société où le complotisme et les fausses vérités pullulent, les valeurs citoyennes, le savoir et l’acquisition d’une pensée critique sont indispensables. Ces apprentissages doivent être considérés comme des « livrables » tangibles et mesurables du projet d’école laïque.

À cette fin, l’école laïque doit être un espace de raison bien ancré dans la réalité. L’acquisition du savoir doit se faire en valorisant la rationalité et la pensée critique ; cette dernière reposant sur l’acquisition d’une aptitude à douter et une habileté à évaluer les faits, les valeurs et les concepts. Tout cela doit se faire à l’abri de dogmes (religieux ou autres), car ceux-ci ont tendance à embrouiller et à déformer la réalité par l’imposition d’une vérité révélée (sans fondement empirique). Une école laïque n’a pas à occulter les vérités révélées, mais ces dernières ne doivent jouir d’aucune protection particulière face à la critique et au questionnement.

Constat d’échec

Pendant de nombreuses années, j’ai enseigné la nature de la science et la théorie de l’évolution à des diplômés du secondaire (surtout ontariens). Ceux-ci avaient suivi, et réussi, un ou plusieurs cours de science au secondaire et avaient théoriquement acquis, ce faisant, des connaissances de base sur la théorie de l’évolution. En 2020, j’ai effectué une enquête informelle auprès des 1700 élèves inscrits à mes cours de première année en biologie. Selon les résultats obtenus, plus de 50 % d’entre eux considéraient que la vie sur notre planète, y compris l’existence de notre espèce, était le résultat d’une quelconque intervention divine.

Les commentaires reçus indiquaient qu’ils avaient une incompréhension manifeste de la nature même de la science et une incapacité à faire la distinction entre croyances (foi) et savoir (rationalité). Cette confusion s’accompagnait souvent d’une déresponsabilisation, plus ou moins consciente, face aux grandes problématiques sociétales et environnementales. Pour plusieurs, la solution à celles-ci reposait sur leur foi en la bienveillance divine.

Il s’agit là d’un constat d’échec de l’apprentissage du savoir et de la pensée critique, avec des conséquences importantes sur la formation de citoyens responsables.

Toutefois, soulignons que le préuniversitaire ontarien diffère de celui du Québec par la présence de conseils scolaires confessionnels, l’absence d’épreuves de fin d’études provinciales dans les sciences de la vie et, évidemment, l’absence de cégeps. Avec sa déconfessionnalisation et sa laïcité maintenant déclarée, le Québec semble faire meilleure figure, quoiqu’aucun indicateur n’existe pour corroborer cette affirmation. D’ailleurs, un récent sondage indiquait que 41 % des Québécois (44 % des Ontariens) pensent que le créationnisme devrait faire partie du curriculum scolaire. L’édifice québécois d’une laïcité fonctionnelle a peut-être une meilleure fondation qu’en Ontario, mais, de toute évidence, il reste beaucoup à faire.

Aussi, lors du débat sur la laïcité, si on insistait sur la finalité recherchée et les « livrables » de la laïcité à l’école, cela rendrait les étapes (par ex., l’interdiction des signes religieux) plus conséquentes, logiques et faciles à défendre.

Un projet exigeant et complexe

Le projet d’une école laïque est complexe. Pour se réaliser, il doit inclure tous les participants du milieu scolaire : enseignants, élèves ainsi que le personnel administratif et celui des garderies. Les programmes de formation des enseignants doivent être bonifiés dans le sens de la finalité du projet. Des indicateurs de la qualité de l’enseignement laïque doivent être mis en place. Des épreuves ministérielles obligatoires ciblées sur la pensée critique et la citoyenneté doivent être créées pour en vérifier l’apprentissage. La réussite à ces épreuves doit être exigée pour l’admission à l’université. Les livrables sont donc réels, mesurables et doivent être immunisés contre tout souci de clientélisme ou d’impératif de diplomation à tout prix.

Les parents doivent également être partie prenante du projet. Ils doivent comprendre que la finalité d’apprentissage recherchée par l’école québécoise est indispensable pour l’avenir de leurs enfants dans notre monde incertain. Ils doivent accepter que les croyances ou les non-croyances individuelles n’aient pas de statut particulier à l’école et qu’elles relèvent du domaine privé.

L’élection provinciale à venir sera l’occasion d’interpeller les différents partis sur la finalité souhaitée de la laïcité dans l’école québécoise. Nos enfants sont notre plus belle richesse et représentent notre avenir collectif. Il est de notre devoir de leur offrir le meilleur cadre éducatif, le plus rapidement possible. La laïcité n’a de sens que dans cette perspective globale.