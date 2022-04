La souffrance des soignants

Le 7 avril 2022, 1 h 53 du matin. J’ai du mal à dormir, alors je sors de mon lit pour témoigner. Désarroi, tristesse, colère, sentiment d’injustice, perte de sens. Tout ça se mélange. Je n’en peux plus de me taire, de voir mon conjoint en souffrance et, comme tant d’autres, quitter le navire à bout de souffle.

La semaine dernière, mon conjoint est rentré de son quart de travail de soir dans un CHSLD. Son dernier quart de travail avant un moment. À vrai dire, je ne sais pas s’il reprendra son travail d’infirmier bachelier qu’il faisait depuis 26 ans. Il m’a dit : « Là, c’est trop, je n’en peux plus, je ne suis plus capable, ce n’est plus du soin, stop ! » Ce soir-là, il y a eu la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Soixante personnes âgées à gérer seul comme infirmier dans un CHSLD sur deux étages, avec une zone d’éclosion COVID et une deuxième en devenir, en double rôle, celui d’infirmier bachelier — son poste initial —, mais aussi celui d’infirmier auxiliaire, car ce soir-là, dans un contexte de COVID et de réorganisation de service, il manquait un infirmier auxiliaire pour gérer la visite médicale et relever les prescriptions pour que les patients puissent avoir leurs traitements le plus rapidement possible. Sa seule chance, ce soir-là, était d’avoir, pour une fois, tous les préposés aux bénéficiaires nécessaires.

Ce soir-là, il a exprimé son désaccord, car ça devenait redondant. Dans un premier temps à sa supérieure directe, elle-même infirmière, dont la réponse aura été, avant de repartir chez elle : « Parez au plus urgent », « on fait ce qu’on peut ». Malgré son désaccord, il a terminé son quart de travail pour ne pas laisser les patients seuls.

Il est rentré chez nous dans un état oscillant entre la colère et le désarroi. Épuisé physiquement, mais aussi psychiquement. Je ne l’avais jamais vu comme ça.

Tu es seul, débrouille-toi

Le lendemain matin, il a prévenu son agence et annulé tous ses quarts de travail dans ce CHSLD. Ça faisait trop longtemps que ça durait et il ne souhaitait pas être complice de la mise en danger potentielle des patients ni remédier aux carences du système ou y risquer son permis de l’OIIQ.

Il voulait aussi sauver sa santé mentale déjà bien entamée par l’accumulation des manquements ordinaires. Son agence, mécontente, lui a imposé des pénalités sur son dernier salaire, car le délai du protocole administratif n’avait pas été respecté. Simple comme ça. Aucune gestion en RH, juste de la gestion administrative. Il leur a écrit un courriel pour remettre en question ces pénalités. Silence total. Je suis bluffée. Pas un coup de téléphone pour savoir comment il va, rien. Tu es seul, débrouille-toi.

Mais il n’y a pas de délai pour « ne plus être capable » et tomber en épuisement professionnel, pas de délai pour dire « stop » à un système qui met en danger non seulement les patients, mais aussi le soignant qui se retrouve seul face à ses responsabilités en tant que membre d’un ordre professionnel réglementé.

Dans les deux cas, que ce soit au CHSLD ou à son agence, il semble qu’il y ait eu une banalisation de la situation au prétexte qu’« il y a pire ailleurs ». Aucune reconnaissance de la mise en danger potentielle des patients ni de la souffrance au travail qui découle des carences existantes depuis un moment.

Juste du silence et des pénalités.

Car, oui, lorsqu’on dénonce une situation que l’on trouve intolérable, on devient « le tannant », celui que l’on pénalise, car il vient gratter là où ça dérange. Je ne m’étonne plus que les soignants se taisent, aient peur de témoigner. Je suis certaine que beaucoup se reconnaîtront, hélas. J’ai dû insister auprès de mon conjoint afin qu’il contacte son ordre professionnel. Car là, ça dépasse les limites. Mais ils ont répondu qu’ils ne pouvaient rien faire. Ils protègent a priori uniquement les patients. Je découvre ça avec étonnement, je pensais qu’ils protégeaient aussi les infirmiers et les infirmières membres de leur ordre.

En parlant, mon conjoint risque des pénalités à plusieurs niveaux. La pénalité financière de son agence pour rupture de contrat — une sanction déjà en cours. Mais aussi potentiellement une suspension de la part de son agence — fort probable —, et peut-être même du CIUSSS de la région où nous vivons, car un « tannant », c’est irritant.

C’est pour cela que je préfère taire le nom du lieu où nous vivons, celui du CHSLD et le prénom de mon conjoint, car je sais que parler a des conséquences. Ce n’est pas le premier à qui c’est arrivé. Je suis effarée d’écrire ça moi-même. Autocensure pour protéger mon conjoint. C’est fou d’en arriver là quand on y pense.

L’histoire se répète

Il y a dix ans, mon conjoint a quitté le système public pour aller en agence afin de pouvoir gérer son temps comme il le souhaitait. Mais même comme cela, notre système de santé arrive à brûler son monde. Dans le système public comme dans les agences, la maltraitance institutionnelle continue, le silence fait son chemin, la souffrance au travail augmente, les soignants quittent le navire petit à petit. Et pour pallier les douleurs et les manquements, on s’imagine que des primes vont faire des miracles, que d’aller chercher de nouveaux soignants ailleurs suffira ?

Mon conjoint sera de ceux qui quittent le navire.

Très banal, finalement. Mais je ne veux pas m’habituer à banaliser sa souffrance et celle de tous ses collègues soignants. Oui, « il y a toujours mieux ailleurs », mais cet argument ne vaut rien, mis à part à anesthésier notre capacité à nous indigner, à témoigner.

Je ne veux pas taire les effets dévastateurs de notre système de santé sur les soignants, et en particulier sur mon conjoint, que je vois depuis trop longtemps essayer de garder le cap pour s’occuper dignement et éthiquement de ses patients, pour garder de l’humanité dans le soin et dans le lien à autrui.

La semaine dernière, il capitulait. Il fait aujourd’hui des crises d’anxiété quand il pense au travail. Il m’a aussi avoué que ça lui est arrivé de pleurer au travail. Un de plus de brûlé, triste constat.

Hier, il prenait rendez-vous avec son médecin. Diagnostic : épuisement professionnel. Résultat : arrêt de travail. Et après ? Je ne sais pas.

Il est 3 h 57 et je vais retourner me coucher. Toujours avec mon désarroi et ma colère, et avec tout ce mélange d’émotions qui m’empêchait de dormir, mais avec l’espoir que mon témoignage serve à mettre en lumière la souffrance de nombreux soignants et le désarroi de celles et ceux qui les aiment et qui partagent leur vie.