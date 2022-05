Prendre soin les uns des autres

Rédactrice et citoyenne engagée, l’autrice est présidente du conseil d’établissement d’une école primaire. Elle a enseigné la littérature au collégial, est membre du comité de rédaction de Lettres québécoises et a coécrit et codirigé l’essai collectif Traitements-chocs et tartelettes. Bilan critique de la gestion de la COVID-19 au Québec (Somme toute).

Les gyrophares de l’ambulance se réverbèrent dans ma cuisine alors que je prépare le souper. Sur le trottoir, un « paramédic » parle à un homme, abrité dans la toilette chimique qui sert aux travailleurs le temps de nos travaux de façade. Il s’y trouve depuis la nuit d’avant.

J’ouvre la fenêtre et tends l’oreille, tandis que deux policiers se joignent à la scène. On n’est jamais trop prudent. L’un d’eux engage la conversation.

« Comment tu t’appelles ?

— Réjean*.

— Merci, Réjean. Ton nom de

famille ?

— Adam*.

— T’es ici depuis la nuit passée, Réjean ?

— Oui.

— Je vais enlever le sac de poubelle dans la fenêtre Réjean, c’est bon pour toi ?

— Oui.

— OK, Réjean, regarde-moi dans les yeux. Je veux juste m’assurer que t’es en sécurité. Est-ce que t’as consommé ?

— Non.

— Tu ne veux pas aller dans un refuge, t’aimes mieux rester ici, c’est ça ?

— Non, pas de refuge.

— T’as pas d’objets avec lesquels tu pourrais mettre le feu non plus, Réjean ?

— Non. »

Je manque la fin de la conversation et sors pour aller parler aux policiers, qui me résument la situation. « Il ne dérangeait personne, on lui a dit que ce n’était pas le propriétaire du chantier qui nous avait appelés, mais qu’on était dimanche. Que les travaux reprendraient sans doute demain et qu’il devrait partir. Là, il va aller manger, revenir ensuite pour la nuit et il sait qu’il doit partir demain matin. »

Je leur dis que c’est parfait et les remercie pour leur intervention humaine (qui correspond parfaitement à ce qu’on attend d’une police dite « communautaire », n’est-ce pas ?). Je pense à Raphaël André et à toutes ces personnes qui en arrachent, pour lesquelles une toilette chimique bleu royal représente un espace de sécurité, incarne la différence entre passer la nuit dehors ou avoir un toit au-dessus de la tête…

Mon voisin arrive tout comme j’allais revenir auprès des miens.

« C’est moi qui ai appelé le 911. Depuis mon balcon, je voyais l’indicateur rouge de la porte : je savais qu’il y avait quelqu’un à l’intérieur. Ce matin, je suis allé lui parler et il m’a répondu. Je suis retourné tantôt et plus de réponse. Je voulais m’assurer qu’il était en sécurité, alors j’ai appelé.

— Vous avez bien fait, merci. On s’est rendu compte qu’il s’était installé la nuit dernière, mais, en effet, ça ne pose pas problème pour le moment…

— Je trouve ça important d’agir, dans des cas comme celui-là. Il y a une vingtaine d’années, j’étais dans un bar. À deux heures du matin, une petite fille de quatre ans a retonti. Personne n’y prêtait attention, un peu plus et le barman lui offrait un drink. Je savais que sa mère dansait, pas trop loin. Je l’ai ramenée chez elle, tout près. On a patiemment attendu que sa mère revienne…

— Merci pour elle.

— Mais je voulais vous demander : il y a plusieurs années, une nuit, une enfant pleurait et criait très fort. Je pense que c’était la vôtre.

— Oui, elle faisait de grosses terreurs nocturnes, à l’époque. J’étais enceinte de son petit frère. Un soir d’été, la police a débarqué.

— C’est ce que je voulais vous dire, je me suis tellement demandé si je devais les appeler… J’ai regretté, en me demandant si ça avait eu des conséquences fâcheuses sur vous.

— Vous avez bien fait. J’ai toujours su que c’était vous : vous ne dormez jamais ! Je vous vois regarder le hockey au beau milieu de la nuit…

— Avec des histoires comme celle de Granby, je m’en voudrais vraiment de ne pas avoir agi si c’était grave…

— Vraiment, vous avez fait le bon geste ! C’était impressionnant, ces épisodes : on ne la touchait pas, on faisait juste attention pour ne pas qu’elle se blesse, mais elle criait des choses comme « j’ai chaud, arrête, tu m’étrangles ! ». On ne sait pas dans quelle réalité parallèle elle s’imaginait puisqu’elle dormait, mais moi aussi, j’aurais appelé le 911 si j’avais entendu des mots comme ceux-là.

— J’ai eu deux couples de jumeaux, j’ai vu neiger. Ils sont rendus adultes, maintenant… J’avais mentionné à la police que ça pouvait être une terreur nocturne.

— J’ai ouvert aux policiers, je leur ai expliqué ce qui se passait, ils sont repartis et il n’y a pas eu de suite. Mais c’est fou quand même, des terreurs nocturnes. En plus, il n’y avait pas de recette universelle pour que ma fille revienne à elle-même ou se rendorme. On procédait par essai-erreur. En tout cas, merci. C’est quoi votre nom ?

— Denis. Vous ?

— Josiane. Enchantée.

— Enchanté ! J’en remarque des choses, la nuit. Une fois, j’ai appelé le 911 parce que quelqu’un tentait de s’introduire au dépanneur du coin. Ils ont arrêté le gars.

— Eh bien, continuez de veiller. On est chanceux de vous avoir dans le quartier, Denis.

— Il n’y a pas de quoi. Je trouve ça important qu’on prenne soin les uns des autres. »

Merci, Denis, de si bien incarner le fait que le vivre-ensemble, ce n’est pas juste entre personnes toutes pareilles — et que l’empathie est le mortier de la mixité sociale.

Je suis donc rentrée, portée par l’humanité de mon voisin aux airs de Bernie Sanders, que je vois fumer jour et nuit sur son balcon, mais à qui je n’avais jamais parlé jusqu’ici. J’ai terminé de préparer le souper l’œil mouillé, nourrie et apaisée par cette bienveillance tranquille et cette intervention réussie qui ne font jamais les manchettes.

*Le nom a été changé pour préserver l’anonymat de la personne.