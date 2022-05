Le climat et la santé sont indissociables

Monsieur le premier ministre François Legault, je suis une mère et une pédiatre ayant à cœur la santé de nos enfants. Je sais que, tout comme moi, l’avenir de notre belle province et de sa population vous préoccupe, puisque depuis le début de l’épidémie de la COVID, vous et votre équipe faites de votre mieux pour veiller à la santé de tous les Québécois. Bien qu’on puisse vous reprocher quelques ratés, je conviens que vos intentions sont bienveillantes. Cependant, la COVID a malheureusement occulté d’autres devoirs pour lesquels il nous faut au plus vite relever nos manches.

En effet, les enjeux climatiques nous commandent de songer à l’avenir de nos jeunes adultes, de nos adolescents et de nos touts petits qui n’ont pas demandé à naître sur une planète menacée par les changements climatiques. Comme nous le rappellent l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et, plus près de nous, la Société canadienne de pédiatrie, si nous ne donnons pas un coup de barre magistral dans nos habitudes de vie et de consommation, notre belle nature qui assure la survie de toutes les espèces vivantes, dont la nôtre, court à sa perte.

Les catastrophes naturelles s’accélèrent — pluies diluviennes, inondations, sécheresse des cours d’eau et des terres agricoles, perte des récoltes, canicules, froids extrêmes —, de même que tous les effets délétères pour la santé et la sécurité de nos jeunes et de nos aînés. Car il en va de même pour les bouleversements climatiques que pour la COVID : ce sont les plus vulnérables qui sont les plus touchés.

Aussi, pour freiner les changements climatiques issus de la production des gaz à effets de serre, il faut modifier nos habitudes de consommation, dont nos moyens de transport. Il ne fait pas de sens d’augmenter notre parc automobile, qui s’est déjà démultiplié au cours des dernières décennies, aux dépens d’air plus pur et d’espaces verts pour nos enfants.

Maladies pulmonaires

L’OMS, la Société canadienne de pédiatrie et l’AAP (Académie américaine de pédiatrie) le confirment : il y a des liens scientifiquement prouvés entre l’augmentation des répercussions de l’asthme chez nos enfants et adolescents, des maladies pulmonaires chroniques chez les adultes, des maladies cardiovasculaires touchant ces derniers, de même que la pollution des villes. Ladite pollution des villes dépend pour la grande majorité de la production de la combustion d’énergie fossile émise par les transports motorisés. Donc, plus de voitures induira davantage de pollution et davantage de maladies respiratoires.

Mais s’il ne s’agissait que de cela… De plus en plus d’études mettent en évidence un lien plus que probable entre certains cancers et la pollution. Les mêmes cancers que ceux qui sont associés avec le tabac. Qui plus est, les changements climatiques, avec les inondations, les sécheresses et, possiblement, les tempêtes hivernales, créent de l’insécurité et du stress psychologique, soit de l’anxiété.

On l’a bien vu avec la COVID, nos jeunes sont dépendants de leurs liens sociaux avec leurs pairs, mais aussi avec leur famille. La sécurité de l’environnement est officiellement reconnue comme un déterminant de la santé, ce qui, pour le dire autrement, correspond aux chances de bonheur et de réussite d’un enfant, de sa naissance jusqu’à sa majorité. Ainsi, un enfant devient fragilisé lorsque ce qui lui est nécessaire, comme un toit, un peu de verdure pour jouer, de l’air pur pour s’oxygéner et une école où il peut s’épanouir parmi les autres enfants, est menacé, alors il devient anxieux.

Même sans les changements climatiques, en raison des exigences de la vie moderne, amplifiées depuis la COVID, nos jeunes sont déjà trop atteints par cette pathologie qu’on appelle anxiété. Les bouleversements climatiques qui iront en s’accélérant détérioreront davantage la santé mentale de nos enfants. Alors, qu’attendons-nous pour créer plus de parcs verts dans nos villes pour qu’ils puissent s’y promener, pour diminuer le nombre de voitures dans les centres-villes et pour augmenter l’utilisation des transports en commun, le tout dans le but de diminuer cette pollution qui les afflige ? Ce n’est pas parce que celle-ci est inodore et insonore qu’elle est moins réelle…

Je vous supplie, Monsieur le premier ministre, d’empêcher, pendant qu’il en est encore temps, l’augmentation du nombre de voitures dans les villes en construisant plus de routes. Les études l’ont prouvé ; construire plus de routes ne fera qu’augmenter le nombre de voitures qui y circulent et entraînera, à plus ou moins long terme, davantage de problèmes de santé pour nos enfants. Est-ce là le Québec que nous voulons construire ? Un Québec rétrograde ?

Il me semble que, comme premier ministre, vous pouvez voir au-delà d’un troisième lien qui ne fera qu’empirer les choses. Donnons-nous les moyens de nos ambitions, voyons grand, prenons le virage qu’il faut pour l’avenir de nos enfants. Puisqu’un environnement le plus sain possible est la meilleure garantie pour la santé présente et future de tous les enfants du Québec. Et n’est-ce pas là, Monsieur le premier ministre, le meilleur futur que chaque parent devrait vouloir pour ses enfants ?