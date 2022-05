Sommes-nous vraiment durables?

Avec l’arrivée prochaine de l’antenne montréalaise du nouvel International Sustainability Standards Board (ISSB), la tenue du Sommet Climat Mtl 2022 cette semaine offre un forum propice aux discussions sur la lutte contre les changements climatiques et sur la responsabilisation des acteurs de la métropole. Mais, considérant le manque d’ambition des leaders politiques en ce moment, il faudra aborder cette discussion avec les coudées franches et l’ambition de changer notre paradigme de durabilité.

L’objectif assumé de la rencontre est de faire en sorte que les acteurs de la métropole se mobilisent pour « contribuer à réduire les émissions de GES de 55 % d’ici 2030 et mettre la métropole sur la voie de la carboneutralité. » Avec l’arrivée prochaine du bureau montréalais de l’ISSB, bureau international de normalisation des pratiques de « reporting » sur le développement durable, il y a beaucoup à espérer du sommet montréalais.

Se posent au premier chef deux questions : comment mesurer la durabilité réelle de nos sociétés ? et quel référentiel utiliser ? Comme le dit Allen White, cofondateur du Global Reporting Initiative, « la durabilité nécessite une contextualisation à l’intérieur de seuils », mais nos paradigmes n’en sont pas encore là. Il faut donc responsabiliser les acteurs de tous les secteurs — autant les entreprises que les joueurs financiers ou autres — à l’impact de leurs actions sur la société.

À cet effet, nous proposons une piste de réflexion qui mûrit depuis déjà depuis quelques années dans les discussions entre spécialistes, afin de dépasser les limites des facteurs de durabilité ESG classiques (environnementaux, sociaux et de gouvernance) qui peinent à tracer la voie d’un impact sociétal positif. Cette idée, c’est celle de la « double matérialité » ; un concept extrafinancier visant à moduler le principe sacro-saint du retour aux actionnaires (rentabilité) en y ajoutant la notion de matérialité des dommages sociaux et environnementaux.

D’abord, la matérialité

En quelques mots, le principe de matérialité établit que tout investissement fait sur des bases de durabilité ESG (comme les normes SASB ou GRI) doit se soumettre à une analyse permettant de considérer et d’agir sur les risques « matériels », donc tangibles. On permet ainsi de trier la rentabilité de divers investissements selon que les pratiques d’une entreprise risquent ou non d’être dommageables à la valeur de l’investissement. Ainsi, on peut gérer les risques externes (externalités) d’une organisation.

Toutefois, ce qui est matériel pour une entreprise ne l’est pas forcément pour une autre (pour l’une, ce sera la gestion des déchets ; pour l’autre, la santé de ses travailleurs ou ses émissions de GES), mais surtout, rien ne force une entreprise à réduire son incidence négative sur les sociétés et les écosystèmes sur lesquels elle a un impact. L’angle mort béant de la matérialité est donc simple : quid de l’impact négatif de l’organisation sur la durabilité des écosystèmes humains et écologiques ?

La matérialité, ici, n’est qu’un terme technique pour parler de risques aux actionnaires, et non pas d’impact réel sur les écosystèmes humains et naturels.

La double matérialité, maintenant

La notion de double matérialité dépend de la « raisonnabilité » de la perception d’un dommage pour les parties prenantes dont dépend l’entreprise, et non uniquement d’un simple dommage matériel pour les actionnaires. Une entreprise ou un acteur quelconque pourrait voir sa pérennité être matériellement à risque (simple matérialité) en raison de ses émissions de GES, tout en ayant quand même un impact très négatif sur une rivière, une forêt ou des communautés environnantes — voire ses fournisseurs —, et quand même être considéré comme un modèle de durabilité.

Mais, avec les avancées importantes de la science des changements climatiques, du développement durable et de l’économie, notamment par les préceptes de la « Doughnut Economics », du « coefficient de durabilité » ou encore de la « durabilité basée sur le contexte », nous savons maintenant qu’il y a des limites inhérentes à nos écosystèmes sociaux et environnementaux. Ces limites pourraient donc agir en tant que filtre pour établir ce que sont les dommages sociétaux « raisonnablement » prévisibles, et ainsi dépasser le modèle de la simple matérialité.

La double matérialité permet de réellement viser la responsabilité sociétale des acteurs privés et des investisseurs, en les alignant sur de réels objectifs d’impact positifs nets et de vraie durabilité.

Est-ce exagéré de penser que le Sommet sera le forum où une décision sera prise pour changer le paradigme de la matérialité ? Peut-être que le forum n’engendrera pas de changements en termes de politiques publiques, mais c’est en lançant le dialogue sur la pertinence et l’importance de ces concepts que les acteurs de la métropole pourront mettre en branle un mouvement vers la vraie durabilité.

D’ailleurs, ces discussions ont déjà au moins quelques points d’ancrage. Tout d’abord, la double matérialité figure déjà au texte du règlement 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation) de l’Union européenne. Ensuite, nous levons notre chapeau à des initiatives telles que la Banque du carbone, à des certifications telles que B Corp et, plus globalement, à l’intégration du concept des seuils de durabilité et du contexte au sein de l’Impact Management Platform.

Comme le soutien Mark McElroy, « La matérialité et le reporting intégré doivent être pensés selon ce que sont ou devraient être les impacts d’une organisation sur les capitaux vitaux, et selon qui sont ses parties prenantes qui en dépendent ». Une fois que les acteurs s’entendent avec courage sur la définition de cette vraie durabilité, on pourra enfin répondre à la question que toute organisation devrait se poser : sommes-nous vraiment durables ?