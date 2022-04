Dès que la Russie a envahi l’Ukraine, je me suis abonnée en ligne à Gazeta Wyborcza, un journal polonais progressiste que lit ma famille, à Varsovie. En plus de mobiliser ses équipes à la couverture de ce conflit aux portes de la Pologne et de l’OTAN, les journalistes de Wyborcza ont rapidement mis sur pied un supplément en ukrainien à l’intention des femmes réfugiées qui, dès le premier jour du conflit, ont déferlé en Pologne. Plus que les faits militaires des braves restés derrière, c’est leur sort à elles qui m’interpelle comme immigrante, comme femme, comme mère.

Je n’en peux plus de cette règle d’accord où le masculin éclipse la réalité du terrain. Regardez-les, elles, les réfugiées, enfants aux bras et valises en main, à la recherche de nouveaux repères, qui marchent vers l’inconnu. Plus de maison, plus de carrière, plus de mari, seules responsables de leurs enfants traumatisés, elles vont faire ce que les femmes ont toujours fait : regarder vers l’avenir, tisser des rêves. Sur deux couvertures étalées par terre dans une gare anonyme et bondée, elles vont fabriquer, pour une nuit, une nouvelle maison. Si ça ressemble à une fuite, c’est plutôt à mes yeux l’incarnation la plus forte du véritable courage.

Au fil des semaines, le conflit s’est déployé et la violence des frappes aériennes a été détrônée par la cruauté au sol, notamment à Boutcha. Le Devoir a relayé certaines des images qui ont fait le tour du monde : il a fallu regarder les corps des civils, mains liées dans le dos, couvrir les rues de la ville grise et endeuillée. Ces images montrent une partie de la réalité. Dans l’ombre, toutefois, il se trame d’autres drames auxquels il est impératif de donner une visibilité.

La même haine

Depuis plusieurs jours, des organismes humanitaires ont entrepris d’évacuer d’Irpin et de Boutcha les Ukrainiennes — jeunes et moins jeunes, adolescentes ou mères de famille — violées cruellement par des militaires russes. À Irpin, rapporte la journaliste Natalja Waloch, on a pendu les corps de quelques-unes de ces victimes ; ailleurs, on en a maltraité durant plusieurs jours en ligne. Des témoignages attestent du fait que ces femmes ont subi une dissociation durant les faits, que d’autres, encore, en ont perdu la parole, le tonus musculaire. Que dire d’autre des impacts de ces actes de barbarie ?

Certaines des 420 Ukrainiennes violées que l’on a recensées récemment sont déjà à Kiev, où on tente — je ne m’imagine pas ce que cela veut dire, dans cette ville en proie aux bombardements et aux pénuries — de les soigner. D’autres ont réussi à prendre le chemin de la Pologne voisine. Et là, dénonce Gazeta Wyborcza, ces filles et ces femmes se heurtent à un mur : car dans un des pays d’Europe où le droit à l’avortement est le plus strictement encadré, voire à peu près inaccessible, ces femmes risquent de ne pas trouver l’aide ou les ressources — ou la permission — d’interrompre une éventuelle grossesse non désirée, résultant d’un de ces viols odieux.

J’ai lu cette nouvelle, et mon cœur s’est retourné dans ma poitrine. C’est la même haine, me suis-je dit, c’est la même haine dans chaque camp. Son ampleur me donne la nausée. Ici, elle est sauvage et désordonnée ; là, elle est froide, et institutionnalisée. Le corps de la femme est perçu comme un objet, jetable, un défouloir ; ici, il est un territoire à coloniser, par la force, par la détestation. Ce corps si fier, pourtant, si beau, si puissant, qui abrite, porte la vie, qui nourrit et résiste, ce corps qu’on désire, qu’on chérit, qu’on admire. Méprisé depuis le début des temps.

Heureusement, des infirmières membres de Lewica, un parti politique de gauche, mais aussi d’autres personnes et organismes se lèvent déjà pour rappeler au gouvernement polonais qu’il a signé des traités internationaux garantissant l’accès à tous les soins nécessaires aux victimes d’actes criminels. L’argent est là, la loi l’autorise en principe, mais la volonté n’y est pas. Comme le rappelle Natalja Waloch dans l’édition du 5 avril de Wyborcza, les Polonaises victimes de viol connaissent déjà le chemin de croix, parsemé d’embûches, qui souvent les prive d’avoir recours à l’IVG.

De la même manière, force est de constater que des régions complètes ne comptent aucun hôpital pratiquant l’avortement en Pologne. En interdisant ou en compliquant le recours à l’avortement à ces dizaines de victimes, le gouvernement polonais actuel se fait complice de la révoltante cruauté russe. Il contribue à briser des vies, et à torturer neuf mois durant — ou davantage — des survivantes par, entre autres, la fragmentation identitaire qui résulte des viols de guerre.

L’organisme Women for Women rappelle que les femmes et les filles représentent, à l’échelle de la planète, plus de la moitié des déplacés — de la guerre ou du climat, de toutes les catastrophes qui déferlent sur notre monde. Leurs besoins doivent impérativement être pris en compte et leurs intérêts spécifiques défendus par la communauté internationale. Les médias doivent jouer un rôle dans ce combat : n’invisibilisons pas ces femmes, racontons leur parcours, donnons-leur la parole. Trop souvent, elles courent, muettes, privées de langue et de tribune, sous le poids de leurs responsabilités et de leur souffrance. Ne les abandonnons pas. Car ces femmes, c’est chacune d’entre nous.