«Money talks», y compris pour le climat!

Récemment, au lendemain du dépôt du rapport du GIEC, le gouvernement Trudeau donnait le feu vert au projet Bay du Nord, jetant ainsi le discrédit sur son gouvernement comme sur son ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault. Quelques jours plus tard, Hugo Séguin lançait un livre intitulé Lettre aux écolos impatients et à ceux qui trouvent qu’ils exagèrent (Écosociété). Dans la foulée, lui et Laure Waridel, par ailleurs collègues de Steven Guilbeault, donc issus de la même famille environnementale, ont trouvé tribune sur Radio-Canada Première, chez Alain Gravel, pour commenter l’actualité environnementale récente. Le lendemain, M. Séguin était l’invité de Michel Désautels.

J’ai entendu cet entretien et lu le livre de M. Séguin ; j’ai aussi écouté avec attention l’entretien radiophonique impliquant ce dernier, Laure Waridel ainsi que le journaliste Étienne Leblanc. Par ailleurs, au cours de la même période, j’ai attrapé au vol un entretien radiophonique avec le journaliste spécialisé en environnement à la retraite Louis-Gilles Francœur, ce qui m’a incitée à lire son récent livre, La caution verte (Écosociété), avec attention. À partir de là, je n’ai pas pu faire autrement que de recouper les propos des uns avec les constatsde l’autre, de me livrer donc à un petit exercice de regard croisé.

À la radio, Mme Waridel faisait essentiellement valoir que les récentes décisions environnementales du gouvernement libéral s’expliquent parce que les gouvernements et décideurs écoutent les sondages et l’opinion publique davantage que les scientifiques. Sans compter qu’ils gouvernent à courte vue, plus préoccupés par leur possible réélection que par les enjeux environnementaux urgents auxquels nous faisons face. D’où l’importance, selon elle, de travailler sur l’opinion publique et de la mobiliser afin qu’elle-même fasse pression sur le gouvernement. De son côté, Hugo Séguin, dans son livre, fait les propositions suivantes :

1. Les écologistes doivent prendre d’assaut les lieux de pouvoir, ou en tout cas les investir ;

2. Il est urgent d’encourager la circulation d’idées nouvelles et radicales ; d’y donner suite, au lieu de leur faire blocus ;

3. Il faudrait nationaliser l’industrie pétrolière canadienne.

La nationalisation de l’industrie pétrolière est la proposition radicale de Hugo Séguin. Pour sa part, Mme Waridel a dit s’étonner du fait que les tribunaux ne se saisissent pas des récentes décisions du gouvernement Trudeau puisque, selon elle, il manque à ses obligations de protection de la population face aux dangers occasionnés par la crise climatique, des obligations enchâssées dans la Charte des droits. Elle a aussi réitéré sa confiance en la mobilisation citoyenne apte à nous faire basculer prochainement dans un nouveau paradigme.

Les faits

Bien d’autres choses pourraient être dites sur ces propositions ainsi que sur ceux qui les mettent en avant. De mon côté, j’ai été surtout intéressée par ce qui n’a pas été dit ou écrit. Dans son livre, qui n’est pas un livre d’opinion, Louis-Gilles Francœur fait parler les faits, ou plutôt, les chiffres. Money talks, comme dirait l’autre. Et en effet ! Le travail minutieux de relecture budgétaire de M. Francœur et de Jonathan Ramacieri, qui cosigne cet ouvrage, démontre clairement que, depuis sa création en 1978, le ministère de l’Environnement, bon an mal an, est plus occupé à accompagner les promoteurs qu’à les dissuader.

Les auteurs en viennent à la conclusion qu’au fil des ans, peu importe la mobilisation citoyenne croissante sur les questions environnementales telles qu’elles se posent au Québec, le ministère est plus occupé par les objectifs économiques défendus par les autres ministères — qui ont eux-mêmes à cœur de ne rencontrer aucun obstacle — que par les enjeux environnementaux. Et ce, tous partis confondus.

Cette réalité se vérifie notamment par les faits suivants : non seulement le ministère de l’Environnement est-il un ministère junior, occupant la 16e place, parfois même la 19e, au rang des portefeuilles ministériels (sur 20 !), mais de plus, et corollairement, ce ministère ne compte toujours que 1958 employés, soit le même nombre qu’il en comptait au début des années 1990 ! En fait, selon M. Francœur, ceux qui y travaillent n’ont aucun moyen de voir à la mise en œuvre et au respect, sur notre immense territoire, des règlements, législations et autres mesures d’évaluations et de sanctions, le cas échéant.

Comment croire, alors, en l’action gouvernementale et, surtout, comment ignorer à ce point — là je reviens à M. Séguin et à Mme Waridel — le pouvoir des puissants lobbys pro-développement à tous crins qui, selon M. Francœur, s’immiscent partout, et ce, en dépit des promesses, des programmes et des intentions de façade ? Comment ignorer, jusqu’à n’en parler jamais, le pouvoir de l’argent, des entreprises, du capitalisme et de la croissance ? Car c’est bien ce que dépeint M. Francœur, et ce, sans recourir au discours idéologique dont il n’a pas besoin ; les chiffres parlent d’eux-mêmes !

Le poing sur la table

J’aimerais bien qu’un exercice semblable à celui entrepris par MM. Francœur et Ramacieri soit fait en mettant cette fois à l’étude le ministère fédéral de l’Environnement. Je n’ai aucune raison de croire que les résultats seraient différents. Il m’apparaît alors évident, comme le nez au milieu de la figure en fait, qu’au-delà des sondages et des bonnes gens, mobilisés ou pas, c’est d’abord à la logique d’affaires que sont sensibles nos gouvernements. Question de paradigme, justement. Dans ce cas, je ne vois pas en quoi le fait de confier au gouvernement fédéral la gestion nationalisée des entreprises extractives canadiennes représenterait une décision radicale.

Quand on met son poing sur la table, c’est, selon moi, pour asséner un argument de poids. Ce qui serait radical, ce serait avant tout de nommer la bête qui nous affronte. Le capitalisme, ses entreprises, ses projets, son béton, son bitume, ses innombrables laquais, sa croissance, ses murs sales et nous tous avec, inquiets et paumés. Le capitalisme nous tue.

Je suis, bien sûr, pour l’engagement et la mobilisation citoyenne. Mais avancer par en arrière, ça, non ! Il serait temps que nous appelions un chat un chat et que nous reconnaissions que, jusqu’à maintenant, nos efforts militants, notre confiance et notre ardeur ont été mal investis. Et si nous poursuivons ainsi sur la voie du développement durable, ils le seront encore davantage. Le reconnaître et agir en conséquence serait déjà un petit pas de plus vers le radicalisme.