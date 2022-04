Les Français à l’étranger, des citoyens de deuxième zone?

Je suis un Français du Québec depuis 12 ans et je suis appelé aux urnes présidentielles pour la troisième fois après 2012 et 2017. Les deux premières, je vivais à Montréal et avais accès à un bureau de vote commun, le collège Stanislas, que nous étions déjà nombreux à dénoncer au regard d’une organisation consulaire défaillante, qui avait davantage fait la part belle aux reportages télévisés (surtout en 2017) qu’aux citoyens et citoyennes venant voter tant la file interminable était insupportable, probablement risible pour les observateurs extérieurs. Entre trois et cinq heures de file dans un froid glacial pour mettre le bulletin dans l’urne, des centaines de Français ayant renoncé à leur droit de vote devant une telle cacophonie.

Si le proverbe dit qu’on apprend de ses erreurs, il semblerait que ce ne fût pas le cas hier pour le Consulat français au vu des images du Palais des congrès de Montréal (nouveau lieu commun de vote) où la foule était également si dense que bien des gens ont fait demi-tour devant cette cohue organisée par notre gouvernement. Certes, le Palais des congrès est plus grand que Stanislas, mais l’organisation est demeurée la même : faire voter des dizaines de milliers de personnes au même endroit en un seul jour. Ridicule. De quoi refroidir les ardeurs des plus militants, des plus citoyens, sans compter les personnes plus vulnérables, comme les personnes âgées qui doivent se tenir des heures debout à attendre. Un non-sens à une époque numérique pour un pays qui se réclame (trop) fièrement d’être parmi les sept pays les plus « développés » du monde.

Pire en région

Mais attendez la suite. J’ai déménagé depuis le mois de septembre à Alma, au Lac-Saint-Jean, sur le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dont la grande ville fusionnée de Saguenay (Jonquière-Chicoutimi-La Baie) compte, selon le recensement, 299 000 habitants (2016) pour un total de 585 Français. Peu d’âmes, me direz-vous. Mais le nombre fait-il de ces citoyens et citoyennes françaises des électeurs de deuxième zone ? Alors que j’apprends qu’aux élections de 2017 ces Français pouvaient aller voter à Chicoutimi (40 minutes de voiture d’Alma pour 45 km), je reçois dans ma boîte aux lettres lundi dernier mon affiliation au bureau de vote de… Québec !

Autrement dit, aucun bureau de vote n’a été installé pour tous les résidents et résidentes vivant au nord de la ville de Québec dans la belle province. Cette nouvelle défection du consulat représente dès lors dans mon cas un tout autre périple pour aller aux urnes : 240 km aller et 240 km retour pour voter au premier tour, même chose pour le second tour, soit un total de 960 km pour déposer mes deux bulletins dans l’urne. À 1,72 $ le litre d’essence samedi matin à la pompe, c’est un vote qui commence à devenir cher (environ 165 $ juste en essence) sans compter les risques sur la route puisqu’il faut faire l’aller-retour dans la journée pour ne pas payer une nuit d’hôtel supplémentaire.

Comment est-ce possible d’en arriver là ? Peut-on imaginer dire à n’importe quelle Française ou n’importe quel Français vivant en France qu’il doit parcourir le trajet de Grenoble à Nîmes pour aller voter, deux fois de suite en 15 jours ? Qui le ferait ? Comment les citoyens percevraient-ils cela ? Quel est d’ailleurs le bureau de vote le plus éloigné pour n’importe quel votant en France ? 15 km ? 20 km ? 30 km en considérant les campagnes les plus reculées ?

Voyant cette situation, j’ai immédiatement pensé faire une procuration à des amis qui vivent à Québec. Mais savez-vous quoi ? Pour faire une procuration, il faut la faire valider dans un consulat, c’est-à-dire à Québec ou à Montréal ! Le comble du découragement et d’une bureaucratie vieillissante, inadaptée, discriminatoire aussi. Comment en 2022 ne pas être capable de faire valider électroniquement des documents officiels ? N’importe quel notaire durant la pandémie pouvait procéder à des actes de vente de maison sans que personne se déplace. Et la France est incapable de faire valider une telle procuration ailleurs que dans un consulat ? Ou mieux encore organiser un vote électronique à distance ? J’en arrive à penser que c’est un canular du mois d’avril.

Le vote est un droit

À y réfléchir de plus près, si la France n’est pas capable de répondre à ces défis technologiques ou qu’elle n’a pas la volonté de les mettre à disposition pour ses citoyens et citoyennes hors frontières, c’est à se demander quelle est la place des Français de l’étranger qui ont pourtant la même carte d’identité. Ou si, comme elle le prétend, elle fait réellement partie des pays qui se croient les plus avancés ou les plus riches. Car l’argument du coût à mettre en place un bureau de vote à Chicoutimi ne doit pas être une excuse à l’heure de l’expression dans les urnes.

Au final, le plus grave est que ce manque de considération vis-à-vis des Françaises et Français hors frontières retentit comme un appel à l’abstention, au découragement, voire au vol du droit de vote. Car c’est ainsi que je me sens depuis que j’ai reçu mon affiliation à Québec, j’ai l’impression qu’on m’a volé mon droit de vote, on m’a découragé d’aller voter. Je n’ai pas fait le déplacement parce que je ne m’en suis pas senti le courage de faire autant de route hier. Et probablement aurai-je le même sentiment dans 15 jours.

Je trouve ça scandaleux et le dénonce fermement au nom de tous mes concitoyens et concitoyennes vivant ici au Québec. Nous ne sommes pas des citoyens et citoyennes de seconde zone, nous avons le même droit que tout autre Français, et le gouvernement en place ne nous a pas mis à disposition la possibilité de nos opinions politiques, alors que le débat des derniers jours porte principalement sur la question du taux d’abstention. Et sans partisanerie, c’est quand même à croire que cela arrange le candidat sortant, représentant actuel de tous les Français et Françaises.

Et je ne parle pas de mes amis religieux, dont le samedi est pour beaucoup le shabbat (ils n’iront pas voter non plus) dont la signification en hébreu veut dire… « abstention ». Drôle de coïncidence, non ?