Stopper le carnage et l’éradication de l’Ukraine

Après six semaines de barbarie contre l’Ukraine, Philip Breedlove, général retraité de l’armée américaine et commandant suprême des forces de l’OTAN de 2013 à 2016, a soumis une réflexion fort pertinente sur les ondes du réseau CNN. Si les forces de l’OTAN avaient déployé une zone d’exclusion aérienne avant que les troupes russes n’avancent vers l’Ukraine, explique-t-il, Vladimir Poutine n’aurait pas pu se lancer dans un processus d’invasion, compte tenu de la force de puissance de l’OTAN.

Cette vision stratégique est aux antipodes des points de vue des Macron, Trudeau, Biden et Stoltenberg, qui ne cessent de tergiverser face à Vladimir Poutine. Comme au temps de Munich où les démocraties occidentales cherchaient naïvement une entente avec Hitler plutôt que de le combattre, pendant que le Führer se préparait à ravager l’Europe et la planète.

Alors que le carnage actuel vise l’ensemble des démocraties voisines de la Russie, et pas seulement l’Ukraine, ne commande-t-il pas un réalignement urgent du positionnement de l’Occident ? Combien de temps l’humanité devrait-elle subir une telle barbarie jamais égalée en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale ?

Une odeur de Munich ?

À la sortie des accords de Munich (29-30 septembre 1938), Neville Chamberlain (premier ministre britannique) et Édouard Daladier (président du Conseil des ministres français) étaient convaincus que l’option de la négociation était en mesure de contrer les intentions belliqueuses d’Hitler. Pourtant, au 10e congrès nazi tenu quelques jours plus tôt (à Nuremberg), Adolf Hitler scandait déjà à hauts cris l’importance de défendre la minorité germanophone de la région des Sudètes en Tchécoslovaquie, présumément opprimée. « Mais nous sommes là, disait-il, nous, les défenseurs de la civilisation, et nous ne les laisserons pas faire ! » Le 1er octobre, la Wehrmacht envahissait le pays.

En l’an 2000, après la prise du pouvoir par Vladimir Poutine, l’Occident était aussi convaincu que le belliqueux chef du Kremlin entendrait raison et n’ouvrirait pas les hostilités. Pourtant, il y a eu l’invasion de la Crimée en 2014 et l’imposition brutale des territoires séparatistes de Donetsk et de Louhansk. Du côté des capitales occidentales, on s’est tu. On a fermé les yeux.

Aujourd’hui, c’est au tour de Vladimir Poutine de se présenter comme le sauveur de la minorité russophone de la région du Donbass, prétendument maltraitée par l’Ukraine.

Force contre force

Lors du procès de Nuremberg de 1946, le représentant de la Tchécoslovaquie a posé la question suivante au maréchal Wilhelm Keitel, chef du haut commandement des forces armées allemandes pendant la guerre : « Le Reich aurait-il attaqué la Tchécoslovaquie, en 1938, si les puissances occidentales avaient soutenu Prague ? Celui-ci répondit sans équivoque : « Certainement non. Militairement, nous n’étions pas assez forts. »

Dans la même veine, Vladimir Poutine n’aurait pas eu les moyens d’attaquer l’Ukraine si l’OTAN avait imposé une zone d’exclusion aérienne ou stationné ses troupes à la frontière de l’Ukraine.

À l’hypothèse d’une riposte militaire de l’OTAN, on braque toujours le spectre d’une contre-offensive violente de Poutine : des exactions, des atrocités, l’usage d’armes illicites, biologiques ou chimiques, et même le recours aux armes nucléaires. Il reste que l’atrocité de l’intervention militaire russe actuelle est déjà extrême, même sans intervention occidentale directe : roquettes à sous-munitions, missiles hypersoniques, pulvérisation de maternités et d’écoles, villes anéanties, massacres de femmes et d’enfants, viols à répétition et charniers.

Quant à la menace nucléaire, Vladimir Poutine s’en sert surtout pour figer ses adversaires et les engourdir. Il l’a déjà utilisée face aux pays baltes, en Géorgie et en Crimée. Ce jeu semble malheureusement aussi fonctionner avec le secrétaire général de l’OTAN, dont la frilosité s’apparente de plus en plus à de l’à-plat-ventrisme.

Bien sûr, les gels de comptes, les blocages financiers et les saisies contre les oligarques font mal à la Russie. L’envoi d’armes aux Ukrainiens s’est aussi avéré une arme considérable, mais la bataille des airs demeure toujours sous contrôle russe. Le déluge de missiles balaie encore l’Ukraine et est en train d’anéantir le pays.

Vladimir Poutine vient tout juste de désigner le général Dvornikov, le « boucher » de la Syrie, de façon à pousser le massacre à son paroxysme. Même s’il est devenu un paria de la communauté internationale et qu’il n’a plus une once de crédibilité, le président russe continuera sa folie destructive et impérialiste. Il est temps que l’OTAN et les États-Unis s’engagent eux-mêmes directement sur le plan militaire.