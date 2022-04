Poubelle spatiale

L’auteur est astronome, communicateur scientifique et professeur de didactique des sciences à l’UQAM.

Le 19 avril dernier, les États-Unis s’engageaient à ne plus mener de tests de missiles antisatellites dans l’espace, des tests qui génèrent des milliers de dangereux débris. On ne peut que saluer cette décision, en espérant qu’elle sera suivie par tous les pays actifs dans l’espace, au premier chef la Russie, l’Inde et la Chine. Mais on peut aussi se demander pourquoi il aura fallu attendre si longtemps avant qu’une telle décision soit prise, compte tenu des dangers bien réels que font peser sur les satellites, stations spatiales et autres engins orbitaux cette nuée de débris spatiaux dont on ne sait toujours pas comment se débarrasser…

S’il est une chose que des décennies d’exploration spatiale nous ont apprise, c’est que tout ce qui se déploie dans l’espace a tendance à y demeurer très, très longtemps. En l’absence d’air et de toute forme d’érosion, les traces de pas laissées dans le régolite lunaire par les douze astronautes des missions Apollo y seront encore dans plusieurs millions d’années. Autour de la Terre, sauf pour les orbites les plus basses, où le freinage atmosphérique finit par ramener les engins au sol, les satellites peuvent tourner autour de notre planète littéralement indéfiniment. Cela se traduit d’ailleurs par un encombrement bien réel des orbites les plus « utiles », ce qui peut limiter leur usage à moyen et à long terme.

Mais qu’en est-il des débris provoqués par les collisions involontaires entre engins spatiaux, les explosions d’étages de fusée ou, pire encore, la destruction volontaire de satellites ? Dans ce qui ressemble de plus en plus à une dangereuse course à la militarisation de l’espace, la Chine a volontairement détruit l’un de ses propres satellites en 2007 pour tester de telles technologies. Selon la Fondation Secure World, basée à Washington et au Colorado, ce test a généré à lui seul plus de 3000 débris de toutes tailles.

L’Inde a procédé à un test semblable en 2019 ; en novembre 2021, la Russie a lancé un missile qui a détruit l’un de ses satellites datant de l’ère soviétique, créant au minimum 1500 débris suffisamment gros pour être repérés depuis la Terre. Quant aux États-Unis, ils ont testé des technologies antisatellites à plusieurs reprises en 1985, 1986 et 2008, toujours selon la Fondation Secure World.

Lors de chacune de ces explosions, des centaines de milliers de débris trop petits pour être détectés sont générés ; malgré leur petite taille, ces particules n’en posent pas moins un danger mortel pour les satellites et les astronautes à bord des stations orbitales. En 2016, la NASA a découvert une fissure de 7 mm de diamètre dans l’un des hublots de la station spatiale internationale. Selon l’agence spatiale américaine, ce bris a vraisemblablement été causé par un projectile mesurant à peine quelques millimètres de diamètre et qui pourrait être un éclat de peinture ou un petit morceau de métal.

En orbite terrestre, où les objets se déplacent typiquement à plus de 30 000 km/h, un éclat de peinture de la taille d’un timbre-poste a la même puissance de frappe destructrice qu’une boule de jeu de quilles lancée à 100 km/h.

Toujours selon la NASA, il y aurait aujourd’hui dans l’espace autour de la Terre plus de 23 000 débris de la taille d’une balle de baseball, plus de 500 000 débris plus gros qu’une bille et environ 100 millions de débris mesurant 1 mm et plus. Ce dénombrement rend de plus en plus probable un scénario catastrophe envisagé dès 1978 par l’astronome étasunien Donald J. Kessler et connu depuis comme le syndrome de Kessler : les collisions entre débris spatiaux créent de nouveaux débris et font augmenter leur nombre, ce qui augmente fortement la probabilité de nouveaux impacts créant de nouveaux débris. Au-delà d’un certain seuil, cet effet « boule de neige » s’emballe et pourrait rendre à terme plusieurs orbites terrestres totalement inutilisables, et ce, pour plusieurs générations.

Que faire ? Bien sûr, cesser de manière urgente cette folie consistant à faire exploser des satellites dans l’espace. Ensuite, s’assurer que tous les engins spatiaux possèdent un mécanisme de retour sur Terre qui permettra de les faire entrer dans l’atmosphère de manière sécuritaire à la fin de leur vie utile, généralement au-dessus du Pacifique. Enfin, mettre au point des technologies permettant de « balayer » certaines orbites, comme le proposent déjà quelques entreprises qui développent des concepts à cette fin. D’ici là, croisons-nous les doigts afin qu’une catastrophe à la Gravity, le film de 2013 mettant en vedette Sandra Bullock et George Clooney, ne survienne pas dans l’espace…