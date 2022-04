Une âme ne s’éteint pas

Michel Rioux, secrétaire bénévole au conseil d’administration du Devoir inc. depuis 2001, a déposé la plume pour une retraite bien méritée. Nous reproduisons des extraits de sa dernière allocution au conseil d’administration du Devoir, égale à l’homme qu’il est : sincère, entier et profondément attachant. Brian Myles, directeur du Devoir

Quand il m’a demandé de vous adresser quelques mots à l’occasion de ce conseil d’administration un peu spécial, notre directeur m’a suggéré de glisser quelques anecdotes, de partager avec vous de l’émotion, de le faire avec sincérité, tout en émaillant mon propos d’éléments susceptibles de vous faire sourire.

Vaste programme, aurait dit De Gaulle…

Le style en sera certes fort différent de ce que fut celui des quelque 400 ou 500 pages de procès-verbaux que j’ai pu rédiger depuis qu’en 2001 Bernard Descôteaux m’a confié la responsabilité de secrétaire de ce conseil. J’y ai vu passer tellement d’hommes et de femmes de qualité, des personnes conscientes de servir une cause qui nous dépasse toutes et tous : la défense et la promotion des intérêts supérieurs du Québec et de ses habitants.

Des personnages plus grands que nature

L’ensemble de ma vie professionnelle et militante s’est déroulé surtout dans l’ombre de personnages souvent plus grands que nature et dont l’histoire a déjà commencé à retenir les noms. Que ce soit dans les années soixante, au ministère des Affaires intergouvernementales, ou encore dans le premier Conseil de la langue française, où se sont élaborées, à compter de 1978, les grandes politiques découlant de la loi 101, ou enfin à la CSN, surtout, où j’ai milité près de 30 ans au Service de l’information.

Sans que nous en ayons pleinement conscience au moment où nous les vivons, les événements qui tissent le canevas d’une vie prennent tout leur sens quand on les considère non pas dans leur immédiateté, mais sur la longueur du temps. Curieusement, et je m’en suis rendu compte en réfléchissant aux propos que je vous tiens, Le Devoir est souvent apparu en toile de fond de ce qu’a été mon cheminement personnel.

Lors du 85e anniversaire du Devoir, la directrice, Lise Bissonnette, avait dit à Gérald Larose, en ma présence : vous savez, M. Rioux est mon pamphlétaire préféré. Mais, bien sûr, il n’est pas tenu à l’équilibre…

Il est vrai que c’est parfois un avantage, une faveur inouïe, que peut nous faire la vie.

Depuis plus de 40 ans, j’ai livré des chroniques, d’abord dans Nouvelles CSN, un journal que j’ai fondé en 1978 ; ensuite dans Le Couac, un journal satirique lancé par Pierre de Bellefeuille et Jean-François Nadeau et où ma signature a côtoyé celles de Pierre Vadeboncœur et de Pierre Falardeau ; et maintenant dans L’Aut’journal.

Porter un idéal

J’ai parlé plus tôt du Devoir comme étant quelque chose comme la conscience du Québec. Cela se vérifie à toutes les époques, et cela est vrai lorsque sont en cause tant le statut politique du Québec que la défense de la justice sociale ou la promotion des mesures propres à la faire prévaloir.

Le Devoir a été du côté du peuple québécois lors des deux crises de la Conscription.

Le Devoir a pris fait et cause en faveur des grévistes de l’amiante en 1949.

Le Devoir, avec d’autres organisations démocrates, comme le Parti libéral et la CTCC, devenue en 1960 la CSN, est monté aux barricades quand il s’est agi de combattre le régime duplessiste.

Le Devoir a préparé et salué la Révolution tranquille.

Le Devoir a défendu les droits et les libertés lors de la crise d’Octobre et a soutenu la défense des valeurs démocratiques attaquées par Montréal, Québec et Ottawa.

Le Devoir, sous l’impulsion de Claude Ryan, a pris fait et cause pour le pouvoir québécois en forçant le rejet de l’entente de Victoria, en 1971, au grand dam de Pierre Elliott Trudeau.

Le Devoir a dit un « NON » retentissant à l’entente de Charlottetown, en 1992. On se souvient encore du fameux éditorial tenant en trois lettres majuscules de Lise Bissonnette.

Le Devoir a osé appuyer le Parti québécois en 1976.

Le Devoir a osé appuyer le Oui lors du référendum de 1995.

Et on pourrait ajouter des dizaines d’occasions où Le Devoir a pris fait et cause, visière levée, contre toute initiative susceptible de ravaler le Québec, ses droits, ses libertés, ses aspirations. Et même ses rêves.

Trop nombreux sont celles et ceux qui, les yeux rivés sur l’immédiat, tentent, mais en se fourvoyant de la plus belle façon, de jauger des institutions qui, comme Le Devoir, ont une âme. Ce langage peut avoir l’air clérical, mais avoir une âme, c’est, pour une institution, avoir pour vocation de porter un idéal, de combattre pour des valeurs, de tenter de décrypter le sens qui se cache derrière des événements qui, en apparence, n’en ont pas.

Une âme ne s’éteint pas. Une idée ne meurt pas.

Le Devoir a réussi à maintenir le cap parce qu’il a su, à toutes les époques, résister à la tentation de succomber à l’air du temps en s’inscrivant dans la durée. Il faut bien sûr s’adapter. Ce qui ne signifie pas qu’il faille tenter d’occuper un terrain que d’autres connaissent beaucoup mieux que nous. Chercher à élargir son lectorat, bien sûr. Mais pas au prix de rompre avec ce qui fait encore aujourd’hui du Devoir la conscience du Québec.

J’ai côtoyé au conseil d’administration des femmes et des hommes de qualité, soucieux du bien commun et conscients d’apporter leur brique à la construction, toujours en mouvement, d’une institution absolument indispensable au Québec et aux Québécois.

Des souvenirs précieux

Je conserverai un souvenir précieux de Bernard Descôteaux, ce pater familias. Je ne pourrai oublier l’humour et l’engagement des présidents Yves Duhaime et feu Jean Lamarre, des hommes qui ont su garder le cap durant les nombreuses tempêtes que notre journal a dû traverser.

Pendant six ans, j’ai vu à l’œuvre un directeur à l’esprit entrepreneurial vigoureux. Un directeur qui voit grand pour le journal qu’il dirige. C’est Beaumarchais qui a écrit que les louanges prennent toute leur valeur dans les critiques qui les ont précédées. Bien amicalement, Brian me permettra sans doute de continuer de lui faire quelques critiques portant sur un titre, le choix d’une manchette, le contenu d’un reportage. Salut, Brian, pour qui il est devenu presque naturel de m’appeler « camarade Rioux »…

Quatre présidences

J’ai été secrétaire du CA durant quatre présidences. Mais la plus dynamique a été sans contredit la dernière. Habile, persuasif, actif sur plusieurs fronts pour ouvrir de nouvelles perspectives pour Le Devoir, convaincu lui aussi que l’humour est le meilleur antidote à la constipation de l’esprit, je dois dire qu’André Ryan est parmi les leaders qui m’ont le plus impressionné en près de soixante ans d’engagement. Salut, André !

En terminant, je voudrais souhaiter à Mélanie Valcin, qui me remplace comme mandataire de Fondaction, le Fonds de la CSN pour la coopération et l’emploi, autant de plaisir que j’ai pu en avoir à participer à ce conseil. Je veux l’assurer que cela en vaut vraiment la peine.

Salutations et amitiés à vous toutes et à vous tous !

Longue vie au Devoir !