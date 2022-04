Où en sommes-nous avec l’égalité en emploi?

L’expression « discrimination positive » et la question de l’accès à l’emploi des groupes historiquement victimes de discrimination ont occupé le débat public dernièrement. En tant qu’organisme mandaté pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’accès à l’égalité en emploi, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse tient à clarifier les principes qui guident les programmes d’accès à l’égalité en emploi.

Le Québec s’est doté d’une loi fondamentale en 1975, la Charte des droits et libertés de la personne, afin d’assurer l’égalité pour toute personne et la protection contre la discrimination. Où en sommes-nous aujourd’hui ? Ces nobles objectifs sont-ils observables dans la réalité tangible, particulièrement dans la sphère de l’emploi ?

Commençons par un bref rappel. En 1982, afin de tenir compte du caractère systémique de la discrimination constatée à l’égard de plusieurs groupes de la population, une modification importante à la Charte québécoise est adoptée par le législateur. Il s’agit de l’article 86, qui stipule : « Un programme d’accès à l’égalité a pour objet de corriger la situation de personnes faisant partie de groupes victimes de discrimination dans l’emploi, ainsi que dans les secteurs de l’éducation ou de la santé et dans tout autre service ordinairement offert au public. Un tel programme est réputé non discriminatoire s’il est établi conformément à la Charte. »

L’obligation d’appliquer des programmes d’accès à l’égalité en emploi au sein de la fonction publique québécoise sera aussi ajoutée à la Charte. À l’époque, les femmes, un des groupes visés, étaient sous-représentées dans les postes permanents, les emplois ouvriers et dans les emplois de niveaux supérieurs. Par ailleurs, elles accusaient un retard général dans leur salaire comparativement aux fonctionnaires masculins. Les personnes issues d’autres groupes, telles les personnes autochtones et les minorités ethnoculturelles (ainsi appelées à l’époque), étaient peu présentes.

Une nette et persistante sous-représentation

Aujourd’hui, on peut observer que la fonction publique du Québec est plus représentative, particulièrement eu égard aux femmes, tout en reconnaissant que ces dernières font encore face à des obstacles importants dans plusieurs milieux, dont les métiers traditionnellement masculins, et dans des postes hiérarchiques supérieurs. Les stéréotypes de sexe et de genre sont encore à l’œuvre et limitent ainsi leur accès à certains emplois ainsi que leur ascension professionnelle (phénomène du plafond de verre).

Pour ce qui est de la situation des autres groupes historiquement discriminés, la fonction publique accuse toujours une nette et persistante sous-représentation dans ses effectifs, et ce, à tous les échelons. Partant de ces constats, le site du Conseil du trésor indique : « La fonction publique a fixé un objectif d’embauche prévoyant que 25 % des employées et employés recrutés dans la fonction publique québécoise doivent être des membres des minorités visibles ou ethniques, des personnes handicapées, des anglophones ou des Autochtones. Néanmoins, tous les candidats et candidates doivent répondre aux exigences énoncées dans l’offre d’emploi et suivre le processus habituel de recrutement de la fonction publique. Ce processus s’appuie sur le principe du mérite. »

Par ailleurs, concernant les organismes publics qui ne font pas partie de la fonction publique, tels les universités, les municipalités, les hôpitaux et les commissions scolaires, l’Assemblée nationale du Québec a adopté à l’unanimité la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (LAEE) en 2000. Cette loi institue un cadre particulier pour corriger la situation des personnes faisant partie de certains groupes historiquement discriminés : les femmes, les personnes autochtones, les minorités ethniques, les minorités visibles et les personnes handicapées (ajoutées en 2005). La Commission est chargée de voir à la mise en œuvre de la Loi.

Dans le cadre de celle-ci, chaque organisme doit déterminer, relativement à ses effectifs, des objectifs de représentation conformes à la disponibilité sur le marché du travail pour ses différents emplois. Afin d’atteindre ces exigences, il doit nécessairement prendre des mesures de redressement temporaires, en fixant notamment des objectifs de recrutement et de promotion par types d’emploi. De plus, les règles et les pratiques des organisations doivent être revisitées pour que soient décelés les préjugés discriminatoires, le cas échéant, dans la gestion des ressources humaines.

Mérite et compétence

Tout comme le Conseil du trésor, la LAEE indique clairement le principe du mérite pour la sélection des candidats et candidates : « un programme d’accès à l’égalité en emploi ne peut obliger un organisme : à engager des personnes qui ne sont pas compétentes ou à leur donner une promotion ; à engager des personnes ou à leur donner une promotion sans égard au mérite ».

Les principes de mérite et de compétence sont intrinsèques à tout programme d’accès à l’égalité en emploi. Un processus de sélection qui privilégie une ou des catégories de personnes ne constitue pas de la « discrimination positive », terme inapproprié pour expliquer les mesures d’accès à l’égalité.

Selon les données recueillies par la Commission concernant l’ensemble des universités, l’égalité n’est pas atteinte à tous les niveaux. Par exemple, une meilleure représentation des femmes demeure à faire dans certains postes supérieurs ou départements à prédominance masculine. Quant à la situation des personnes handicapées, des personnes autochtones, des minorités visibles et des minorités ethniques, une sous-représentation persistante est observable parmi les professionnels, le corps professoral et tous les emplois de niveau supérieur. Des mesures ciblées pour une période donnée sont donc nécessaires afin de rectifier cette situation.

À notre question initiale, nous concluons donc qu’en dépit du consensus social québécois sur le principe d’égalité pour toutes et tous, il faut toujours déployer des efforts afin d’atteindre cet idéal et de le concrétiser dans les différentes sphères de la société.