Des solutions insuffisantes en santé mentale

Une des mesures proposées par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, afin de diminuer l’attente pour avoir accès à un psychologue a été de transférer des patients du réseau public vers le privé. Toutefois, seulement 15 % des 25 millions consacrés à ce programme ont été utilisés en un an. C’est donc 85 % du montant qui n’a pas été utilisé ! Pourtant, la Coalition des psychologues du réseau public québécois avait prévenu le cabinet du ministre Carmant des lacunes de ce programme avant sa mise en place.

En effet, les services offerts et le type de clientèle ne sont pas les mêmes au public et au privé. Les gens qui ont les plus grands besoins et les problématiques les plus complexes se retrouvent dans le réseau public. Par ailleurs, plusieurs de ces personnes nécessitent l’intervention d’un psychologue faisant partie d’une équipe interdisciplinaire. Par exemple, un jeune adulte qui devient paraplégique, un enfant traumatisé en raison d’un cancer, une personne qui fait des tentatives de suicide à répétition ou une adolescente souffrant d’anorexie dont les signes vitaux sont instables.

Il a donc été difficile de trouver des patients qui pouvaient être transférés du public vers le privé sans leur créer de préjudice.

Le professionnel qui dirige le patient vers un psychologue a souvent besoin de rester en communication soutenue avec celui-ci pour offrir des soins optimaux. Cela permet de mieux déterminer les besoins et d’ajuster les interventions en conséquence. C’est d’ailleurs pour cette raison que dans les hôpitaux, les centres de réadaptation, les CLSC, les écoles et à la DPJ, des moments sont consacrés aux rencontres d’équipe. De plus, les psychologues ont une formation leur permettant d’aider leurs collègues d’autres professions à mieux comprendre les dynamiques relationnelles et à aller au-delà des symptômes. Diriger les patients vers le privé enlève la valeur ajoutée des psychologues au sein des équipes et isole les intervenants.

De plus, ce type de programme alimente un système de soins à deux vitesses, où les conditions du privé deviennent toujours plus attrayantes et où les gens dont les besoins sont les moins pressants obtiennent des services plus rapidement. La solution ne réside pas dans la sous-traitance, mais bien dans l’amélioration de la reconnaissance du travail des psychologues du réseau public. Faute de quoi, ils continueront de quitter le navire en grand nombre.

Délai d’attente

Bien que les besoins en santé mentale aient explosé en raison de la pandémie et que les psychologues du privé soient débordés, les délais d’attente demeurent beaucoup plus longs dans le réseau public. En fait, bien des gens qui demandent à voir un psychologue dans le réseau n’y arrivent jamais. Ils sont redirigés vers d’autres types de services qui ne leur conviennent pas, comme des autosoins, ou se font dire qu’il n’y a plus de psychologues dans leur école ou dans leur CLSC. Entre 2011 et 2020, le nombre de psychologues qui travaillent seulement dans le secteur privé a augmenté de 594 alors que le nombre de psychologues qui travaillent principalement dans le réseau public a diminué de 342.

Si rien n’est fait pour renverser cette tendance, les gens qui en ont le plus besoin ne pourront bientôt plus bénéficier des services de psychologue gratuitement au sein du réseau public.

Il est temps d’écouter les solutions proposées par les psychologues sur le terrain pour que la santé de la population cesse de payer le prix de solutions inefficaces. Il faut entre autres permettre aux psychologues de se regrouper pour former leur syndicat afin qu’ils puissent être entendus. Ils sont actuellement regroupés avec plus d’une centaine de titres d’emploi et sont les seuls dans le domaine psychosocial à diminuer en nombre, sans que des solutions efficaces soient mises en place. Il s’agit d’un problème connu et documenté depuis 10 ans, pourtant le ministre Carmant continue d’opter pour des solutions temporaires et infructueuses.

Il est urgent d’agir pour améliorer l’accès aux psychologues dans le réseau public ! C’est d’ailleurs plusieurs centaines de psychologues et de citoyens québécois qui se sont exprimés à ce sujet sur les réseaux sociaux dans le cadre de la campagne de mobilisation Urgence d’agir !

* Au total, 533 psychologues/neuropsychologues ou doctorants en psychologie ont signé cette lettre, ainsi que le regroupement Médecins québécois pour le régime public.



