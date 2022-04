Du mauvais usage du concept de génocide

Patrick Moreau est professeur de littérature à Montréal, rédacteur en chef de la revue Argument et essayiste. Il a notamment publié Ces mots qui pensent à notre place (Liber, 2017) et contribué à l’ouvrage collectif dirigé par R. Antonius et N. Baillargeon Identité, « race », liberté d’expression, qui vient de paraître aux P.U.L.

Comme le mentionnait déjà l’historien grec Thucydide, la guerre affecte « jusqu’au sens usuel des mots ». Devant la violence des bombardements, des mitraillages et des exodes, les mots s’éloignent de leur définition, se mettent à errer eux aussi, comme les populations hagardes et terrorisées, et finissent par ne plus vouloir dire ce qu’ils signifiaient avant que n’éclate tel ou tel conflit. Parfois même ils succombent, victimes de la propagande grossière d’un Vladimir Poutine, qui qualifie les responsables ukrainiens de « nazis » et prétend justifier son invasion de l’Ukraine par un supposé « génocide » dont auraient été victimes les populations russophones de ce pays.

Cela dit, si la propagande poutinienne est évidente, dans les pays occidentaux aussi cette guerre menace le « sens usuel des mots ». Cette dérive langagière se traduit principalement par la multiplication de termes hyperboliques dont font usage les journalistes et autres leaders d’opinion sans trop de précautions. Sur ce point, un cap a été franchi lorsque le président Biden a qualifié de « génocide » les horreurs manifestes qui accompagnent cette guerre.

On peut comprendre que le gouvernement ukrainien lance de telles accusations et y voie un levier pour émouvoir les opinions publiques occidentales et pousser ainsi l’OTAN à intervenir dans le conflit. La propagande apparaît comme une arme désespérée, mais légitime, dans ce pays envahi par un voisin beaucoup plus puissant que lui. En revanche, que des dirigeants occidentaux reprennent ces accusations paraît déraisonnable. Et même dangereux.

Le néologisme « génocide » a été inventé en 1943 par le juriste Raphaël Lemkin et il s’est imposé peu après comme concept juridique quand l’Assemblée générale de l’ONU vota en 1948 la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. L’introduction de ce nouveau terme dans le vocabulaire du droit international était alors commandée par l’énormité, la barbarie et le caractère inédit des meurtres de masse réalisés à l’encontre des Juifs par les nazis, meurtres commis à une telle échelle et de manière si systématique que les mots « massacres » ou « tueries » semblaient, pour en rendre compte, parfaitement inadéquats.

À ce jour, mis à part le génocide juif (six millions de victimes entre 1940 et 1945), deux autres tragédies ont été qualifiées ainsi et font consensus parmi les juristes et les historiens, à savoir le génocide arménien mené en 1915-1916 par le gouvernement des Jeunes Turcs, qui causa la mort d’environ 1,2 million d’Arméniens, et le génocide des Tutsis, au Rwanda, qui donna lieu, à l’initiative de certains membres du gouvernement rwandais d’alors et de milices organisées par des Hutus radicaux, au massacre en 1994 d’environ 800 000 Tutsis.

Cela ne veut évidemment pas dire que l’histoire ancienne ou récente n’a pas connu d’autres massacres inhumains. La liste en serait même longue. Mais le génocide n’est pas un crime ordinaire. Pour être reconnus tel, ces massacres, même de grande ampleur, doivent s’accompagner de la volonté avérée de détruire un groupe humain, que celui-ci soit national, ethnique, racial ou religieux. C’est pourquoi, pour ne donner que cet exemple, les atrocités commises par les Khmers rouges entre 1975 et 1979, qui ont conduit à la mort d’un cinquième de la population cambodgienne, ne sont pas qualifiées de « génocide », car il n’était pas dans les intentions du régime de Pol Pot de faire disparaître son propre peuple.

Même si les crimes de guerre commis en Ukraine par l’armée russe s’avèrent après enquête incontestables, il est douteux qu’il s’agisse d’un « génocide ». Ni le fait de commettre des crimes de guerre ni celui de frapper sciemment des populations ne constituent en effet un tel crime. À ce compte-là, d’ailleurs, ne faudrait-il pas qualifier de la même manière Hiroshima et Nagasaki, les tonnes de bombes larguées sur Hanoï, etc. ?

Bref, cette accusation de crime de « génocide » est tellement grave qu’elle ne devrait en aucun cas être lancée à la légère, comme s’il s’agissait d’un simple outil rhétorique destiné à stigmatiser un ennemi. Galvauder pour des raisons politiques l’usage de ce mot ne peut que contribuer à l’affaiblir, à le banaliser. Surtout si ces mêmes pays qui dénoncent avec virulence un prétendu « génocide » se gardent bien d’intervenir militairement pour l’empêcher, ainsi que leur en fait pourtant obligation la convention signée en 1948.

Instrumentaliser ce concept juridique le rend en outre tendancieux et partisan. Une telle attitude tend à faire d’un droit international qui n’en est encore qu’à ses balbutiements une arme politique aux mains de l’Occident.

Cet abus dans l’usage de ce terme soulève enfin un dernier problème : il rend impossible toute véritable paix, empêche un règlement politique des conflits. Qui irait en effet négocier avec un chef d’État génocidaire, s’entendre avec un pays ou un gouvernement mis de ce fait au ban de l’humanité ? La convention mentionnée plus haut impose à tous les États l’ayant signée de traduire ces responsables devant la justice pénale. Les guerres menées sous de tels auspices ne peuvent alors devenir que des guerres totales, les dirigeants visés par ce genre d’accusations n’ayant plus rien à perdre.

Certains mots sont lourds de sens. C’est pourquoi il faut à tout prix préserver leur « sens usuel ». Même en temps de guerre, le gouvernement de la raison doit l’emporter sur celui des émotions. C’est à cette condition seulement que nous pourrons continuer à penser au-delà du présent.