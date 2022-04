Cultivons le goût d’apprendre le français

Nous passons tant de temps à créer des lois qui vilipendent l’anglais et imposent le français que nous enlevons le goût aux gens d’apprendre et de parler le français. Au fil des années, nous avons créé un environnement hostile aux non-francophones. Comme Anglo-Québécois qui a fait ses études en français, j’ai essuyé plusieurs affrontements et moqueries, autant de mes camarades de classe que de certains de mes professeurs du secondaire, pour le simple crime d’avoir prononcé quelques mots dans la langue de Shakespeare.

Se faire dire des « don’t speak English, espèce de relish » ou « osti d’anglais, retourne donc en Ontario », ça ne donne pas beaucoup le goût de s’améliorer en français, c’est plutôt le contraire. Mais j’ai tenu bon, surtout grâce à un groupe d’amis francophones qui m’aimait malgré mon penchant anglais. Cependant, j’ai rencontré plusieurs anglophones et allophones qui ont eu un parcours semblable au mien […] et qui, à force de se faire ridiculiser pour leurs accents, ont carrément coupé les ponts avec le français en faveur de l’anglais. Pas étonnant que ces personnes aient ensuite fait leurs études supérieures en anglais.

Et ça ne s’arrête pas là ; le monde adulte n’est pas mieux. Mon épouse, immigrante qui, depuis 15 ans, réside au Québec et y apprend le français, vit régulièrement des épisodes de discrimination en raison de son accent. Même les gens qui viennent au Québec volontairement, et qui s’efforcent d’apprendre le français, se font intimider, ridiculiser et discriminer. On veut que les gens qui décident de vivre au Québec apprennent le français, mais on ne tolère pas de période d’apprentissage de la langue. Pas étonnant qu’autant de gens se tournent vers l’anglais.

Notez que je parle seulement de discrimination due à la langue, mais l’effet est double pour les personnes racisées. On aime bien se donner l’image d’une société tolérante et diverse, mais la réalité, c’est qu’une préférence pour les Québécois blancs pure laine persiste.

De plus, la raison pour laquelle l’anglais est si populaire est simple : la culture populaire anglo-saxonne est simplement trop attrayante. Si nous voulons en arriver au point où les gens voudront volontairement apprendre le français ici, mettons plus d’efforts à faire la promotion du français et de la culture québécoise. Prenons l’exemple de la Corée du Sud, un pays qui, depuis les années 1980, est devenu un vrai pôle culturel mondial. Que ce soit grâce à ses séries dramatiques (Squid Game), son cinéma (Parasite) ou sa musique (BTS), on ne peut nier la puissance de la culture coréenne sur l’échiquier mondial.

Ses exportations culturelles sont si populaires que de plus en plus de jeunes veulent apprendre le coréen. En 2020, le coréen se classait deuxième au monde parmi les langues avec les plus fortes croissances d’utilisateurs sur la plateforme d’apprentissage Duolingo. Si nous misons sur la culture francophone, les gens choisiront volontairement d’apprendre le français comme langue seconde.

Mais la culture ne se crée pas toute seule, et quand on la développe, il faut le faire avec un regard ouvert sur le monde. Oui, nous avons la SODEC, mais il faut ajuster les genres de contenus et nos méthodes de distribution. Il faut créer des œuvres francophones originales qui sont attirantes à l’échelle internationale et non des œuvres qui visent exclusivement le Québec. Il faut également mettre plus de ressources en distribution et en marketing pour aller chercher une audience au-delà du Québec francophone. Une série comme District 31 sur Tout.tv n’est même pas offerte avec des sous-titres anglais. On ferme ainsi la porte à des millions d’auditeurs canadiens anglophones potentiels qui pourraient prendre goût à la langue française et à la culture québécoise en écoutant nos séries.

En somme, agissons en deux étapes. La première consiste à cesser toute discrimination et toute intimidation à l’endroit des gens en apprentissage du français. Lorsque nous entendons une personne parler en français qui fait des fautes, soyons ravis qu’elle fasse l’effort d’apprendre notre langue et prenons le temps de lui parler avec respect. Et même si nous rencontrons des gens qui ne peuvent s’exprimer en français, abstenons-nous de les injurier pour éviter de leur aliéner notre langue. Envisageons une campagne de sensibilisation de la population pour faire passer ce message.

La seconde étape se résume à consacrer le plus d’efforts possible à la création d’œuvres culturelles québécoises qui promeuvent le français non seulement chez nous, mais à l’échelle internationale. Ce n’est certainement pas une tâche facile, mais c’est seulement en nous posant à notre tour comme un pôle culturel mondial que nous serons réellement en mesure de sauver le français au Québec.