Le troisième lien de toutes les absurdités

Le gouvernement actuel est à des années-lumière des « équipes du tonnerre » des Lesage et Lévesque. Dans les domaines de la santé et de l’environnement-aménagement-urbanisme, c’est l’évidence même. Cependant, le « troisième lien » québécois pousse l’absurdité à un comble. Voici ce qu’un cours « urbanisme 101 » apprendrait à nos élus populistes.

Au ministre des Transports François Bonnardel, qui s’exclame : « Je suis qui, moi, pour dire à une jeune famille : “Vu que la mode est à la densification, tu vas aller vivre dans une tour de 12 étages” ? », ce cours démontrerait que la densification n’est pas une mode, mais bien une nécessité.

Elle l’est parce qu’elle réduit les gaz à effets de serre, le nombre de kilomètres parcourus et les embouteillages. De ce fait, elle augmente la fluidité du trafic. Elle rend la ville plus compétitive du point de vue économique, réduit le temps passé dans les automobiles, rend le transport collectif accessible à un plus grand nombre, réduit les coûts de construction et d’entretien des infrastructures routières, d’égout, d’aqueduc et autres, maximise le temps passé en famille et favorise la marche et le vélo.

Ce cours lui apprendrait aussi « qui il est », à savoir le ministre des Transports du Québec, qu’un ministre des Transports compétent doit être conscient des impacts urbanistiques, économiques et environnementaux de ses décisions, que les décisions dans le secteur de la « mobilité » ont un impact direct sur le secteur de « l’immobilité », soit l’immobilier, et que la plus forte densité résidentielle à Montréal se trouve sur le Plateau-Mont-Royal, ce quartier convoité où les tours de 12 étages sont rares.

La lutte contre l’étalement urbain est aussi une nécessité de santé puisqu’une ville dense est une ville où le principal mode de transport est la marche (dans nos nouvelles banlieues conçues pour les amateurs de VUS, il n’y a même plus de trottoirs, ce qui dit tout).

Le ministre Bonnardel souligne, pour justifier le troisième lien, que la région métropolitaine de Québec n’a que 2,44 ponts par million d’habitants, alors que celle d’Ottawa-Gatineau en a 3,85 et celle de Montréal, 8,7. Il semble oublier que la métropole la plus riche et la plus peuplée du Canada, Toronto, en a 0 ! Peut-être Québec a-t-elle trop de deux ponts…

Les ministres Geneviève Guilbault et François Bonnardel avancent que le troisième lien permettra de « rééquilibrer » le développement sur la rive sud du fleuve. Curieusement, Toronto n’a jamais rêvé de rééquilibrer le développement au sud de son centre, le lac Ontario l’en empêchant, ce que Toronto n’a jamais déploré. Le cas torontois a des équivalents partout à travers le monde.

À vrai dire, la pire chose qui puisse arriver à la grande région de Québec, c’est qu’elle soit aussi peuplée au sud du fleuve qu’au nord, parce qu’alors, ce n’est pas d’un troisième lien qu’elle aura besoin, mais bien d’un quatrième et d’un cinquième.

Ceux qui rêvent de développer des territoires périphériques par l’étalement urbain oublient que ce dernier tue l’agriculture périurbaine, provoque souvent des effets de « trou de beigne » caractérisés par un dépérissement du centre-ville et entraîne la ruine des commerces situés au-delà du rayon d’extension de l’étalement.

On oublie souvent que les quartiers Dix30 de ce monde, situés à la marge des régions métropolitaines en voie d’étalement, condamnent à mort les commerces des petites villes situées un peu plus en périphérie.

Les maires de la rive sud de Québec, qui voient l’étalement urbain comme une opportunité qui s’offre à eux, déchanteront un jour et regretteront un jour d’avoir répliqué, à ceux qui dénonçaient l’étalement urbain comme une calamité, que « les gaz à effets de serre qui font fondre les glaciers, c’est une risée, ça », comme le fait Yvon Dumont, préfet de la MRC de Bellechasse et, à ce titre, responsable de l’aménagement de son territoire.

L’urbanisme existe parce que le bien supérieur exige que la gestion du territoire ne soit pas chaotique et laissée aux fantaisies des uns et des autres. C’est pour cela que nous avons des gouvernements et c’est pour cela que nous avons intérêt à avoir des ministres, des préfets de MRC et des maires qui ne disent et ne font pas n’importe quoi.

Heureusement, le nouveau maire de Québec, Bruno Marchand, comprend cela. Mettons en lui toute notre confiance et invitons nos ministres apprentis sorciers à s’inscrire de façon urgente à un cours d’urbanisme 101.