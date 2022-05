Une pénurie de main-d’oeuvre ou de citoyens?

On aura beau actionner tous les recyclages, et on doit le faire, aussi loin que l’on puisse voir dans l’avenir, la société québécoise sera aux prises avec un manque de main-d’œuvre chronique, déclinaison de sa fragilité démographique. On le sait, l’État québécois et une majorité des entreprises font face à un sérieux manque de main-d’œuvre. Se pourrait-il que ce manque actuel annonce, pour demain, un déficit de la quantité de citoyens requis pour un déploiement interne et externe harmonieux, l’un et l’autre indispensables à la vitalité des équilibres sociaux, de l’économie et de la culture du Québec ?

Manque de main-d’œuvre, manque de citoyens ? La question doit être posée.

Il est inexact de prétendre que la pénurie de main-d’œuvre est du même ordre au Québec qu’ailleurs en Amérique du Nord. La différence se situe dans la croissance démographique attendue d’ici 2050 : plus 60, 20, 9 et 5 millions de citoyens respectivement pour les États-Unis, le Mexique, le Canada et l’Ontario comparativement à un peu plus d’un demi-million pour le Québec. En 2045, la population de l’Ontario pourrait totaliser 20 millions de personnes, celle du Québec, un peu moins de 10 millions.

Nos voisins et principaux partenaires économiques disposeront de réserves pour le renouvellement et l’enrichissement de leur main-d’œuvre de secteurs public et privé. Tel ne sera pas le cas pour le Québec. Faut-il prendre acte sans plus, ou pousser plus loin l’analyse relative à notre avenir démographique ? Le temps est-il venu de créer une commission d’enquête comme on l’a fait, dans le passé, pour éclairer notre avenir en matière d’éducation, de santé et de bien-être social, de politique linguistique, de relation entre les Autochtones et certains services publics, de liberté syndicale, etc.

Connaître nos besoins

Le mandat de cette commission pourrait comprendre les sujets suivants :

1.l’analyse des besoins démographiques du Québec d’ici le milieu du siècle. Seraient pris en compte le vieillissement accéléré de sa population et la baisse continue de la population en âge de travailler conjugués à la nécessité de produire biens et services économiques, écologiques, sociaux et culturels ;

2. l’analyse des besoins démographiques des régions, de chacune d’elles, dont le développement ne se fera pas sans une masse critique de citoyens ;

3. l’évaluation de la part escomptée des technologies avancées dans la production québécoise pour assurer le maintien, voire la croissance du taux d’activité dans les prochaines décennies ;

4. enfin, l’examen des causes du départ, 18 mois après leur arrivée, des immigrants venus au Québec et révision de nos systèmes d’accueil comprenant l’offre de francisation, qui doit devenir, en quantité et en qualité, l’une de nos politiques les plus avancées et les mieux financées ;

5. et pour finir, l’analyse des effets prévisibles d’une croissance démographique basse, moyenne ou haute.

Des exemples parlants

Si la proportion de personnes âgées (65 ans et plus) est présentement de 20 % et totalise 1,7 million de Québécois, elle croîtra progressivement jusqu’à 27 %, en 2050, pour totaliser 2,6 millions de Québécois. De quelle main-d’œuvre aurons-nous besoin alors pour offrir à ces aînés les services à domicile ou institutionnels requis par leur situation ?

Quelles sont les masses critiques de citoyens requises d’ici 2050 pour le déploiement d’une vie économique, sociale et culturelle forte dans les régions du Québec ? Pour que chaque région demeure viable, dynamique et attrayante.

Une politique de la population ?

Au terme des travaux de la commission, le Québec disposerait des données relatives à sa situation démographique à venir, des éléments d’une éventuelle politique québécoise de la population. Ce faisant, le Québec rejoindrait de nombreux pays européens, dont notamment l’Allemagne et la France, qui poursuivent ces recherches les concernant.

Si rien n’est entrepris pour construire autrement l’avenir, il faut craindre l’affadissement d’une société diminuée en raison de sa faiblesse démographique et de son vieillissement ; craindre la perte du dynamisme qui a porté son élan, ce dernier demi-siècle. Tout au long de son histoire contemporaine, le Québec a trouvé, dans la recherche sur lui-même, la connaissance des meilleures pratiques et la concertation, les leviers de son affirmation durable. Ces démarches convergentes l’ont bien servi. Il doit urgemment les réanimer en vue de conforter sa richesse primordiale, sa richesse humaine.