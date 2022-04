Confusion autour du pluralisme et de l’interculturalisme

L’auteur est historien, sociologue, écrivain, enseignant à l’Université du Québec à Chicoutimi dans les programmes d’histoire, de sociologie, d’anthropologie, de science politique et de coopération internationale et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les imaginaires collectifs.

Comme je suis souvent intervenu sur ces deux thèmes, les lecteurs voudront bien excuser le caractère un peu répétitif de ce texte.

Je m’y sens contraint par la récurrence de vieux amalgames qu’on n’en finit pas de combattre.

Qu’est-ce que le pluralisme ?

Depuis des années, il ne s’écoule pas une semaine sans qu’on entende ou lise un malentendu sur ce sujet. Selon une conception trop répandue au Québec, le pluralisme serait une spécificité du multiculturalisme canadien endossé par le régime fédéral et imposé aux Québécois par la charte de P.-E. Trudeau. Selon une autre méprise, ce serait une politique qui accorde une priorité systématique aux immigrants et aux minorités ethniques aux dépens de la majorité.

Le pluralisme enseigne tout simplement le respect de la diversité. Il interdit de violer les droits d’un citoyen ou d’une citoyenne sur la base de critères inadmissibles (refuser un logement à un Noir, rejeter la candidature d’un musulman à un emploi, etc.). Il reconnaît aussi aux membres des minorités le droit de conserver des éléments de leur culture (par exemple : la langue, la religion, des coutumes). On parle donc ici d’intégration, et non d’assimilation.

Loin d’être une marque distinctive du multiculturalisme, le pluralisme est prescrit dans toutes les démocraties, comme le veut la Déclaration universelle des droits de l’homme (ONU, 1948). Son principe est ancien, mais il s’est imposé surtout comme l’un des héritages principaux des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Les nations étaient désormais invitées à accueillir la diversité au lieu de la broyer.

On ne remarque peut-être pas assez que le pluralisme est l’une des valeurs fondamentales du Québec et que ses applications y sont généralisées. Notre charte en fait une obligation et toutes nos institutions, publiques et privées, y sont soumises. Nous luttons pour éradiquer l’exclusion sociale, le racisme et toute forme de discrimination.

Au-delà des contraintes formelles, le pluralisme est d’ailleurs entré dans notre culture. Sauf chez une minorité de récalcitrants, il fait partie de l’éthique quotidienne. Il imprègne nos relations avec les autres, il est très présent dans les médias et nos programmes d’enseignement y font une place dès l’école primaire.

L’interculturalisme

On comprendra donc que, comme tout modèle de gestion démocratique des relations entre cultures, l’interculturalisme intègre le pluralisme parmi ses composantes principales. Néanmoins, et pour cette raison même, il arrive qu’il soit rejeté au Québec sous prétexte qu’il serait une version déguisée du multiculturalisme canadien. Il devient ainsi une cible dans le combat national contre les machinations du gouvernement fédéral. Faudrait-il donc rebaptiser ce modèle pour en faciliter la promotion ?

Ce serait regrettable. L’origine de l’interculturalisme remonte à 1971, alors que le premier ministre du Québec, Robert Bourassa, annonçait à son homologue canadien (P. E. Trudeau) que son gouvernement rejetait le multiculturalisme et ne l’appliquerait pas. Ce modèle, écrivait-il, ne convenait pas au Québec, lequel élaborerait sa propre formule. Après cinquante ans d’une réflexion qui a mobilisé de nombreux chercheurs, l’interculturalisme a pris forme.

Les chercheurs québécois l’ont diffusé à travers le monde au gré de nombreuses publications, conférences et colloques. Il a séduit bien des esprits, il a influencé des courants de pensée, il s’est fait connaître comme un substitut très crédible du multiculturalisme et il est d’ores et déjà bien identifié au Québec. On est cependant toujours en attente d’un gouvernement qui voudra le prendre en charge et le traduire dans des politiques originales.

Bien que généralisable, le modèle a d’abord été conçu pour des nations comme la nôtre. Il est centré sur l’intégration, ce qui convient à une petite nation minoritaire toujours pénétrée du sentiment de sa fragilité et qui craint les fractures. Ses autres composantes en découlent. Ce sont, principalement : a) des programmes de rapprochement, d’échanges entre membres de la majorité et des minorités ; b) la formation d’une culture nationale inclusive ; c) une identité collective faisant appel à la mémoire de la majorité, mais aussi à celles des minorités. Enfin, l’interculturalisme considère le Québec comme une nation et non comme un groupe ethnique parmi d’autres.

Sur ces quatre points essentiels, le modèle se distingue nettement du multiculturalisme canadien, qui rejette même l’existence d’un rapport majorité-minorités et d’une culture ou identité nationales. S’ajoutent au modèle la promotion de valeurs communes et le français comme langue officielle.

S’inspirant d’une philosophie qui a imprégné notre passé, l’interculturalisme se veut aussi une formule d’équilibres : une intégration sans assimilation, une mémoire collective faisant place à celle des minorités, une conjugaison des droits collectifs et des droits individuels, une majorité qui prend ses responsabilités, mais qui reste d’autant plus sensible à la situation des minorités qu’elle en est une elle-même.

Le sens des mots

Il importe donc, dans cette matière comme dans d’autres, d’être attentif au sens des mots. En voici un exemple récent : l’usage de l’expression « issus de la diversité » empruntée récemment à la France pour désigner les membres des minorités. Cette expression devrait être bannie. D’abord, elle colporte une fausseté en donnant à entendre que la majorité, elle, serait homogène. En plus, c’est une autre façon, plus subtile, d’élever une barrière entre la majorité et les minorités. Enfin, elle peut ouvrir la voie à des formes discrètes d’exclusion.

En résumé, le pluralisme est une norme universelle que nous appliquons depuis longtemps et à laquelle nous sommes venus très librement, suivant notre propre cheminement, comme la plupart des démocraties du monde. L’interculturalisme en propose une application qui nous est originale. Si on les rejette, par quoi les remplacerons-nous ? L’assimilation ?