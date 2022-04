L’école, cette usine à diplômes

Des nombreuses conversations que j’ai eues avec mes élèves en classe, deux phrases me sont restées gravées dans la mémoire : « On se sent délaissés » et « On n’est jamais pris au sérieux », qui sont deux couteaux tranchants de vérité. À qui la faute ? À nous. Nous tous. On m’a toujours dit qu’il n’y avait pas de livre pour être parent, mais un parent devrait devenir un guide pour son enfant. Je me pose la question maintenant, qui est le plus anxieux, les parents dans leur rôle de guide ou les enfants qui recherchent aveuglément le mode d’emploi ?

La COVID-19 a beau avoir le dos large, nous nous tenons sans équivoque au-dessus d’un précipice, et la chute est imminente. Le système d’éducation est devenu une usine à diplômes sans aucun vrai désir d’éducation pédagogique. Et je pèse mes mots sur « pédagogique ». En tant qu’enseignant non légalement qualifié, ce que j’étais jusqu’à la semaine dernière avant de tomber au front de cet artifice qu’est le secondaire, j’ose me permettre ici quelques réflexions que les professeurs avec une permanence ne peuvent formuler sur la place publique. Laissez-moi le plaisir de vous présenter les secrets de Polichinelle de cette locomotive qu’est le système d’éducation ministériel.

Sur la langue française

Nombre de fois ai-je entendu le gouvernement et la population québécoise s’insurger contre le piètre état de la langue française au Canada et à l’international. Cependant, la majorité des élèves de cinquième secondaire doivent avoir les compétences linguistiques d’un élève de fin primaire, début secondaire. « Ben voyons, tu généralises ! » direz-vous. Eh bien, si ce n’est pas en français que votre enfant est surclassé, c’est probablement dans une autre matière.

Il n’est pas bien vu de faire couler un élève

Tout le monde sait que faire couler un élève coûterait bien trop cher à l’État québécois. Allez, hop ! Passe au prochain niveau et arrange-toi avec tes troubles ! Comment voulez-vous que les jeunes soient curieux en classe s’ils n’y sont même pas à leur véritable niveau scolaire ? Qu’adviendra-t-il au cégep ? Pourquoi y a-t-il autant d’anxiété de performance ? Qui doit prendre le fardeau de rendre une classe un lieu d’apprentissage plaisant ?

C’est ici que les enseignants entrent en jeu. Il nous est demandé d’enseigner une matière que les élèves ne comprennent même pas et, par la suite, de leur dire que tout va bien aller. Et si nous avons le malheur de faire couler un élève pour une quelconque raison, eh bien les parents, la direction et la commission scolaire, pourrions-nous même dire la société, vont aussitôt protester pour nous renvoyer la faute, nous accusant de ne pas avoir offert le fruit de nos connaissances avec la bonne méthode.

De toute façon, même si nous décidons de faire couler votre enfant dans notre matière, il va quand même réussir son année et aller au prochain niveau comme si rien ne s’était passé. Il va ainsi suivre la vague d’une jeunesse dite inculte.

L’école secondaire est une garderie

Instruire ou éduquer, quel est le rôle de l’école dans la société ? Quel est le rôle des parents, de la famille, dans l’éducation ? Un jour, un de mes collègues m’a raconté qu’un parent avait appelé à l’école pour que son enfant (en suspension externe) ne reste pas à la maison puisqu’elle n’allait pas y être. Au-delà de ce manque flagrant de confiance, je remarque que mes jeunes n’ont jamais développé certaines compétences cruciales à leur progression dans les différents stades du développement humain. L’autonomie, le sens des responsabilités et l’initiative sont devenus des denrées rares, sinon inconnues des jeunes. Sans parler du manque d’effort et de l’incapacité à résoudre des problèmes.

À mes yeux, la cause de tout cela se résume en un mot : infantilisation. Nous infantilisons la jeunesse d’aujourd’hui. La population présume que toutes ces compétences ne se développent qu’à l’école. Si tel est le cas, dites-vous bien une chose, l’école de la vie leur paraîtra bien plus difficile lorsqu’ils auront leur diplôme d’études secondaires en poche.

Le système d’éducation conservateur est une vieille usine de l’ère industrielle dans laquelle on continue à investir dans le vide en croyant qu’un jour elle va rapporter. Ce n’est plus le cas. Elle rouille en accumulant la poussière intellectuelle et les dépenses tout en se tenant au chaud en brûlant le potentiel de plusieurs. La vie, ce n’est pas l’école.

L’ego aveuglant

Notre ego nous aveugle, nous empêchant de regarder les jeunes vivant dans un monde plus évolué que le nôtre. Comment pouvons-nous prendre au sérieux nos responsabilités et cesser de délaisser ce qui aurait dû être pris en charge depuis longtemps ? Les conséquences de ce manque d’humilité laissent toute la place à une génération déçue et désintéressée de son éducation. L’école devrait être avant-gardiste, pas un purgatoire intellectuel. Les outils offerts en classe devraient susciter l’émerveillement face aux possibilités infinies que l’éducation pourrait matérialiser, si on y mettait collectivement un peu d’effort. C’est la grâce que je souhaite à tous les élèves du Québec, spécialement les miens, à qui je dédie ce texte.