Le triomphe de l’ordinaire

L’avènement de l’ère numérique a mené à un déferlement de contenus audiovisuels qui nous assiègent lentement, mais sûrement, depuis des années. Les effets, négatifs comme positifs, ne feront pas débat ici. Toutefois, s’il y a une observation plus objective sur laquelle on pourrait s’entendre, c’est que nous sommes, depuis déjà plus d’une décennie, noyés dans l’extraordinaire.

Cet extraordinaire, qu’il soit sur demande ou qu’on ne l’ait pas demandé, vrai ou falsifié, nous suit partout et en tout temps. Il est externe, sur nos écrans et interne, dans nos pensées en mode prépublication, alors que nous observons nos vies à travers le prisme du formatage des réseaux. Comme les frontières de l’imaginaire, celles de l’ordinaire sont floues et subjectives. L’extraordinaire de l’un sera l’ordinaire de l’autre. Sur Instagram, on mêlera habilement la photo spectaculaire à une légende qui joue sur le banal, une autodérision feinte, torsion cognitive, qui, à force, est devenue une norme discursive.

Se définir à travers le prismede l’extraordinaire

Pas évident de trouver qui on est quand on se laisse envahir par une entité, virtuelle ou réelle, qui nous dit qui on doit être. Pas évident de toucher au bonheur quand on se cherche, pris dans des ensembles de codes qu’on décode peu ou mal, cherchant à correspondre à cet extraordinaire normé, à être digne de clics, digne de trois secondes d’attention.

Jeune, voyant les vedettes à la télévision et les princesses de Disney, je me suis demandé si j’étais extraordinaire ou si j’étais un personnage secondaire. Au fil du temps, j’ai fini par abandonner ce questionnement très normatif pour le nettement plus complexe Quis ego sum. Qui suis-je ? Il m’aura fallu 40 ans et de nombreuses mésaventures pour que Charlebois dise à Elise ce que Dieu dit à Moïse : J’étais tout simplement ordinaire. Ego sum qui sum. Rien d’extraordinaire là-dedans.

L’ordinaire en héritage

Mes parents n’étaient pas riches. Et ne le sont toujours pas. Mais depuis l’enfance déjà que je reçois leur héritage précieux. Parmi cet ensemble hétérogène de stigmates psychogénéalogiques, de traits de caractère et de croyances politiques et philosophiques, j’ai reçu leur amour commun et immodéré pour les choses ordinaires et leur talent pour le raconter en quelque chose d’extraordinaire. C’est là où mes parents se ressemblent le plus.

Normal alors qu’être écrivaine me soit devenu une occupation naturelle, satisfaisante, voire exultante. Ce n’était pas un chemin facile, et je l’ai d’abord entrepris sur la voie de la littérature dite « soutenue », ou du moins une tentative de. Je n’allais quand même pas faire de la littérature « populaire »… Et pourquoi pas ? ai-je fini par me dire. Cette littérature que l’on nomme parfois « populaire », mais que de plus en plus on désigne du vocable « littératures de l’imaginaire ».

De toute manière, comme écrivaine aujourd’hui, j’ai acquis dans le geste cette humilité que jamais je ne pourrai être aussi inventive que la réalité et que jamais mes histoires n’arriveront à la cheville des vies que mes parents m’ont racontées. Ce sera toujours le triomphe de l’ordinaire.