Cent ans à l’ombre des grandes cheminées

Il y a 100 ans, le 1er mai 1922, Journée internationale des travailleurs, étaient produites les lettres patentes de la Noranda Mines, le groupe minier qui devait exploiter l’une des plus grosses mines de cuivre au monde à Rouyn-Noranda, et dont les activités d’extraction prirent fin en 1976, 53 millions de tonnes de minerais plus tard.

Cette épopée minière, malgré les silences de l’histoire officielle, commence vraisemblablement plusieurs années avant la « découverte » du gisement par Edmund Horne, le père fondateur de Rouyn-Noranda.

Tout débute à l’été 1909, sur les berges sauvages du lac Osisko, à Conia Asini, en territoire traditionnel anichinabé. Les frères Mackimoot, deux chasseurs de la bande de Winneway, trouvent une roche brillante à proximité du plan d’eau. La découverte s’ébruite rapidement dans le petit monde de la prospection minière au Témiscamingue, et c’est très probablement sur la trace de cette rumeur que se lance Edmund Horne deux ans plus tard. Le reste de l’histoire confine à la légende.

Une soirée d’été, alors que Horne travaille à excaver à la pioche la veine minéralogique qu’il a trouvée, il se tient près d’un fanal pour chasser les mouches. Un mouvement maladroit lui fait renverser la lampe qui met le feu aux broussailles environnantes. Horne, pris de frayeur, se jette dans le lac Osisko. Comme il en ressort, indemne, il remarque que l’incendie a dénudé un autre affleurement plus loin, la tête visible du gisement H qui se révélera d’une profondeur et d’une richesse inouïes. Sa galerie principale, dont le scintillement de la paroi fait rêver les ouvriers, sera surnommée la Jewellery par les patrons torontois. À terme, ce seront plus d’une tonne métrique de cuivre et 325 000 kilos d’or qui seront extraits du sous-sol des villes jumelles.

Un groupe d’investisseurs, le Chadbourne-Thomson Syndicate, achète en 1922 le claim sur lequel doivent s’installer la mine et sa fonderie. La compagnie, qui souhaite s’enregistrer sous le nom de Norcanda, avec un « c », une contraction des mots « North et Canada », constate avec étonnement que tous les documents officiels lui reviennent avec la mention erronée de Noranda. Sans doute une faute de retranscription. Après débat, on adopte ce nom, dont l’heureuse sonorité séduit les patrons.

En 1926, on se ravise sur l’ampleur de l’ouvrage. Ce ne seront pas 500, mais 1000 tonnes de minerais qui pourront être traitées chaque jour par la fonderie. À ce stade, on ne connaît pas encore l’ampleur exacte des réserves sur lesquelles pourra compter l’aventure. Chadbourne, le principal investisseur américain, qui assiste à l’érection de l’immense cheminée, fait part de ses doutes à Murdoch, le jeune président de la mine.

Celui-ci aurait alors répondu : « Chad, ou bien cette fonderie s’élèvera comme un monument à notre stupidité et notre esprit téméraire ou bien elle sera le symbole de notre sagesse et de notre clairvoyance », rapporte Pierre Barette dans Noranda. De Murdoch à Pannell (2006).

Du pareil au même

À cent ans de distance, il incombe aux générations actuelles de décider à laquelle de ses deux légendes doit désormais appartenir l’héritage de la Noranda, devenue la Fonderie Horne.

En 1930, la mine emploie des immigrants d’Europe de l’Est pour plus de la moitié de son personnel sous terre. Un mineur de fond est payé 60 ¢ l’heure, et il travaille huit heures par jour, six jours par semaine. Les conditions de travail sont intolérables « en-d’ssour », si bien qu’en juin 1934 on déclare la grève. Elle est violemment réprimée par la police, qui parade avec une mitraillette devant la ligne de piquetage où se trouvent des femmes et des enfants. La Noranda ne consent à aucune des demandes du syndicat, écrase la grève des Fros en quelques jours et congédie massivement les travailleurs étrangers. Pour mémoire, c’est aussi la Noranda qui possède la mine à Murdochville, dont les violentes grèves de 1957 passeront à l’histoire et seront au nombre des détonateurs de la Révolution tranquille.

Si l’histoire de cette institution abitibienne donne froid dans le dos, ses récents exploits sont probablement encore pires. Depuis 2013, la fonderie est la propriété du géant anglo-suisse Glencore, dont les stratagèmes d’évasion fiscale ont été mis au jour lors de l’affaire des Paradise Papers en 2017.

Qualifiée en 2003 d’entreprise voyou par l’État français (par la voix de Roselyne Bachelot, alors ministre de l’Environnement), après qu’elle se fut retirée du site minier le plus pollué d’Europe sans le nettoyer, cette énorme entité financière est accusée de corruption politique au Congo, qu’elle tient sous sa botte grâce aux créances abyssales que l’État africain a contractées dans les trésors personnels de la firme. En 2011, Glencore contrôle 60 % du zinc, 50 % du cuivre, 30 % de l’aluminium et 25 % du charbon mondial. C’est ce qu’on appelle apparemment un portefeuille équilibré d’actifs industriels variés et intégrés.

Et dans le cadre de ses activités quotidiennes à Rouyn-Noranda, Glencore déverse encore ses eaux usées dans le bassin nord du lac Osisko. Ses rejets d’arsenic dans l’air, dont les pointes dépassent jusqu’à 60 fois le plafond de la norme québécoise, sont estimés avoir des conséquences neurologiques sur les enfants. En 2021, comme pratiquement chaque année, la fonderie est l’entreprise régionale qui reçoit le plus d’avis de non-conformité à la Loi sur la qualité de l’environnement.

Il y a 100 ans, jour pour jour, était donc scellé le pacte par lequel l’Abitibi liait son destin à l’entreprise minière.

Aujourd’hui comme hier

Depuis, rien n’a vraiment changé pour nous. Nous sommes encore les chiens couchants de ce mauvais maître qui nous empoisonne et que notre chambre de commerce applaudit pourtant, au nom des 600 emplois et des quelques miettes que l’on nous redistribue en commandite.

Mais les Rouynorandiens, hélas, qui vivent à l’ombre des deux grandes cheminées, aujourd’hui comme hier et demain, chanteront sans doute toujours, et peut-être pour cent ans encore, la même sacrée chanson : « Viva la vie, viva l’amour et, surtout… vive la Company ! »