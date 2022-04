L’Ukraine et nos réponses à deux questions lancinantes

Tout n’est pas politique. Le premier courage est de rechercher le bonheur, parce que c’est la meilleure façon de ne pas embêter son voisin. Mais en temps de guerre, il faut avoir le courage de choisir son camp. Aussi, pour plusieurs d’entre nous, le présent conflit en Ukraine nous interpelle et, avouons-le, nous éreinte.

Dans Le discours de la haine (Plon, 2004), le regretté philosophe français André Glucksmann avait réfléchi à nos manières de prendre position lors d’un conflit. « Face à un conflit, il existe deux approches », écrivait-il. La première « traite la discorde à partir de son origine : à qui la faute » ? La deuxième porte l’attention en aval et non plus en amont : « Au lieu de demander pourquoi on en est venu là, elle cherche comment en sortir. »

À qui la faute ?

D’aucuns disent que les bases d’une négociation vers la paix sont à chercher dans les causes du conflit. Ils remontent le fil du temps jusqu’au début des années 1990 : l’effondrement du mur de Berlin, la victoire du capitalisme, la montée des oligarques russes, l’arrogance américaine, des promesses non tenues sur l’expansion de l’OTAN, etc. Ce fil aiderait à comprendre — sans pour autant excuser — la colère démentielle du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine.

En bref, les États-Unis, l’OTAN et l’Occident auraient une grande « responsabilité morale » dans le déclenchement de cette guerre.

Nous savions que l’Occident avait le dos large. Mais à ce point ? Car la question est la suivante : la volonté d’une nation de faire partie de l’Union européenne ou de l’OTAN peut-elle justifier le bombardement de sa population ? Le géographe Rodolphe De Koninck nous souffle la réponse la plus sensée dans Le Devoir du 12 mars dernier : « pareil prétexte ne justifie en rien de mener une guerre d’agression d’un autre âge, particulièrement meurtrière ».

Qu’est-ce à dire ? Avant le 24 février 2022, jour de l’invasion, nous pouvions nous croire clairvoyants et légitimes en déclarant, comme Mélenchon en France ou comme le politologue américain John Mearsheimer, que l’expansion de l’OTAN n’est pas souhaitable, que l’ONU devrait être la seule institution internationale détentrice de la force légitime, que les États-Unis devraient cesser leur expansionnisme, etc.

Toutefois, après le 24 février 2022, jour de l’invasion, ceux et celles qui n’en démordent pas risquent de se retrouver en mauvaise compagnie, avec nommément l’imperturbable ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov. Le porte-parole du Kremlin en fait une obsession : « Les États-Unis ont établi leur hégémonie sur toute l’Europe. Nous en sommes maintenant à la croisée des chemins dans l’histoire moderne qui reflète la bataille pour l’avenir de l’ordre mondial » (déclaration du 16 mars 2022).

À l’entendre, la Fédération de Russie devrait à tout prix faire contrepoids à la démesure occidentale. Cet objectif justifierait à lui seul l’invasion.

Seulement, nous aimerions demander au ministre russe au nom de qui il tient tellement à faire contrepoids à l’Occident. En effet, ce que semblent oublier les dirigeants russes, c’est que les populations voisines — et sans doute une bonne partie de la population russe elle-même — ne voient pas du tout les choses comme eux. En effet, que souhaitent la Pologne, la Hongrie, la Finlande, la Suède, l’Ukraine et tous les autres pays limitrophes ?

Vladimir Poutine n’entend rien. Nos questions et objections sont vaines, non avenues. Le camp qui aurait pu avoir notre sympathie devient soudainement le camp qui commet l’irréparable. Les bombardements s’intensifient, les cimetières s’étendent à perte de vue et 12 millions de personnes sont déplacées.

L’analyse se heurte à un mur : « incompréhensible est la décision du président russe d’envahir l’Ukraine », écrit le politologue Michel Roche dans L’Action nationale et dans L’Aut’journal.

Comment en sortir ?

Incompréhensible, dites-vous ? Tournons-nous alors vers la seconde approche : comment mettre fin au conflit ? D’abord, un constat : nous n’avons pas su prévenir ni tracer la ligne rouge. Pourquoi ?

Notre malheur politique découle de la manière dont l’Organisation des Nations unies s’est constituée. En l’absence d’une institution internationale forte, les despotes peuvent sévir en toute impunité (rappel : il y aurait 25 conflits dans le monde actuellement, seuls les responsables humanitaires savent les énumérer). S’ajoutent à cette impuissance internationale notre ignorance des déclencheurs de l’agressivité humaine et notre méconnaissance de la dialectique de la dissuasion.

Il faudra bien un jour maîtriser l’art de désarmer. D’abord, nous devrions apprendre à décoder le discours de la haine, construit sur une dénégation (ce n’est pas moi, c’est l’autre).

Il faudra ensuite apprendre à tracer une ligne rouge. Je rappelle celle indiquée par André Glucksmann dans son ouvrage majeur, La force du vertige (Grasset, 1983) : « La souveraineté, aujourd’hui, se marque par la faculté d’interdire à l’autre de nous interdire de le punir. Je suis souverain si l’autre n’est, toutes proportions gardées, pas moins vulnérable par moi que moi par lui. » En d’autres termes, il est interdit d’interdire à la communauté humaine de punir l’agresseur.

Toutefois, comme nous n’avons pas su tracer de ligne rouge, il nous reste à entendre la bouleversante conclusion d’un courageux combattant ukrainien, Valentyn Ilchuk, cité dans Le Devoir du 22 avril : « La seule manière de nous sortir de cette guerre, c’est de gagner militairement. »